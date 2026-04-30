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Visiblement émue, Bethany England a officialisé son départ de Tottenham à l’issue de la saison
Des adieux émouvants
England, capitaine de Tottenham et l’une des attaquantes les plus prolifiques de l’histoire de la Super League féminine, s’apprête à quitter le club cet été. L’attaquante a confirmé la nouvelle dans un message vidéo très émouvant, marquant ainsi la fin d’une aventure qui avait débuté par un transfert très médiatisé en provenance de Chelsea au début de l’année 2023. Selon The Guardian, cette décision émane du club, les Spurs cherchant à rajeunir leur effectif dans le cadre d’une nouvelle stratégie de recrutement.
S’adressant directement aux supporters, elle a exprimé sa gratitude pour l’impact que le club a eu sur sa carrière durant une période personnelle difficile. Dans son message émouvant publié sur les réseaux sociaux officiels du club à l’intention des supporters, England a déclaré : « Dès le tout début, vous m’avez donné quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais : votre chaleur, votre confiance et votre soutien indéfectible. Vous m’avez même redonné le sentiment d’être vue. Dans les moments où je me remettais en question, vous ne l’avez jamais fait. Je suis venue ici dans l’espoir de redécouvrir quelque chose que j’avais perdu, mais je pars avec bien plus que je n’aurais jamais pu imaginer. »
L'héritage d'une icône de la WSL
L’ancienne star des Lionesses, qui n’a pas encore officiellement pris sa retraite internationale, décrit Tottenham comme « un endroit qui m’a aidée à me reconstruire ». Arrivée en provenance de Chelsea, England est rapidement devenue incontournable chez les Lilywhites, inscrivant 32 buts en championnat. Ses 12 réalisations lors de ses six premiers mois ont permis au club d’éviter la relégation, ce qui l’a installée comme favorite des supporters et leader de l’équipe.
Avec 89 réalisations en WSL, elle pointe à la deuxième place du classement des meilleures buteuses de l’histoire du championnat, à seulement huit unités du record de Vivianne Miedema. En mars, elle est devenue la septième joueuse à atteindre la barre des 200 matchs dans la compétition, confirmant sa longévité au plus haut niveau du football anglais.
L'évolution audacieuse de l'effectif de Tottenham
Le départ de la capitaine s’inscrit dans une refonte plus large et plus radicale chez Tottenham. Le club a déjà officialisé plusieurs départs cet été, dont ceux d’Amy James-Turner, Luana Bühler, Charlotte Grant, Josefine Rybrink et Kit Graham, arrivée en 2019 lors de l’accession du club à l’élite. Selon The Guardian, les Spurs comptent adopter une stratégie « agressive et très ambitieuse » lors du prochain mercato pour combler leur retard sur le trio de tête traditionnel de la WSL.
Malgré la décision de ne pas lui proposer de nouveau contrat, le départ de l’Anglaise s’effectue à l’amiable. L’attaquante, qui compte 26 sélections et 11 buts avec son pays, ne manquera pas de prétendants lorsqu’elle sera libre de tout engagement. Cette saison, elle reste la meilleure buteuse des Spurs en championnat avec sept réalisations en 19 apparitions, contribuant à la confortable cinquième place finale du club.
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Hommage à un leader emblématique
Les dirigeants du club ont rapidement salué l’influence de Bethany England sur la culture professionnelle de Tottenham. Le directeur général, Andy Rogers, a souligné son rôle clé dans l’essor du programme féminin depuis son arrivée. « Le leadership de Bethany a marqué une époque déterminante dans l’histoire de Tottenham Hotspur Women », a-t-il déclaré aux médias du club. « Dès son arrivée, elle a élevé les standards, le professionnalisme et la motivation, et elle n’a cessé de défendre et de promouvoir ces valeurs tout au long de son passage ici. »
Rogers a également souligné son influence bien au-delà du terrain, évoquant son engagement envers les initiatives communautaires du club et la mobilisation des supporters. « Outre ses contributions exceptionnelles sur le terrain, Bethany a joué un rôle clé pour rapprocher nos supporters de l’équipe et s’est investie auprès de notre fondation afin de garantir un impact positif dans la communauté », a-t-il ajouté. Bethany a gravé son nom dans l’histoire des Spurs Women et peut partir fière de l’héritage durable qu’elle laisse. »