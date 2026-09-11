Les buts se sont ensuite enchaînés après la pause, avec Konstantinos Mavropanos qui a marqué de la tête sur un corner pour porter le score à 3-0. Wrexham a de nouveau été puni lorsque Kyle Walker-Peters a lancé une contre-attaque rapide à partir d’un corner mal exécuté, permettant à Castellanos d’inscrire tranquillement le quatrième but.

Le remplaçant Mohamadou Kante a ajouté un cinquième but d’une superbe frappe montante, avant que Manor Solomon ne parachève la démonstration d’un tir dévié. Phil Parkinson a vu son équipe subir sa plus lourde défaite depuis sa prise de fonctions, mettant en lumière de sérieuses vulnérabilités défensives.