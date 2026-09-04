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Visite de Carlo Ancelotti au Real Madrid : le sélectionneur du Brésil adoube José Mourinho à Valdebebas
Ancelotti fait son retour à la Ciudad Real Madrid
L'ancien entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a effectué un retour spécial à la Ciudad Real Madrid avant une séance d'entraînement de l'équipe première à Valdebebas. L'actuel sélectionneur du Brésil s'est rendu sur son ancien lieu de travail pour saluer l'entraîneur Jose Mourinho, son staff et plusieurs de ses anciens joueurs.
Cette visite surprise a offert un moment marquant au centre d'entraînement, Ancelotti prenant le temps de s'exprimer directement auprès de Real Madrid Television sur sa relation toujours forte avec le club et son entraîneur actuel.
Ancelotti a exprimé son immense joie de voir Mourinho de retour à la tête du géant espagnol, soutenant le technicien portugais pour qu'il réalise une campagne réussie.
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Ancelotti soutient Mourinho pour réussir
Ancelotti a mis en avant son amitié de longue date et son respect professionnel pour Mourinho, expliquant que les deux hommes restent régulièrement en contact et échangent des analyses techniques.
« Notre relation est très bonne et elle dure depuis longtemps », a déclaré Ancelotti à Real Madrid TV. « Nous échangeons souvent des idées et des messages. Je suis heureux qu’il soit ici, car il peut profiter d’un grand club comme le Real Madrid, qu’il connaît très bien, et je suis sûr qu’il fera du très bon travail. »
« Jose est un grand entraîneur, et je suis convaincu qu’il fera du très bon travail ici », a ajouté Ancelotti. « Lors du premier match, ils ont eu un peu de mal, mais progressivement l’équipe a mieux joué lors du deuxième match, et elle a été remarquable contre la Real Sociedad. »
L’héritage commun des champions nomades
Cette rencontre a mis en lumière le lien unique entre deux des entraîneurs les plus titrés du football moderne. Ancelotti a officiellement succédé à Mourinho au Santiago Bernabéu en 2013, en offrant dès sa première saison le dixième titre historique du club en Ligue des champions, la Decima, en s'appuyant sur les bases d'un effectif compétitif laissées par Mourinho.
Les deux techniciens partagent des trajectoires remarquablement parallèles de globe-trotters polyglottes du football. Ancelotti a entraîné dans les cinq grands championnats d'Europe, tandis que Mourinho a dirigé dans trois grands championnats européens, en plus de passages au Portugal et en Turquie.
Par ailleurs, les deux entraîneurs ont remporté des titres de champion en Serie A, en Liga avec le Real Madrid et en Premier League avec Chelsea.
- Cordon Press/Miguelez Sports
Des matches importants attendent le Real Madrid
Ancelotti a souligné que le Real Madrid entrait dans une phase cruciale de la saison, alors que le calendrier s’intensifie sur plusieurs fronts.
« Maintenant, les matches importants vont commencer : la Liga, le match contre le Real Betis et la Ligue des champions », a déclaré Ancelotti. « Je pense que l’équipe est bien préparée, que les nouvelles recrues apportent beaucoup, et je suis sûr que ce sera une grande saison pour le Real Madrid. »
L’équipe de Mourinho va désormais finaliser sa préparation à Valdebebas pour son prochain match de championnat contre le Real Betis avant de lancer sa campagne européenne.
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