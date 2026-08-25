Getty Images
Traduit par
Wayne Rooney exhorte Michael Carrick à écarter deux stars de Manchester United contre Ipswich
Rooney exige des changements de la part de Carrick
S’exprimant sur The Overlap, Rooney a appelé Carrick à prendre des décisions impitoyables après la défaite 2-0 de Manchester United contre Hull City. Le club a eu 71 % de possession, mais a peiné à se créer de véritables occasions.
Rooney estime que le dispositif tactique n’est qu’une partie du problème, déclarant : « Je pense que les joueurs doivent prendre leurs responsabilités sur le terrain parce que quand vous jouez contre Hull City ou Ipswich, lors du prochain match, vous pouvez vous organiser comme vous voulez et, très souvent, tout se joue dans les décisions. » Il a insisté sur le fait que les choix effectués sur le terrain dictent en fin de compte le résultat.
- Getty Images Sport
Shaw et Santos sur la sellette
Rooney a précisément désigné Shaw et Santos comme les joueurs qui doivent être sacrifiés lorsque Manchester United reçoit Ipswich dimanche.
Suggérant que Patrick Dorgu devrait redescendre en défense, Rooney a expliqué : « Je sortirais Luke Shaw et je ferais jouer Dorgu au poste d'arrière gauche, pour être un peu plus agressif. Je ne pense pas qu'on puisse compter sur lui [Shaw] pour jouer tous les matches, donc quand vous jouez à domicile contre une équipe tout juste promue, je ferais jouer Dorgu au poste d'arrière gauche. » Interrogé sur un éventuel ajustement de la paire au milieu, Rooney a ajouté : « Mainoo, probablement, oui. Je ferais entrer Mainoo à la place de Santos. »
Carrick touché après la défaite inaugurale
Carrick devra trouver la formule gagnante sans la recrue estivale Carlos Baleba, arrivé pour 70 millions de livres sterling mais actuellement indisponible en raison d'une lésion des ligaments de la cheville.
L'entraîneur a admis être profondément frustré par la performance à Hull. Malgré une apparence calme face aux médias, Carrick a confessé : « Le résultat est ce qu'il est. Nous avons été battus, nous sommes touchés et ce n'est pas une sensation agréable. Cela ne veut pas dire que cela va changer toute la direction que nous prenons en tant qu'équipe ou en tant que club. »
- Getty Images Sport
Quelle suite pour Manchester United ?
Manchester United a l’occasion de rebondir immédiatement lorsqu’il affrontera Ipswich à Old Trafford dimanche. Carrick doit décider s’il doit suivre le conseil de Rooney et faire tourner ses stars en méforme. Une victoire convaincante est essentielle pour alléger la pression grandissante et relancer sa campagne de Premier League avant que le calendrier ne s’intensifie.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles