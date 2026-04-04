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Vincent Kompany perplexe face au short insolite de Serge Gnabry, orné du visage d'un coéquipier du Bayern Munich
Un hommage insolite à Fribourg
L'ambiance était électrique après le but décisif inscrit in extremis par le Bayern à Fribourg, où les Bavarois ont réussi un retour spectaculaire pour transformer un déficit de deux buts en une victoire 3-2. Les scènes d'après-match ont pris une tournure inattendue lors du tour d'honneur des joueurs ; alors que l'équipe s'approchait des supporters venus faire le déplacement pour célébrer ces trois points cruciaux, on a vu Gnabry enfiler un short lancé sur le terrain par un fan.
Le vêtement en question était loin d'être un produit dérivé standard du club, arborant un motif répétitif représentant le visage de Goretzka. Gnabry a semblé trouver cela drôle, riant en tapant dans la main de Goretzka lui-même, tandis que le défenseur Josip Stanisic s'est joint à la fête en brandissant une banderole à l'effigie de Goretzka qui avait également atterri sur le terrain depuis les tribunes.
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Kompany est resté sans voix
Alors que les joueurs appréciaient ce moment de détente, l'entraîneur Vincent Kompany s'est retrouvé perplexe lorsque le sujet a été abordé lors de sa conférence de presse d'après-match. Le tacticien belge a eu du mal à comprendre la description de la tenue choisie par son attaquant et s'est demandé si quelque chose n'avait pas été mal traduit.
« Il portait un pantalon avec la tête de Goretzka dessus ? », a demandé Kompany, visiblement perplexe. Secouant légèrement la tête, il a ajouté : « Peut-être que mon allemand n'est pas encore très bon, mais j'ai l'impression de ne pas avoir compris la question. » Ce fut un rare moment de confusion pour l'entraîneur, qui s'est par ailleurs rapidement adapté à la vie en Bavière.
L'attention se tourne désormais vers le Real Madrid
Kompany tenait à détourner la conversation de la garde-robe de Gnabry pour la ramener sur le football de haut niveau qui attendait son équipe en Ligue des champions. À l'approche du quart de finale contre le Real Madrid, l'ancien capitaine de Manchester City préférait aborder des questions tactiques plutôt que les vêtements créés par les supporters.
Avec un sourire, Kompany a déclaré aux journalistes : « Vous pouvez bien sûr me poser des questions sur le Real Madrid maintenant, mais sur ce sujet, je n'en ai aucune idée. Désolé. » Malgré la perplexité du manager, cet incident témoigne de la bonne humeur qui règne au sein du groupe alors qu'il se prépare pour ce choc européen majeur.
- AFP
L'avenir de Goretzka reste incertain
Les marques d’affection manifestées publiquement par les supporters et ses coéquipiers interviennent à un moment particulièrement émouvant pour Goretzka. Le milieu de terrain devrait quitter l’Allianz Arena cet été, son contrat actuel ne devant pas être prolongé. Bien qu’il ait essuyé des critiques de la part d’une partie des supporters par le passé, rien ne laissait présager cela à Fribourg.
Goretzka a toujours fait preuve d’un engagement sans faille envers le club, mais son aventure à Munich semble toucher à sa fin. L’espace d’un après-midi au moins, il a été au centre de l’attention pour toutes les bonnes raisons, même s’il a fallu un short pour le moins insolite de la part de Gnabry pour prouver à quel point il est apprécié par le vestiaire et les supporters.