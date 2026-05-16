Wrexham confirme le départ de plusieurs joueurs libres, dont un attaquant ayant évolué aux côtés de Wayne Rooney en équipe d’Angleterre

Wrexham a officialisé ces départs dans un communiqué du club, saluant l’engagement des joueurs qui ont contribué à ses récents succès. Les Red Dragons ont déclaré : « Ils quittent le club avec nos sincères remerciements pour leurs efforts et leur apport tout au long de leur passage au sein du club. »

Rodriguez s’en va après avoir inscrit deux buts lors de la campagne de promotion 2024-2025, tandis que Cannon quitte le club avec 86 apparitions à son actif depuis son arrivée en provenance de Hull City en 2022.