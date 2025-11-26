Le dossier Zeki Celik commence à prendre une ampleur inattendue dans les hautes sphères européennes. Le défenseur turc, en fin de contrat à l’AS Roma, attire soudainement une foule de clubs prêts à en découdre pour l’obtenir sans indemnité. Le Paris Saint-Germain, qui cherche désespérément un véritable concurrent pour Achraf Hakimi, pensait avancer dans un couloir dégagé. Mais les derniers bruits en provenance d’Angleterre annoncent une bataille féroce. Et l’intérêt du Real Madrid ou de la Juventus n’arrange rien.
Zeki Celik au PSG, cinq cadors de Premier League entrent dans la danse !
- AFP
Le PSG vise une doublure fiable pour Hakimi
Depuis plusieurs mois, la direction parisienne cherche à combler un manque évident : celui de disposer d’un arrière droit capable de suppléer Achraf Hakimi sans que le niveau de l’équipe ne plonge. Selon Top Mercato, Zeki Celik figure parmi les options les plus solides. L’international turc, déjà bien rodé à la scène européenne, sort une saison plutôt complète à Rome avec quinze rencontres, un but et une passe décisive.
Le club de la capitale française doit toutefois accélérer, car d’autres cadors surveillent l’évolution du joueur. Le Real Madrid s’interroge sur l’après Dani Carvajal, dont le bail s’arrête également en fin de saison. La Juventus, régulièrement en quête de renforts sur les côtés, suit aussi le dossier avec attention.
- Getty Images Sport
La Premier League surgit et bouscule tout
Alors que la question semblait se régler entre trois ou quatre clubs continentaux, une véritable ruée anglaise change la donne. Team Talk affirme que Manchester United, Liverpool et Chelsea sont déjà « intéressés » par Zeki Celik et auraient débuté des échanges avec son entourage.
Manchester City et Arsenal observent la situation sans se précipiter, même si les Citizens ont depuis longtemps un œil sur Tino Livramento. Évidemment, l’arrivée de cinq prétendants de Premier League rebattrait totalement les cartes pour Paris. Une concurrence rude, de quoi compliquer les plans de Luis Enrique.
- AFP
Le temps de jeu pourrait peser lourd dans sa décision
Le coach parisien n’a jamais caché l’un des principaux obstacles au recrutement d’un latéral : s’installer dans un rôle de doublure derrière un titulaire installé comme Hakimi. Le Turc acceptera-t-il cette place dans l’effectif 2026-2027 ? Rien n’est moins sûr.
Zeki Celik joue régulièrement à Rome, un statut qui lui donne logiquement envie de viser un poste de numéro un ailleurs. Du côté de Liverpool, par exemple, le départ de Trent Alexander-Arnold au Real Madrid a laissé un vide que ni Jérémie Frimpong ni Conor Bradley n’ont encore comblé. Manchester United manque également de certitudes à ce poste. Autant de destinations où le joueur aurait peut-être davantage de certitudes qu’au PSG.
À partir de janvier 2026, Zeki Celik sera libre de discuter avec tous ces clubs. Et on saura très vite si Paris peut encore espérer.