Lamine Yamal, la star du Barça et de la sélection espagnole, figure parmi les joueurs les plus en vue à travers le monde, grâce à un talent indiscutable et à sa grande humilité.

Âgé de 19 ans, Yamal possède une fortune estimée à environ 15 millions de dollars, selon le site Celebrity Net Worth. Il devrait par ailleurs devenir l'un des footballeurs les mieux payés au monde.

Dans ce reportage, le magazine HELLO retrace comment Yamal a bâti sa fortune, tout en mettant en lumière son parcours, d'enfant issu de la classe ouvrière à icône mondiale :

La popularité et l'influence de Yamal étaient telles qu'elles ont poussé le Barça à déchirer son précédent contrat, qui lui garantissait un salaire annuel brut d'environ 1,82 million de dollars, pour lui offrir à la place un nouveau contrat colossal.

En mai 2025, il a signé un contrat de 6 ans avec l'équipe, portant son salaire à près de 18 millions de dollars par an avant impôts, un montant qui peut grimper considérablement en tenant compte des primes liées à la performance.

Grâce à ce contrat impressionnant, Lamine Yamal s'est hissé à la dixième place du classement du magazine Forbes des footballeurs les mieux payés au monde.

Il n'est pas surprenant que le Barça ait cherché à conserver son talent, après qu'il est devenu le plus jeune joueur à disputer un match avec l'équipe première de l'histoire du club, à l'âge de 15 ans, 9 mois et 16 jours. Il est également le plus jeune joueur à inscrire un but sous le maillot de la sélection espagnole, le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro et, en outre, le plus jeune joueur nommé pour le Ballon d'Or, alors qu'il n'avait que 17 ans.