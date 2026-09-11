Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduit par

West Ham en passe six à Wrexham pour s’assurer la première place du classement du Championship

West Ham vs Wrexham
West Ham
Wrexham
Championship

West Ham United a livré une magnifique démonstration offensive pour écraser Wrexham 6-0 au London Stadium vendredi soir. Six joueurs différents ont trouvé le chemin des filets alors que les Hammers ont décroché leur quatrième victoire consécutive en championnat, exposant brutalement les fragilités défensives de l’équipe galloise et envoyant un énorme message dans la course à la montée en Championship.

  • West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    West Ham se déchaîne à Londres

    West Ham est remonté en tête du Championship après une impitoyable victoire 6-0 contre Wrexham, comme l’a rapporté The Athletic. Nuno Espirito Santo a vu son équipe dominer dès le début, ouvrant le score à la 29e minute lorsque Jarrod Bowen a repris un centre de Morato, qui fêtait sa première titularisation. Taty Castellanos a ensuite servi Joel Piroe pour doubler l’avantage avant la pause. Wrexham a eu du mal à faire face à cette pression incessante, et sa défense a fini par céder sous la performance dévastatrice des locaux en seconde période.

    • Publicité

  • Les soucis défensifs de Wrexham

    Les buts se sont ensuite enchaînés après la pause, avec Konstantinos Mavropanos qui a marqué de la tête sur un corner pour porter le score à 3-0. Wrexham a de nouveau été puni lorsque Kyle Walker-Peters a lancé une contre-attaque rapide à partir d’un corner mal exécuté, permettant à Castellanos d’inscrire tranquillement le quatrième but.

    Le remplaçant Mohamadou Kante a ajouté un cinquième but d’une superbe frappe montante, avant que Manor Solomon ne parachève la démonstration d’un tir dévié. Phil Parkinson a vu son équipe subir sa plus lourde défaite depuis sa prise de fonctions, mettant en lumière de sérieuses vulnérabilités défensives.

  • West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Affluence record assiste à une lourde défaite

    Malgré ce score humiliant, Wrexham a écrit une page de l'histoire du club en jouant devant la plus grande affluence qu'il ait jamais connue. Une affluence officielle de 59 712 spectateurs a été enregistrée au London Stadium, même si ce chiffre impressionnant était en grande partie composé des supporters locaux de West Ham et des abonnés. Cette grande affluence a offert bien peu de réconfort aux supporters en déplacement, qui ont vu leur équipe courir dans le vide pendant 90 minutes.

    Anthony Patterson a réussi quelques arrêts cruciaux en début de match, notamment en détournant une frappe de Bowen sur la barre transversale, mais le gardien a finalement été laissé sans aucun espoir par sa défense.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Carabao Cup
West Ham crest
West Ham
WHU
Fulham crest
Fulham
FUL
Championship
Wrexham crest
Wrexham
WRE
Southampton crest
Southampton
SOU