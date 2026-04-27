Virgil van Dijk est convaincu que Mohamed Salah remportera la course contre la montre et enfilera une dernière fois le maillot de Liverpool avant de quitter Anfield. La superstar égyptienne a quitté le terrain en larmes lors de la victoire de ce week-end contre Crystal Palace, faisant craindre une fin prématurée à son passage légendaire au sein de ce grand club.
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Virgil van Dijk formule un vœu passionné au sujet de Mohamed Salah, la star de Liverpool
Le capitaine de Liverpool refuse de croire que Salah ait déjà disputé son dernier match pour le club. L’attaquant s’est blessé au tendon d’Achille lors de la victoire 3-1 des Reds contre Crystal Palace, ce qui fait craindre aux supporters que sa période de succès en Premier League touche à sa fin, avant même son départ définitif cet été.
Malgré l’image sombre de l’international égyptien quittant le terrain en boitant, le défenseur néerlandais estime que la capacité de récupération de l’attaquant de 33 ans pourrait lui permettre de revenir pour les dernières sorties à Anfield. « Je l’espère », a déclaré Van Dijk lorsqu’on lui a demandé si Salah allait encore jouer. « Il passera des examens médicaux pour déterminer l’ampleur du problème. Je sais qu’il fera tout son possible pour revenir sur le terrain le plus vite possible. »
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Cette blessure intervient au pire moment : il ne reste plus que quatre matchs à disputer par Liverpool cette saison. Comme Salah quittera le club à l’expiration de son contrat en juin, l’idée de manquer ses adieux au stade pèse d’autant plus sur le groupe. Van Dijk a admis que cette situation pesait lourdement sur le cœur de son coéquipier lorsqu’il a quitté le terrain samedi.
« Quand on se blesse à ce stade de la saison, surtout dans sa situation, avec seulement deux matchs à domicile à disputer, tous les scénarios possibles vous traversent l’esprit en quittant la pelouse », a expliqué Van Dijk. « Maintenant, il va passer des examens et être évalué. J’espère que cela ne prendra pas trop de temps, mais pour l’instant, je n’ai pas de réponse. Il pourrait revenir la semaine prochaine, ou pas ; je n’en sais tout simplement pas plus. »
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L’héritage de Salah à Anfield est déjà gravé dans le marbre : avec 257 buts en 440 matchs, il occupe la troisième place du classement des meilleurs buteurs de l’histoire de Liverpool. Qu’il gagne ou non son combat contre la blessure, Van Dijk est convaincu que les supporters rendront au triple Joueur de l’année de la PFA l’hommage qu’il mérite pour ses neuf saisons couronnées de succès.
« Il aura un adieu quoi qu’il arrive. Ce n’est pas la priorité du moment ; il ne faut pas trop s’avancer. Connaissant Mo, il se remettra vite avec l’équipe adéquate autour de lui, alors attendons de voir. »
Malgré l’incertitude entourant Salah, la victoire de Liverpool contre Crystal Palace représente un pas de plus vers la qualification en Ligue des champions. Grâce à ce succès, l’équipe d’Arne Slot occupe désormais la quatrième place de la Premier League. À nombre de buts marqués, les Reds pointent toutefois juste derrière Manchester United, même si les Red Devils ne joueront qu’à Brentford lundi. Si l’incertitude concernant Salah demeure, Virgil van Dijk a salué la performance d’Alexander Isak, auteur enfin de son premier but à Anfield.
« Pour un avant-centre, marquer est essentiel, et son but était superbe. Ce que j’ai vu de lui est très prometteur. Il s’agit de jouer, de gagner en confiance et, bien sûr, de marquer pour un avant-centre. C’est sa principale motivation. Je ne m’inquiète absolument pas pour lui. Nous attendons de lui plus que des buts, et c’est ce qu’il peut apporter. Il doit simplement poursuivre sur sa lancée, travailler dur, rester en forme et demeurer un élément clé pour Liverpool », a conclu Van Dijk, confiant.