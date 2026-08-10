L’aventure de Dusan Vlahovic à la Juventus est terminée, mais pour l’attaquant serbe, le mercato ne lui a pas encore offert de nouvelle destination. Le buteur est en effet toujours à la recherche d’une équipe et, à l’heure actuelle, Besiktas serait le seul club à avoir manifesté un intérêt concret, avec des contacts de plus en plus intensifs.





Selon La Stampa, ce sont surtout les exigences financières de l’entourage du joueur qui compliquent la situation. Les agents de Vlahovic réclameraient en effet 15 millions d’euros de commissions pour boucler l’opération, un montant qui aurait refroidi plusieurs acheteurs potentiels.



