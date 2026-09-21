Le PSG a décroché une courte victoire 2-1 face à son grand rival, Marseille, pour conclure la cinquième journée de Ligue 1. Malgré un début de campagne nationale très compliqué, les hôtes ont livré une prestation pleine de caractère dimanche.

Ce résultat permet au géant parisien de prendre les trois points, mais la physionomie de la rencontre a suscité de nombreuses discussions. Ce score serré contrastait fortement avec les pronostics largement favorables d’avant-match.