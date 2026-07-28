Zidane entre dans un champ de mines : trois questions en attente de réponse

La décision de la Fédération française de football de nommer Zinédine Zidane directeur technique de la sélection n'était pas un simple changement sur le banc de touche, mais bien l'annonce du début d'une nouvelle ère dans l'histoire des Bleus.
L'équipe, qui a vécu 14 ans sous la houlette de Didier Deschamps, l'un de ses entraîneurs les plus titrés de tous les temps, entre désormais dans un projet différent, mené par un technicien qui n'a connu aucune expérience internationale, mais qui a façonné l'une des plus grandes périodes de l'histoire du Real Madrid.
La mission qui attend Zidane dépasse la simple obtention de résultats rapides ou la conquête d'un nouveau titre. Il sera en effet appelé à répondre à trois questions majeures : comment préserver l'héritage de Deschamps ? Pourra-t-il transposer sa philosophie gagnante du Real Madrid au football des sélections ? Et son absence des terrains d'entraînement depuis 2021 pèsera-t-elle sur ses chances de réussite ?