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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduit par

Vitinha répond aux accusations de « blanchiment » alors que le PSG vient difficilement à bout d’un Marseille résilient dans Le Classique

Vitinha
Paris Saint-Germain
Marseille vs Paris Saint-Germain
Marseille
Ligue 1

Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Vitinha a écarté l’idée selon laquelle son équipe était censée facilement écraser Marseille après une victoire 2-1 difficilement acquise à l’extérieur. L’international portugais a insisté sur le fait que le champion en titre méritait pleinement sa victoire, tout en saluant la résistance de son grand rival dans un Classique très disputé.

  • Victoire au forceps dans le Classique

    Le PSG a décroché une courte victoire 2-1 face à son grand rival, Marseille, pour conclure la cinquième journée de Ligue 1. Malgré un début de campagne nationale très compliqué, les hôtes ont livré une prestation pleine de caractère dimanche.

    Ce résultat permet au géant parisien de prendre les trois points, mais la physionomie de la rencontre a suscité de nombreuses discussions. Ce score serré contrastait fortement avec les pronostics largement favorables d’avant-match.

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  • VitinhaGetty Images

    Vitinha défend la courte avance

    Après le coup de sifflet final, Vitinha s’est rapidement présenté devant les médias en zone mixte. Le joueur de 26 ans a totalement rejeté l’idée que son équipe avait déçu en ne s’imposant pas avec un écart plus large.

    « Vous dites que tout le monde s’attendait à une correction, mais pas nous, je peux vous l’assurer », a insisté le meneur de jeu portugais, cité par MaxiFoot. « Il est toujours difficile de jouer ici. »

  • Une domination qui valait bien les trois points

    Malgré ce mince avantage au coup de sifflet final, les visiteurs ont contrôlé de longues séquences du match. Vitinha tenait à souligner que le PSG avait fait le nécessaire pour tuer le match bien plus tôt.

    « Marseille a une bonne équipe et l’a montré aujourd’hui, a-t-il souligné. Je pense que nous avons fait le nécessaire pour mener avec plusieurs buts d’avance, mais au final, nous l’emportons 2-1. Nous avons eu beaucoup d’occasions, donc le résultat ne souffre d’aucune contestation. Cette victoire est amplement méritée. »

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  • Vitinha Portugal 2026Getty Images

    En préparation d’un rassemblement international

    À l’approche de la trêve internationale, Vitinha se prépare à représenter le Portugal lors de la prochaine Ligue des nations de l’UEFA. Le Portugal doit affronter le pays de Galles le 24 septembre, avant des matches contre la Norvège les 27 septembre et 4 octobre. Entre les deux rencontres face à la Norvège, plus précisément le 1er octobre, le Portugal affrontera le Danemark.

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