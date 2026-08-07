L’attente est terminée. Vendredi soir, l’Eredivisie VriendenLoterij reprend ses droits, avec le promu Cambuur qui affrontera Excelsior à Leeuwarden lors du match d’ouverture. Un nouveau championnat débute ainsi, dans lequel le PSV défendra son titre, tandis que l’Ajax ne veut pas seulement poursuivre sa remontée, mais aussi lutter immédiatement pour le sacre. Cela vaut évidemment aussi pour Feyenoord.

Mais qui terminera finalement en tête ? Et quels clubs doivent justement s’inquiéter d’une relégation ? Pour répondre à ces questions, nous avons demandé à quatorze rédacteurs d’établir un classement final complet de l’Eredivisie, du champion jusqu’au dix-huitième.

Sur la base de toutes ces prédictions, un classement commun a été établi. Voici comment la rédaction de Voetbalzone imagine l’issue de la nouvelle saison d’Eredivisie.



