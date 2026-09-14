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Abdelmawgood Samir

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100 millions d'euros ! Barcelone s'active pour blinder sa star avec un nouveau contrat

FC Barcelone
G. Martin
Espagne

Il a prouvé sa compétence

Le FC Barcelone a entamé ses premières démarches en vue de prolonger le contrat du latéral espagnol Gerard Martín, dans un contexte de satisfaction au sein du club quant à la progression du joueur et à son niveau au cours de la dernière période, bien que son contrat actuel court jusqu'à l'été 2028.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », le Barça prévoit de prolonger le contrat de Martín, en portant le montant de la clause libératoire à 100 millions d'euros, tout en améliorant son salaire et en renforçant son statut au sein de l'équipe, dans un climat de confiance de l'entraîneur Hansi Flick envers ses qualités.

Le journaliste Fabrizio Romano a confirmé ce lundi que le Barça a déjà entamé des contacts préliminaires avec Martín et son agent, en prélude à l'ouverture du dossier du nouveau contrat, sans que les négociations n'aient pour l'heure atteint le stade des réunions officielles entre les deux parties.

Romano a précisé que le club ne voit pas la nécessité de se précipiter pour boucler le dossier, d'autant que le joueur se sent heureux au Barça, tandis que le club affiche une grande satisfaction quant à son niveau et à sa progression depuis qu'il a obtenu davantage de temps de jeu avec l'équipe.

Le Barça estime que Martín n'est pas du genre à compliquer les négociations, ce qui rend l'ambiance des échanges entre les deux parties sereine pour l'instant, avec une volonté commune de poursuivre le travail ensemble au cours des prochaines années.

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Cette démarche pour prolonger le contrat de Martín intervient alors que la direction du Barça est convaincue de sa progression et de sa capacité à offrir de meilleures performances à l'avenir, estimant que le joueur est devenu une partie importante du projet de l'équipe, ce qui fait de l'amélioration de son contrat l'un des dossiers posés sur la table du club au cours de la période à venir.

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