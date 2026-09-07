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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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10+5 : les buts de la Serie A sous la domination de sept stars

Inter vs SSC Naples
Inter
SSC Naples
Serie A
Udinese vs Lazio Rome
Udinese
Lazio Rome
Juventus FC vs Milan AC
Juventus FC
Milan AC
Roma vs Atalanta Bergame
Roma
Atalanta Bergame
L. Martinez
M. Thuram
K. Yildiz
N. Paz
K. Davis
Italie
Argentine
France
Turquie
Jamaïque

Une supériorité notable lors des deux dernières saisons

Une statistique portant sur les deux dernières saisons de Serie A a révélé une liste de 7 joueurs ayant réussi à inscrire au moins 10 buts et à en délivrer 5 passes décisives ou plus.

En tête de cette liste figure l'Argentin Lautaro Martínez, attaquant de l'Inter Milan, avec 19 buts et 6 passes décisives, selon les données du réseau Opta.

La liste comprend également l'attaquant de l'Inter, le Français Marcus Thuram : 14 buts et 6 passes décisives, tandis que le Danois Rasmus Højlund, attaquant de Naples, arrive avec 14 buts et 5 passes décisives.

Ce duo a assuré la victoire de l'Inter face à Naples 3-2 lors de la troisième journée de Serie A, le capitaine argentin ayant inscrit deux buts et Thuram complété le triplé, tandis que Højlund a signé l'un des deux buts de Naples.

Paz et Krstović dans la liste

L'Argentin Nico Paz a inscrit 13 buts et délivré 6 passes décisives durant la même période avec le Côme, dans les rangs duquel il reste lors de la saison 2026-2027 conformément à l'accord conclu avec le Real Madrid.

Paz a contribué à la victoire du Côme 4-1 sur le Genoa lors de cette même journée, en signant le troisième but.

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La liste comprend également le Monténégrin Nikola Krstović, attaquant de l'Atalanta, après avoir cumulé 11 buts et 5 passes décisives, tandis que le Turc Kenan Yıldız a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives avec la Juventus.

Le septuor est complété par Keinan Davis, attaquant de l'Udinese, qui a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives.

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