Une statistique portant sur les deux dernières saisons de Serie A a révélé une liste de 7 joueurs ayant réussi à inscrire au moins 10 buts et à en délivrer 5 passes décisives ou plus.

En tête de cette liste figure l'Argentin Lautaro Martínez, attaquant de l'Inter Milan, avec 19 buts et 6 passes décisives, selon les données du réseau Opta.

La liste comprend également l'attaquant de l'Inter, le Français Marcus Thuram : 14 buts et 6 passes décisives, tandis que le Danois Rasmus Højlund, attaquant de Naples, arrive avec 14 buts et 5 passes décisives.

Ce duo a assuré la victoire de l'Inter face à Naples 3-2 lors de la troisième journée de Serie A, le capitaine argentin ayant inscrit deux buts et Thuram complété le triplé, tandis que Højlund a signé l'un des deux buts de Naples.

Paz et Krstović dans la liste

L'Argentin Nico Paz a inscrit 13 buts et délivré 6 passes décisives durant la même période avec le Côme, dans les rangs duquel il reste lors de la saison 2026-2027 conformément à l'accord conclu avec le Real Madrid.

Paz a contribué à la victoire du Côme 4-1 sur le Genoa lors de cette même journée, en signant le troisième but.

La liste comprend également le Monténégrin Nikola Krstović, attaquant de l'Atalanta, après avoir cumulé 11 buts et 5 passes décisives, tandis que le Turc Kenan Yıldız a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives avec la Juventus.

Le septuor est complété par Keinan Davis, attaquant de l'Udinese, qui a inscrit 10 buts et délivré 5 passes décisives.

À lire aussi : Officiel, un transfert sans précédent du championnat marocain vers la Premier League

