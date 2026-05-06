Vive polémique autour des sélections : le Mexique menace ses propres stars d’exclusion de la Coupe du monde

« Tout joueur qui ne se présentera pas au rassemblement aujourd’hui sera exclu de la Coupe du monde », a prévenu la Fédération mexicaine de football mercredi matin (heure locale). Le 28 avril, le sélectionneur national Javier Aguirre avait dévoilé une liste de 20 joueurs évoluant dans le championnat mexicain pour cette phase de préparation. Le problème : cette concentration a lieu hors de la période officielle de sélection et en pleine série de matchs décisifs pour les clubs.

Le président du Deportivo Guadalajara a donc critiqué la FMF, rappelant sur X que les accords entre clubs et fédération « ne sont valables que si toutes les parties les respectent ». Cinq de ses joueurs étant concernés, il a ordonné à la direction sportive de les envoyer mercredi au centre d’entraînement du club.