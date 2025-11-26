Zeki Celik au PSG, cinq cadors de Premier League entrent dans la danse !

Depuis plusieurs mois, la direction parisienne cherche à combler un manque évident : celui de disposer d’un arrière droit capable de suppléer Achraf Hakimi sans que le niveau de l’équipe ne plonge. Selon Top Mercato, Zeki Celik figure parmi les options les plus solides. L’international turc, déjà bien rodé à la scène européenne, sort une saison plutôt complète à Rome avec quinze rencontres, un but et une passe décisive.

Le club de la capitale française doit toutefois accélérer, car d’autres cadors surveillent l’évolution du joueur. Le Real Madrid s’interroge sur l’après Dani Carvajal, dont le bail s’arrête également en fin de saison. La Juventus, régulièrement en quête de renforts sur les côtés, suit aussi le dossier avec attention.