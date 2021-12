11 absents dans le groupe du Real face à Bilbao !

Carlo Ancelotti est déjà privé de plusieurs joueurs de l'équipe première en raison de la nouvelle variante Omicron qui décime le football sur tout le continent, et Alaba n'est que le dernier en date à manquer un match, même s'il n'a pas encore été contrôlé positif.

Gareth Bale, Isco, Marcelo, Rodrygo Goes et Andriy Lunin sont tous déjà contaminés par le COVID-19 et Dani Carvajal est blessé, tandis que Casemiro est suspendu pour avoir reçu trop de cartons jaunes. Dani Ceballos n'est pas encore prêt à revenir, lui aussi.

Luka Modric a été contrôlé positif avant de rendre un test négatif, et il n'est toujours pas prêt à revenir. L'entraîneur adjoint du Real Madrid, Davide Ancelotti, est également indisponible après avoir été contrôlé positif au COVID-19.

L'équipe du Real Madrid contre l'Athletic Bilbao

Gardiens de but : Thibaut Courtois, Toni Fuidias, Diego Pineiro.

Défenseurs : Nacho Fernandez, Eder Militao, Jesus Vallejo, Lucas Vazquez, Ferland Mendy, Rafa Marin, Miguel Gutierrez.

Milieux de terrain : Toni Kroos, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Antonio Blanco, Sergio Arribas.

Attaquants : Karim Benzema, Vinicius Junior, Eden Hazard, Luka Jovic, Mariano Diaz, Peter Gonzalez.