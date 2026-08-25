Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Wayne Rooney as a punditGetty Images
Moataz Elgammal

Traduit par

Wayne Rooney exhorte Michael Carrick à écarter deux stars de Manchester United contre Ipswich

W. Rooney
M. Carrick
L. Shaw
A. Santos
Manchester United
Premier League

Wayne Rooney a exhorté Michael Carrick à écarter Luke Shaw et Andrey Santos du onze de départ de Manchester United avant le prochain match de Premier League contre Ipswich. Après une surprenante défaite face à Hull City lors de la première journée, la légende du club estime que des changements majeurs sont nécessaires pour rebondir, insistant sur le fait que les joueurs doivent commencer à assumer leurs responsabilités sur le terrain.

  • Rooney exige des changements de la part de Carrick

    S’exprimant sur The Overlap, Rooney a appelé Carrick à prendre des décisions impitoyables après la défaite 2-0 de Manchester United contre Hull City. Le club a eu 71 % de possession, mais a peiné à se créer de véritables occasions.

    Rooney estime que le dispositif tactique n’est qu’une partie du problème, déclarant : « Je pense que les joueurs doivent prendre leurs responsabilités sur le terrain parce que quand vous jouez contre Hull City ou Ipswich, lors du prochain match, vous pouvez vous organiser comme vous voulez et, très souvent, tout se joue dans les décisions. » Il a insisté sur le fait que les choix effectués sur le terrain dictent en fin de compte le résultat.

    • Publicité
  • Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Shaw et Santos sur la sellette

    Rooney a précisément désigné Shaw et Santos comme les joueurs qui doivent être sacrifiés lorsque Manchester United reçoit Ipswich dimanche.

    Suggérant que Patrick Dorgu devrait redescendre en défense, Rooney a expliqué : « Je sortirais Luke Shaw et je ferais jouer Dorgu au poste d'arrière gauche, pour être un peu plus agressif. Je ne pense pas qu'on puisse compter sur lui [Shaw] pour jouer tous les matches, donc quand vous jouez à domicile contre une équipe tout juste promue, je ferais jouer Dorgu au poste d'arrière gauche. » Interrogé sur un éventuel ajustement de la paire au milieu, Rooney a ajouté : « Mainoo, probablement, oui. Je ferais entrer Mainoo à la place de Santos. »

  • Carrick touché après la défaite inaugurale

    Carrick devra trouver la formule gagnante sans la recrue estivale Carlos Baleba, arrivé pour 70 millions de livres sterling mais actuellement indisponible en raison d'une lésion des ligaments de la cheville.

    L'entraîneur a admis être profondément frustré par la performance à Hull. Malgré une apparence calme face aux médias, Carrick a confessé : « Le résultat est ce qu'il est. Nous avons été battus, nous sommes touchés et ce n'est pas une sensation agréable. Cela ne veut pas dire que cela va changer toute la direction que nous prenons en tant qu'équipe ou en tant que club. »

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Quelle suite pour Manchester United ?

    Manchester United a l’occasion de rebondir immédiatement lorsqu’il affrontera Ipswich à Old Trafford dimanche. Carrick doit décider s’il doit suivre le conseil de Rooney et faire tourner ses stars en méforme. Une victoire convaincante est essentielle pour alléger la pression grandissante et relancer sa campagne de Premier League avant que le calendrier ne s’intensifie.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Ipswich crest
Ipswich
IPS