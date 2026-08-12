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Mateo Pellegrino ParmaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Viviano encense Paratici : « Pellegrino rappelle Luca Toni »

Fiorentina
Mercato
M. Pellegrino

L’ancien gardien évoque les dernières opérations du mercato de la Fiorentina.

L’ancien gardien Emiliano Viviano, intervenu sur les ondes de FirenzeViola, a eu des mots élogieux pour Fabio Paratici, directeur sportif de la Fiorentina : « Je mets quiconque au défi de dire qu’au début du mercato, il se serait attendu à voir la Fiorentina réussir à vendre Piccoli pour 18 millions. »


  • « Une excellente opération qui confirme le fait qu’un bon directeur sportif est celui qui sait bien vendre, parce qu’acheter est facile quand on a des moyens financiers », ajoute Viviano. J’aime aussi beaucoup le recrutement de Pellegrino, l’an dernier il a montré qu’il n’était pas le classique “grand échalas”, mais quelqu’un qui sait bien jouer avec le reste de l’équipe, il a beaucoup travaillé en remise et beaucoup écarté le jeu pour ses coéquipiers. »


    L’attaquant en provenance de Parme reçoit l’approbation totale de Viviano : « Il n’est pas très technique, mais c’est l’attaquant qui marque de beaux buts dans la surface, de loin il peut rappeler Luca Toni ».

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