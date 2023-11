1 million par semaine ? L'offre pharaonique refusée par Hazard

La légende de Chelsea, Eden Hazard, a décidé de se retirer du football malgré des équipes d'Arabie Saoudite qui lui proposaient un pont d'or

Après 16 ans de carrière professionnelle, le Belge a déclaré le mois dernier qu'il raccrochait les crampons. Cette décision fait suite à quatre années tumultueuses au Real Madrid, au cours desquelles il s'est régulièrement blessé. En quatre saisons, Hazard n'a joué que 76 matches pour le club espagnol en raison de problèmes physiques fréquents. John Obi Mikel, l'ancien coéquipier de Hazard à Chelsea, affirme que malgré ses problèmes physiques, Hazard a reçu de nombreuses offres lucratives de la part de l'Arabie saoudite.

L'ancien milieu de terrain de Chelsea a révélé la discussion qu'il a eue avec Hazard dans l'émission Vib with Five de Rio Ferdinand : "Dois-je aller en Arabie Saoudite, où je vais prendre un million par semaine, et ensuite ? J'ai reçu deux ou trois offres pour aller en Arabie Saoudite", a déclaré Hazard.

Il m'a dit : "Mikel, j'ai beaucoup d'argent. Tu sais comment je vis ma vie. Je ne dépense pas trop d'argent. J'ai donc de l'argent pour vivre avec ma famille et élever mes enfants".

Bien que plusieurs des meilleurs joueurs du monde, comme Karim Benzema, Neymar et Cristiano Ronaldo, aient rejoint l'Arabie saoudite, il a rejeté l'appel de la Saudi Pro League. À Chelsea, Hazard a remporté deux titres de Premier League, la FA Cup, la League Cup et deux Europa Leagues. Cela s'est produit après qu'il ait remporté avec Lille le doublé Ligue 1-Coupe de France en 2011.