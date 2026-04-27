Virgil van Dijk formule un vœu passionné au sujet de Mohamed Salah, la star de Liverpool

Le capitaine de Liverpool refuse de croire que Salah ait déjà disputé son dernier match pour le club. L’attaquant s’est blessé au tendon d’Achille lors de la victoire 3-1 des Reds contre Crystal Palace, ce qui fait craindre aux supporters que sa période de succès en Premier League touche à sa fin, avant même son départ définitif cet été.

Malgré l’image sombre de l’international égyptien quittant le terrain en boitant, le défenseur néerlandais estime que la capacité de récupération de l’attaquant de 33 ans pourrait lui permettre de revenir pour les dernières sorties à Anfield. « Je l’espère », a déclaré Van Dijk lorsqu’on lui a demandé si Salah allait encore jouer. « Il passera des examens médicaux pour déterminer l’ampleur du problème. Je sais qu’il fera tout son possible pour revenir sur le terrain le plus vite possible. »