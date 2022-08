11 joueurs peuvent encore quitter le Barça

Le FC Barcelone a déjà réalisé 12 mouvements cet été, entre joueurs entrants et sortants. Bien que l'on puisse avoir l'impression que le gros des affaires est fait pour l'été, selon Sport, 11 autres joueurs pourraient encore quitter le club.

Quatre des cinq joueurs qui n'ont pas participé à la tournée aux États-Unis restent au club et Barcelone est déterminé à les voir partir d'une manière ou d'une autre. Samuel Umtiti et Riqui Puig sont plus susceptibles de partir en prêt, mais Neto et Martin Braithwaite pourraient partir sur un transfert gratuit afin que le club puisse transférer leurs salaires.

Miralem Pjanic est un autre joueur dont le salaire pose problème. Il a été inclus dans la tournée d'avant-saison et en a impressionné plus d'un avec ses passes précises. Bien qu'il semble que Xavi Hernandez apprécie le milieu de terrain bosniaque, le club ne voudra pas payer une prime pour un milieu de terrain d'appoint et cherchera à le transférer.

Le cas très médiatisé de Frenkie de Jong continue de faire parler de lui. Barcelone veut réduire son impact économique sur son budget en acceptant une réduction de salaire. Sinon, une vente à des clubs comme Chelsea ou Manchester United serait un revenu bienvenu.

Son compatriote Memphis Depay est encore plus clair : le FC Barcelone veut le voir partir. Avec six attaquants de qualité en concurrence, les Blaugrana veulent le faire partir et gagner de l'argent au passage, mais ils devront convaincre Memphis de le faire.

Sergino Dest semble également vouloir rester au club et bien que Barcelone ne soit pas aussi déterminé à s'en débarrasser, Dest pourrait être une autre méthode pour gagner de l'argent sans affaiblir dramatiquement l'équipe. Surtout si Cesar Azpilicueta arrive de Chelsea, comme on le souhaite.

Ez Abde et Alex Collado sont tous deux prêts à être transférés. Tous deux verront leur contrat renouvelé avant d'aller chercher ailleurs les minutes qu'ils ne parviennent pas à obtenir à Barcelone.

Alejandro Balde pourrait également être prêté. Originaire du Barcelona Atletic, son impressionnante pré-saison pourrait lui valoir une place dans l'équipe première. Si aucun autre renfort n'arrive au poste d'arrière gauche, Balde deviendra la concurrence de facto pour Jordi Alba.