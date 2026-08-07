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Voici le classement final complet de l’Eredivisie selon la rédaction de Voetbalzone

FEATURES
Opinion
PSV
Ajax
Feyenoord
Alkmaar
Twente
Utrecht
NEC Nimégue
FC Groningue
Heerenveen
Sparta Rotterdam
Fortuna Sittard
Go Ahead Eagles
ADO La Haye
Excelsior
Cambuur
Zwolle
Willem
Telstar
Eredivisie

L’attente est terminée. Vendredi soir, l’Eredivisie VriendenLoterij reprend ses droits, avec le promu Cambuur qui affrontera Excelsior à Leeuwarden lors du match d’ouverture. Un nouveau championnat débute ainsi, dans lequel le PSV défendra son titre, tandis que l’Ajax ne veut pas seulement poursuivre sa remontée, mais aussi lutter immédiatement pour le sacre. Cela vaut évidemment aussi pour Feyenoord.

Mais qui terminera finalement en tête ? Et quels clubs doivent justement s’inquiéter d’une relégation ? Pour répondre à ces questions, nous avons demandé à quatorze rédacteurs d’établir un classement final complet de l’Eredivisie, du champion jusqu’au dix-huitième.

Sur la base de toutes ces prédictions, un classement commun a été établi. Voici comment la rédaction de Voetbalzone imagine l’issue de la nouvelle saison d’Eredivisie.


  • imago-sport-1080185062.jpgPro Shots

    18. Telstar

    Le conte de fées de Telstar connaît une magnifique suite en Eredivisie, mais il ne semble pas devoir durer beaucoup plus d’une saison. Le club de Velsen a surpris tout le monde en décrochant la promotion en 2025 et est même parvenu, la saison dernière, à assurer directement son maintien lors de la dernière journée.

    Le défi est toutefois encore plus grand cette fois-ci. L’entraîneur à succès Anthony Correia est parti cet été au FC Utrecht, tandis que six titulaires ont eux aussi quitté le club. Son successeur Henk Brugge espère encore renforcer l’effectif avec un buteur efficace. Si ce n’est pas le cas, Telstar semble tout simplement trop limité pour se maintenir à nouveau et un retour direct en Keuken Kampioen Divisie apparaît comme le scénario le plus probable.


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  • imago-sport-1080517681.jpgPro Shots

    17. Willem II

    Willem II est de retour au plus haut niveau après une saison en Eerste Divisie, mais à Tilburg, l’euphorie de la promotion a désormais laissé place à la réalité. Le maintien est le seul objectif, même si cela s’annonce particulièrement compliqué avec un effectif encore bien trop limité.

    Willem II devra s’appuyer sur un collectif soudé, un public fervent et l’expérience de joueurs comme Justin Hoogma et le héros de la montée Thomas Didillon-Hödl. Le maintien n’est certainement pas impossible, mais pour l’instant, une saison dans les bas-fonds du classement semble être le scénario le plus probable.

  • imago-sport-1080499462.jpgPro Shots

    16. PEC Zwolle

    Le PEC Zwolle a échappé à la relégation la saison dernière, mais l’équipe s’est rarement montrée convaincante. Les joueurs de Zwolle ont alterné les bonnes prestations et les journées sans, si bien que le maintien n’a été assuré que tardivement.

    L’entraîneur Henry van der Vegt espère que son équipe parviendra cette saison à obtenir des résultats plus réguliers grâce à davantage d’expérience dans son effectif. L’arrivée du vétéran Nick Viergever doit apporter de la sérénité derrière, tandis que sur le plan offensif, Ibrahim Cissoko notamment peut offrir un nouvel élan. Malgré cela, une nouvelle lutte contre la relégation semble pour l’instant un scénario plus réaliste qu’une saison dans le ventre mou du classement.

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  • imago-sport-1080497363.jpgPro Shots

    15. Cambuur

    Le SC Cambuur fait son retour en Eredivisie avec une mission claire : attaquer. L’entraîneur Johan Plat veut faire pratiquer à son équipe un football attrayant et dominateur, y compris au plus haut niveau. Cela correspond à l’identité du club, mais comporte aussi les risques nécessaires pour un promu.

    Ce défi devient encore plus grand parce qu’une grande partie de l’équipe avec laquelle la montée a été obtenue est partie. Cambuur construit une nouvelle équipe avec un effectif jeune et espère encore ajouter de l’expérience plus tard durant le mercato. Les Frisons ont suffisamment d’audace pour créer des surprises, mais la question est de savoir si cela suffira sur 34 matches pour rester à l’abri des soucis liés à la relégation.


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    14. Excelsior

    L’Excelsior fait rarement des folies et cela semble une nouvelle fois être la plus grande force du club de Rotterdam cet été. Le promu poursuit pas à pas son ambition de devenir un club stable d’Eredivisie, sans pour autant perdre de vue sa propre philosophie de jeu. L’entraîneur Ruben den Uil disposera encore d’un effectif jeune et talentueux, appelé à pratiquer un football soigné et offensif.

    Dans le même temps, l’Excelsior devra encore prouver qu’il peut compenser le départ de joueurs importants. Le club est parvenu à plusieurs reprises ces dernières années à remplacer ses cadres sans difficulté, mais sur le plan offensif, la quête d’un véritable buteur n’est toujours pas terminée. S’il parvient à trouver un avant-centre avec le sens du but, l’Excelsior aura toutes les cartes en main pour assurer à nouveau son maintien.

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    13. ADO La Haye

    L’ADO La Haye fait son retour en Eredivisie après cinq ans, mais l’entraîneur Robin Peter n’a pas l’intention d’adapter son style de jeu. Les joueurs de La Haye ont fait forte impression la saison dernière avec un football offensif et dominateur, en exerçant un pressing extrêmement agressif sur leurs adversaires. Peter reste donc fidèle à cette philosophie. Cela témoigne d’audace, mais comporte naturellement aussi des risques.

    La base de l’équipe championne est en grande partie restée intacte, même si l’ADO a dû dire au revoir à quelques éléments importants. En contrepartie, des renforts ciblés sont arrivés, ce qui permet à l’ADO de disposer d’une qualité suffisante pour assurer directement son maintien. Parmi les trois promus, les joueurs de La Haye sont donc ceux qui ont le plus de chances de s’installer sans difficulté en Eredivisie.


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    12. Go Ahead Eagles

    Go Ahead Eagles a vécu, au cours des deux dernières années, l’apogée absolue de l’histoire du club avec une victoire en coupe et une qualification européenne. Ce succès a toutefois aussi entraîné de nouveaux défis. Le calendrier chargé, les attentes élevées et le licenciement peu glorieux de Melvin Boel ont fait que les Deventerois ont traversé une saison agitée.

    Avec Joseph Oosting, Go Ahead mise sur un entraîneur qui doit permettre au club de rejouer comme ses supporters aiment le voir : de manière identifiable, avec énergie et avec une conviction totale. Bien que des cadres comme Jakob Breum et Jari De Busser soient partis, il reste toujours une équipe qui doit pouvoir assurer son maintien sans trop de soucis. Une nouvelle offensive pour les places européennes semble toutefois, pour l’instant, un pas trop loin.

  • imago-sport-1080190161.jpgPro Shots

    11. Fortuna Sittard

    Fortuna Sittard emprunte une voie quelque peu différente cet été. Sous la houlette du nouveau directeur technique Joris Mathijsen, le club mise clairement sur davantage de joueurs néerlandophones, qui peuvent poursuivre leur développement dans le Limbourg ou relancer leur carrière. Dans le même temps, Fortuna a de nouveau dû dire au revoir à plusieurs éléments importants, dont l’attaquant Kaj Sierhuis.

    C’est désormais à l’entraîneur Danny Buijs de façonner à nouveau un collectif soudé avec tous ces nouveaux visages. Ces dernières années, il a réussi ce tour de force mieux que personne, permettant à Fortuna de rester largement à l’abri de la lutte pour le maintien. Cette saison encore, les Limbourgeois disposent de suffisamment de qualité pour assurer leur maintien sans problème, même si un assaut sur les places de barragiste pour les play-offs semble sans doute encore un peu trop ambitieux.

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    10. Sparta Rotterdam

    Après le départ de Maurice Steijn, Rogier Meijer est confronté au défi de relancer le Sparta Rotterdam dans la course aux places de barragiste. Avec les arrivées, entre autres, de Bas Kuipers, Robin van Cruijsen et Nick Verschuren, l’effectif a gagné en qualité, même si l’équipe n’est toujours pas au complet. Surtout en attaque, plusieurs interrogations subsistent après le départ de Tobias Lauritsen. Le Sparta est toujours à la recherche d’un apport offensif supplémentaire, et l’arrivée d’un nouveau gardien est également indispensable. Les bases sont là pour se mêler à nouveau à la lutte pour les play-offs, mais l’effectif a encore besoin de renforts à quelques postes cruciaux.

  • imago-sport-1076581842.jpgDeFodi Images

    9. FC Groningue

    Au FC Groningue, la courbe est ascendante depuis déjà trois saisons. Après la promotion, il y a eu une année tranquille en Eredivisie et, la saison dernière, les Groninguois ont même atteint les barrages pour une qualification européenne. L’étape logique suivante est de s’installer définitivement dans cette lutte.

    Pour y parvenir, l’équipe de Dick Lukkien devra toutefois marquer plus facilement. Le FC Groningue a régulièrement manqué d’efficacité en attaque et cherche toujours davantage de créativité et de rendement dans le secteur offensif. Si le club parvient à résoudre ce problème, il peut devenir un sérieux prétendant aux places de barragiste pour l’Europe. Si ce renfort n’arrive pas, alors une place dans le ventre mou semble être le scénario le plus réaliste.

  • imago-sport-1077311159.jpgOrange Pictures

    8. SC Heerenveen

    Des semaines passionnantes s’annoncent pour le sc Heerenveen. La saison dernière, les Frisons ont posé les bases d’un retour dans le subtop grâce à un football séduisant et une huitième place en Eredivisie. L’entraîneur Robin Veldman veut s’appuyer sur cela, tout en sachant qu’un transfert sortant d’un ou plusieurs cadres pourrait fortement influencer les ambitions du club.

    Pour l’instant, la situation semble bonne. Avec Dirk Proper, le départ de Joris van Overeem a été compensé et l’effectif est doublé à presque tous les postes. Veldman veut surtout progresser sur le plan défensif, après qu’Heerenveen a encaissé trop de buts la saison dernière. C’est précisément ce qui doit faire la différence entre une place dans le ventre mou du classement et un billet pour les barrages européens.

  • imago-sport-1080584666.jpgPro Shots

    7. NEC

    Après le meilleur classement final en Eredivisie de l’histoire du club, un tout nouveau défi attend le NEC cette saison. Le club de Nimègue veut non seulement se mêler à nouveau à la lutte pour les premières places, mais il devra aussi parvenir à tenir son rang en Europe. Pour une grande partie de l’effectif, ce sera la première découverte d’un programme à deux matches par semaine.

    Le directeur technique Carlos Aalbers a donc clairement misé sur l’expérience. Perr Schuurs, Emre Mor et surtout Dusan Tadic savent ce qui est exigé au plus haut niveau, tandis que d’autres recrues comme Kaj Sierhuis et Jamiro Monteiro possèdent une grande expérience de l’Eredivisie. La qualité pour atteindre à nouveau les play-offs est largement présente, mais la combinaison entre l’Eredivisie et la scène européenne fait sans aucun doute de cette saison le plus grand défi auquel le NEC a été confronté ces dernières années.

  • imago-sport-1080651029.jpgPro Shots

    6. FC Utrecht

    Une nouvelle ère s’est ouverte au FC Utrecht. Après les années fructueuses sous Ron Jans, le club a choisi, avec Anthony Correia, un entraîneur à la vision de jeu affirmée. L’ancien coach de Telstar opte lui aussi, dans la ville d’Utrecht, pour un football offensif, dans un système en 3-5-2, malgré les attentes bien plus élevées qui accompagnent le FC Utrecht.

    Ce nouveau style de jeu doit être mis en place avec un effectif qui a beaucoup changé cet été. Beaucoup d’expérience s’en est allée, mais le directeur technique Jordy Zuidam a recruté des joueurs qui correspondent parfaitement aux idées de Correia. Le FC Utrecht a de nouveau la qualité nécessaire pour se mêler à la lutte pour les places européennes. Les prochains mois devront montrer à quelle vitesse Correia peut imposer sa patte à l’équipe.

  • imago-sport-1080351058.jpgPro Shots

    5. FC Twente

    Le FC Twente n’a pas eu besoin d’entamer un grand chantier cet été. Les Tukkers ont pratiqué un football soigné la saison dernière, ont encaissé le moins de buts d’Eredivisie et ont de nouveau décroché une qualification européenne. Pourtant, un constat s’imposait clairement : il a trop souvent manqué un attaquant capable de convertir cette domination en buts.

    C’est précisément pour cette raison que Wout Weghorst a été recruté à Enschede. L’attaquant expérimenté doit apporter à Twente ce petit plus dans les matches où l’équipe a trop souvent laissé filer des points la saison dernière. Les Tukkers semblent ainsi à nouveau être un candidat sérieux à une qualification européenne, même s’il sera très difficile de réellement mettre sous pression l’AZ, l’Ajax, le PSV et le Feyenoord.

  • imago-sport-1080648855.jpgANP

    4. AZ

    L’AZ entame une saison où les ambitions sont encore revues à la hausse. Le club d’Alkmaar a ajouté en mai la Coupe des Pays-Bas à son palmarès, mais veut clairement se relancer en Eredivisie après une septième place. La nomination de Leeroy Echteld s’est révélée être un coup de maître au début de l’année 2026 et, sous ses ordres, l’AZ doit à nouveau s’installer durablement dans la lutte pour les premières places.

    Une grande partie de l’effectif a été conservée, tandis que la concurrence est forte à presque tous les postes. Le principal défi d’Echteld sera surtout de façonner une équipe capable de pratiquer un football dominant semaine après semaine, tout en le traduisant aussi en résultats.

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    3. Feyenoord

    Avec Giovanni van Bronckhorst à la barre, Feyenoord entame un nouveau chapitre. La saison dernière, les Rotterdamois ont terminé à pas moins de dix-neuf points du champion, le PSV, mais sous la direction du nouvel entraîneur, Feyenoord doit de nouveau lutter pour le titre de champion des Pays-Bas. La tâche ne sera pas simple, d’autant que le marché des transferts est encore en pleine effervescence et que Feyenoord doit envisager les départs de cadres comme Anis Hadj Moussa et Givairo Read.

    L’effectif reste par ailleurs encore trop fourni, si bien qu’à Feyenoord, des joueurs devront d’abord partir avant que le club puisse continuer à se renforcer. Un nouvel ailier gauche figure en haut de la liste des priorités, tandis qu’un arrière gauche serait également bienvenu. Tout indique que les Rotterdamois seront encore longtemps en lice dans la course au titre, même si le PSV et l’Ajax semblent, à l’heure actuelle, avoir des effectifs légèrement mieux en place.

  • imago-sport-1080736560.jpgANP

    2. Ajax

    Après des années marquées par les changements d’entraîneur et l’instabilité, Míchel doit ramener les Amstellodamois de manière durable au sommet. Les premiers signaux sont positifs : avec un style de jeu identifiable, un bon nombre de renforts expérimentés et un effectif de plus en plus équilibré, la confiance des supporters repart à la hausse.

    Cet optimisme n’est pas sans raison. L’Ajax ne cache pas que le titre de champion est son seul objectif et dispose de la qualité nécessaire pour concurrencer le PSV pendant longtemps. Pourtant, le champion en titre semble encore nettement plus avancé à l’heure actuelle. De plus, un départ du joueur vedette Mika Godts porterait un sérieux coup aux chances de titre.

  • imago-sport-1080667301.jpgDeFodi Images

    1. PSV

    Trois titres de champion consécutifs font aussi du PSV, cette saison, l’équipe que tout le monde veut battre. Les Eindhovenois abordent une nouvelle fois la saison en favoris, même si de nombreux supporters savent que l’effectif n’est pas encore au complet. Le PSV recherche encore activement un nouveau défenseur central, avec Lutsharel Geertruida en tête de liste.

    Le PSV dispose pourtant toujours du meilleur effectif d’Eredivisie. L’effectif est resté en grande partie intact, alors que la concurrence est justement en train de construire une nouvelle équipe. Avec un défenseur central supplémentaire et ses joueurs les plus importants toujours à bord, tout autre résultat qu’un nouveau titre à Eindhoven serait vécu comme une déception.