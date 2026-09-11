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West Ham en passe six à Wrexham pour s’assurer la première place du classement du Championship
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West Ham se déchaîne à Londres
West Ham est remonté en tête du Championship après une impitoyable victoire 6-0 contre Wrexham, comme l’a rapporté The Athletic. Nuno Espirito Santo a vu son équipe dominer dès le début, ouvrant le score à la 29e minute lorsque Jarrod Bowen a repris un centre de Morato, qui fêtait sa première titularisation. Taty Castellanos a ensuite servi Joel Piroe pour doubler l’avantage avant la pause. Wrexham a eu du mal à faire face à cette pression incessante, et sa défense a fini par céder sous la performance dévastatrice des locaux en seconde période.
Les soucis défensifs de Wrexham
Les buts se sont ensuite enchaînés après la pause, avec Konstantinos Mavropanos qui a marqué de la tête sur un corner pour porter le score à 3-0. Wrexham a de nouveau été puni lorsque Kyle Walker-Peters a lancé une contre-attaque rapide à partir d’un corner mal exécuté, permettant à Castellanos d’inscrire tranquillement le quatrième but.
Le remplaçant Mohamadou Kante a ajouté un cinquième but d’une superbe frappe montante, avant que Manor Solomon ne parachève la démonstration d’un tir dévié. Phil Parkinson a vu son équipe subir sa plus lourde défaite depuis sa prise de fonctions, mettant en lumière de sérieuses vulnérabilités défensives.
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Affluence record assiste à une lourde défaite
Malgré ce score humiliant, Wrexham a écrit une page de l'histoire du club en jouant devant la plus grande affluence qu'il ait jamais connue. Une affluence officielle de 59 712 spectateurs a été enregistrée au London Stadium, même si ce chiffre impressionnant était en grande partie composé des supporters locaux de West Ham et des abonnés. Cette grande affluence a offert bien peu de réconfort aux supporters en déplacement, qui ont vu leur équipe courir dans le vide pendant 90 minutes.
Anthony Patterson a réussi quelques arrêts cruciaux en début de match, notamment en détournant une frappe de Bowen sur la barre transversale, mais le gardien a finalement été laissé sans aucun espoir par sa défense.
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