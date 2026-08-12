Viviano encense Paratici : « Pellegrino rappelle Luca Toni »

« Une excellente opération qui confirme le fait qu’un bon directeur sportif est celui qui sait bien vendre, parce qu’acheter est facile quand on a des moyens financiers », ajoute Viviano. J’aime aussi beaucoup le recrutement de Pellegrino, l’an dernier il a montré qu’il n’était pas le classique “grand échalas”, mais quelqu’un qui sait bien jouer avec le reste de l’équipe, il a beaucoup travaillé en remise et beaucoup écarté le jeu pour ses coéquipiers. »





L’attaquant en provenance de Parme reçoit l’approbation totale de Viviano : « Il n’est pas très technique, mais c’est l’attaquant qui marque de beaux buts dans la surface, de loin il peut rappeler Luca Toni ».