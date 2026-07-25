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Lamine YamalGetty Images

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Yamal : une fortune de plusieurs millions à 19 ans après un parcours de combattant

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Lamine Yamal, la star du Barça et de la sélection espagnole, figure parmi les joueurs les plus en vue à travers le monde, grâce à un talent indiscutable et à sa grande humilité.

Âgé de 19 ans, Yamal possède une fortune estimée à environ 15 millions de dollars, selon le site Celebrity Net Worth. Il devrait par ailleurs devenir l'un des footballeurs les mieux payés au monde.

Dans ce reportage, le magazine HELLO retrace comment Yamal a bâti sa fortune, tout en mettant en lumière son parcours, d'enfant issu de la classe ouvrière à icône mondiale :

La popularité et l'influence de Yamal étaient telles qu'elles ont poussé le Barça à déchirer son précédent contrat, qui lui garantissait un salaire annuel brut d'environ 1,82 million de dollars, pour lui offrir à la place un nouveau contrat colossal.

En mai 2025, il a signé un contrat de 6 ans avec l'équipe, portant son salaire à près de 18 millions de dollars par an avant impôts, un montant qui peut grimper considérablement en tenant compte des primes liées à la performance.

Grâce à ce contrat impressionnant, Lamine Yamal s'est hissé à la dixième place du classement du magazine Forbes des footballeurs les mieux payés au monde.

Il n'est pas surprenant que le Barça ait cherché à conserver son talent, après qu'il est devenu le plus jeune joueur à disputer un match avec l'équipe première de l'histoire du club, à l'âge de 15 ans, 9 mois et 16 jours. Il est également le plus jeune joueur à inscrire un but sous le maillot de la sélection espagnole, le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro et, en outre, le plus jeune joueur nommé pour le Ballon d'Or, alors qu'il n'avait que 17 ans.

  • Lamine YamalGetty Images

    Les partenariats commerciaux

    Lamine Yamal a signé un contrat d'une valeur de 34 millions de dollars avec la marque Adidas. Lamine perçoit d'importantes sommes grâce à ses partenariats avec des marques telles que Beats by Dre, OPPO, Powerade, Konami et l'organisation UNICEF.

    Toutefois, son contrat avec Adidas demeure le plus lucratif, puisque, selon les rapports, Yamal touchera 34 millions de dollars grâce à ce partenariat étalé sur dix ans.

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  • Lamine Yamal Mounir Nasraoui Social gfx/ Goal Arabia

    Un enfant issu de la classe ouvrière

    Les parents de Lamine soutiennent grandement sa carrière sportive, et bien qu'il soit aujourd'hui devenu millionnaire, l'enfance de Lamine n'a pas toujours été facile. 

    Le joueur espagnol a grandi à Barcelone. Il est le fils unique de Mounir Nasraoui, un peintre en bâtiment d'origine marocaine, et de Sheila Ebana, une serveuse d'origine équato-guinéenne.

    Toute sa famille a travaillé dur pour subvenir à ses besoins, et l'adolescent a souvent évoqué son amour et son admiration pour sa grand-mère paternelle, Fatima, qui lui a inculqué le sens du travail et de l'effort.

    Yamal a déclaré lors de son apparition dans le podcast Resonancia de Corazón con José Ramón de la Morena : « La première à arriver en Espagne, c'était ma grand-mère, qui s'est glissée dans un bus venant du Maroc et a réussi à rejoindre Mataró. »

    Il a ajouté : « Elle a commencé à travailler dans trois emplois pour que mon père puisse venir, car il était resté au Maroc. Et lorsque ma grand-mère a économisé un peu d'argent, elle a payé une femme pour faire venir mon père et sa sœur, qui sont arrivés en Espagne alors qu'ils avaient trois ans. »

    Les parents de l'ailier espagnol se sont séparés alors qu'il avait trois ans, et il a grandi dans des quartiers de la classe ouvrière, tandis que ses parents luttaient pour assurer leur subsistance.

    Ainsi, la vie de Yamal s'est transformée : d'un enfant ayant grandi dans des conditions modestes au sein des quartiers populaires de Barcelone, il est devenu l'une des plus grandes stars du football mondial, tandis que ce dont il est le plus fier reste sa capacité à rendre la pareille à sa famille et à lui offrir une vie plus confortable et plus stable.

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