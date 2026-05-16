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Wrexham confirme le départ de plusieurs joueurs libres, dont un attaquant ayant évolué aux côtés de Wayne Rooney en équipe d’Angleterre
Les Red Dragons remaniement leur effectif
Wrexham procède à une restructuration de son effectif après une ascension fulgurante sous la houlette de l'entraîneur Phil Parkinson. Rodriguez, qui compte une sélection en équipe d'Angleterre, est le premier à quitter le club cet été, à peine 15 mois après son arrivée en provenance de Burnley. Cannon s'en va également après qu'une grave blessure au genou a mis un terme à sa saison, tout comme les produits du centre de formation Reuben Egan, Callum Edwards, Tom Kelly et Max Purvis. En revanche, le club gallois a prolongé les contrats des jeunes espoirs Aaron James, Alex Moore et Rio Owen.
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Le club tient à exprimer sa gratitude.
Wrexham a officialisé ces départs dans un communiqué du club, saluant l’engagement des joueurs qui ont contribué à ses récents succès. Les Red Dragons ont déclaré : « Ils quittent le club avec nos sincères remerciements pour leurs efforts et leur apport tout au long de leur passage au sein du club. »
Rodriguez s’en va après avoir inscrit deux buts lors de la campagne de promotion 2024-2025, tandis que Cannon quitte le club avec 86 apparitions à son actif depuis son arrivée en provenance de Hull City en 2022.
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On se souvient des exploits internationaux de Rodriguez
Le départ de Rodriguez met fin à un court passage sous le maillot des Three Lions, pourtant il avait déjà goûté au plus haut niveau du football anglais. Sa seule sélection remonte à novembre 2013, lorsque le sélectionneur Roy Hodgson lui avait offert une place de titulaire dans un match amical perdu 2-0 contre le Chili à Wembley. Ce soir-là, l’attaquant expérimenté avait partagé le terrain avec la légende anglaise Rooney avant d’être remplacé à la 57e minute.
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Un vaste chantier estival attend Parkinson.
Rodriguez et Cannon s’apprêtent à rejoindre le marché des transferts, à la recherche d’un club capable de leur garantir une place de titulaire. Dans le même temps, Wrexham doit lancer sans tarder une campagne de recrutement estivale ambitieuse pour remplacer dignement ces joueurs d’expérience. La formation de Parkinson entend renforcer davantage son effectif après sa septième place au classement lors de la saison 2025-2026, et plusieurs grands noms pourraient être séduits par un transfert au Racecourse Ground.