À l’aube de la phase décisive de la saison, la Fédération mexicaine de football (FMF) a convoqué les internationaux évoluant dans le pays à un court stage d’entraînement, dès mercredi soir, et a prévenu qu’elle n’hésiterait pas à prendre des mesures drastiques en cas de non-présentation.
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Vive polémique autour des sélections : le Mexique menace ses propres stars d’exclusion de la Coupe du monde
« Tout joueur qui ne se présentera pas au rassemblement aujourd’hui sera exclu de la Coupe du monde », a prévenu la Fédération mexicaine de football mercredi matin (heure locale). Le 28 avril, le sélectionneur national Javier Aguirre avait dévoilé une liste de 20 joueurs évoluant dans le championnat mexicain pour cette phase de préparation. Le problème : cette concentration a lieu hors de la période officielle de sélection et en pleine série de matchs décisifs pour les clubs.
Le président du Deportivo Guadalajara a donc critiqué la FMF, rappelant sur X que les accords entre clubs et fédération « ne sont valables que si toutes les parties les respectent ». Cinq de ses joueurs étant concernés, il a ordonné à la direction sportive de les envoyer mercredi au centre d’entraînement du club.
Sélection mexicaine pour la Coupe du monde : douze joueurs évoluent dans le championnat national, quatorze autres jouent en Europe et dans d’autres ligues internationales.
Selon The Athletic, douze des joueurs sélectionnés devraient se voir garantir une place dans l'équipe pour la Coupe du monde. Toutefois, les professionnels du Deportivo Toluca devront renoncer à des matchs cruciaux des play-offs du championnat national et de la CONCACAF Champions Cup s’ils veulent être retenus pour la phase finale, dans un peu plus d’un mois. Selon un porte-parole de la fédération, quatorze autres joueurs évoluant en Europe et dans d’autres ligues hors du Mexique viendront compléter la sélection finale pour la Coupe du monde.
Avant le coup d’envoi de la compétition, les Mexicains disputeront trois matchs amicaux : contre le Ghana le 23 mai, l’Australie le 31 mai et la Serbie le 4 juin. Le 11 juin, El Tri disputera le match d’ouverture à Mexico face à l’Afrique du Sud, avant d’affronter la Corée du Sud et la République tchèque dans le groupe A. Le Mexique coorganise la compétition avec les États-Unis et le Canada.