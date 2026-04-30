Visiblement émue, Bethany England a officialisé son départ de Tottenham à l’issue de la saison

England, capitaine de Tottenham et l’une des attaquantes les plus prolifiques de l’histoire de la Super League féminine, s’apprête à quitter le club cet été. L’attaquante a confirmé la nouvelle dans un message vidéo très émouvant, marquant ainsi la fin d’une aventure qui avait débuté par un transfert très médiatisé en provenance de Chelsea au début de l’année 2023. Selon The Guardian, cette décision émane du club, les Spurs cherchant à rajeunir leur effectif dans le cadre d’une nouvelle stratégie de recrutement.

S’adressant directement aux supporters, elle a exprimé sa gratitude pour l’impact que le club a eu sur sa carrière durant une période personnelle difficile. Dans son message émouvant publié sur les réseaux sociaux officiels du club à l’intention des supporters, England a déclaré : « Dès le tout début, vous m’avez donné quelque chose que je ne savais même pas que je cherchais : votre chaleur, votre confiance et votre soutien indéfectible. Vous m’avez même redonné le sentiment d’être vue. Dans les moments où je me remettais en question, vous ne l’avez jamais fait. Je suis venue ici dans l’espoir de redécouvrir quelque chose que j’avais perdu, mais je pars avec bien plus que je n’aurais jamais pu imaginer. »