Wayne Rooney exhorte Michael Carrick à écarter deux stars de Manchester United contre Ipswich

S’exprimant sur The Overlap, Rooney a appelé Carrick à prendre des décisions impitoyables après la défaite 2-0 de Manchester United contre Hull City. Le club a eu 71 % de possession, mais a peiné à se créer de véritables occasions.

Rooney estime que le dispositif tactique n’est qu’une partie du problème, déclarant : « Je pense que les joueurs doivent prendre leurs responsabilités sur le terrain parce que quand vous jouez contre Hull City ou Ipswich, lors du prochain match, vous pouvez vous organiser comme vous voulez et, très souvent, tout se joue dans les décisions. » Il a insisté sur le fait que les choix effectués sur le terrain dictent en fin de compte le résultat.