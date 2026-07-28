Zidane entre dans un champ de mines : trois questions en attente de réponse

Deschamps a souvent été critiqué pour son style « pragmatique », mais il a démontré à maintes reprises que le football des tournois est différent du football des championnats.

L'ancien sélectionneur de la France s'est appuyé sur trois piliers constants : « un bloc défensif organisé qui réduit les espaces entre les lignes, une rapidité de transition de la défense vers l'attaque, et l'exploitation de la qualité individuelle dans le dernier tiers ».

L'objectif de la France n'était pas de posséder le ballon, mais de maîtriser le match. Et lors de nombreuses grandes confrontations, Deschamps a laissé la possession à l'adversaire, en échange du contrôle des espaces et de la gestion du rythme, ce qui est apparu clairement face à l'Argentine, à la Belgique, à l'Allemagne et à l'Angleterre dans différents tournois.

Ce style a offert à la sélection une grande stabilité défensive, mais il a en revanche parfois réduit la pleine exploitation de l'abondance offensive dont elle dispose.

Et si Deschamps incarne l'école de la discipline, Zidane incarne celle de la flexibilité. L'une des idées les plus fausses au sujet de l'entraîneur français est qu'il s'appuie sur un système de jeu figé.

En réalité, Zidane n'était pas attaché au schéma tactique autant qu'aux principes. Durant ses deux périodes avec le Real Madrid, il a joué en 4-3-3, en 4-4-2 et en 4-2-3-1, sans que l'équipe perde son identité.

Sa philosophie reposait sur quatre éléments principaux : « le contrôle du milieu de terrain, la liberté de décision accordée aux joueurs, la modification du schéma tactique en fonction de l'adversaire, et la gestion des matchs plutôt que l'imposition d'un style unique ».

C'est ce qui a conduit de nombreux analystes à le décrire comme « un entraîneur qui s'adapte à ses joueurs, et non un entraîneur qui contraint ses joueurs à s'adapter à lui ».