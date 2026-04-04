Vincent Kompany perplexe face au short insolite de Serge Gnabry, orné du visage d'un coéquipier du Bayern Munich

L'ambiance était électrique après le but décisif inscrit in extremis par le Bayern à Fribourg, où les Bavarois ont réussi un retour spectaculaire pour transformer un déficit de deux buts en une victoire 3-2. Les scènes d'après-match ont pris une tournure inattendue lors du tour d'honneur des joueurs ; alors que l'équipe s'approchait des supporters venus faire le déplacement pour célébrer ces trois points cruciaux, on a vu Gnabry enfiler un short lancé sur le terrain par un fan.

Le vêtement en question était loin d'être un produit dérivé standard du club, arborant un motif répétitif représentant le visage de Goretzka. Gnabry a semblé trouver cela drôle, riant en tapant dans la main de Goretzka lui-même, tandis que le défenseur Josip Stanisic s'est joint à la fête en brandissant une banderole à l'effigie de Goretzka qui avait également atterri sur le terrain depuis les tribunes.



