L'ancien entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a effectué un retour spécial à la Ciudad Real Madrid avant une séance d'entraînement de l'équipe première à Valdebebas. L'actuel sélectionneur du Brésil s'est rendu sur son ancien lieu de travail pour saluer l'entraîneur Jose Mourinho, son staff et plusieurs de ses anciens joueurs.

Cette visite surprise a offert un moment marquant au centre d'entraînement, Ancelotti prenant le temps de s'exprimer directement auprès de Real Madrid Television sur sa relation toujours forte avec le club et son entraîneur actuel.

Ancelotti a exprimé son immense joie de voir Mourinho de retour à la tête du géant espagnol, soutenant le technicien portugais pour qu'il réalise une campagne réussie.







