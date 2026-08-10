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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Vlahovic a demandé 25 millions d’euros de commissions à la signature !

D. Vlahovic
Mercato
Juventus FC
Besiktas

Le Serbe est toujours sans club : Besiktas passe aux choses sérieuses, mais les exigences de l’entourage de l’ancien joueur de la Juventus sont élevées

L’aventure de Dusan Vlahovic à la Juventus est terminée, mais pour l’attaquant serbe, le mercato ne lui a pas encore offert de nouvelle destination. Le buteur est en effet toujours à la recherche d’une équipe et, à l’heure actuelle, Besiktas serait le seul club à avoir manifesté un intérêt concret, avec des contacts de plus en plus intensifs.


Selon La Stampa, ce sont surtout les exigences financières de l’entourage du joueur qui compliquent la situation. Les agents de Vlahovic réclameraient en effet 15 millions d’euros de commissions pour boucler l’opération, un montant qui aurait refroidi plusieurs acheteurs potentiels.


  • Le cas le plus significatif serait celui d’Al Ahli, auquel une demande encore plus élevée aurait été présentée : selon La Stampa, pas moins de 25 millions d’euros de commissions, en plus du salaire destiné à l’avant-centre. Des chiffres qui, jusqu’à présent, ont poussé les clubs intéressés à faire un pas en arrière.


    Vlahovic reste donc dans l’attente d’un tournant. Son profil continue d’attirer l’attention, mais les conditions économiques de l’opération représentent pour le moment le principal obstacle dans la recherche d’une nouvelle équipe. Besiktas reste à l’affût, tandis que les autres prétendants semblent avoir refroidi la piste précisément face aux exigences de l’entourage.


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