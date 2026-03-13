AFP
Vincent Kompany attend le feu vert d'Harry Kane pour réintégrer l'attaquant blessé dans le onze de départ du Bayern Munich
Kane s'apprête à faire son retour à Leverkusen après une semaine complète d'entraînement
Le retour en forme de Kane constitue le coup de pouce le plus important pour le Bayern avant le match de Bundesliga de samedi contre le Bayer Leverkusen. L'attaquant a effectué une semaine complète d'entraînement sans encombre après une période d'absence. Son retour arrive à un moment crucial pour Kompany, qui souhaite maintenir la dynamique de l'équipe. Alors que le Bayern a marqué à volonté, avec 10 buts lors des deux matchs qu'il a manqués, le retour de son numéro neuf emblématique apporte une nouvelle dimension à une attaque qui manque actuellement de plusieurs autres créateurs clés en raison de nouvelles blessures.
Kompany s'exprime sur le « signal » de Kane et ses problèmes de blessures
Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Kompany a clairement indiqué que la décision finale concernant la participation de Kane revenait au joueur lui-même. « Si Harry donne le feu vert, alors il jouera », a déclaré l'entraîneur du Bayern.
L'ancien défenseur de Manchester City a également évoqué les problèmes de condition physique de l'équipe, Alphonso Davies, Jamal Musiala et Jonas Urbig s'étant tous blessés lors du match précédent. Il a commenté : « Ça aurait pu être pire. Ce ne sont pas des blessures de longue durée ; c'est juste frustrant pour les gars car ils adoreraient être là. On a beau être aussi professionnel qu’on veut, il faut aussi respecter le fait que le corps ne réagit pas toujours comme on le souhaite. »
Le prix à payer sur le plan physique pour dominer la Ligue des champions
Avec le gardien Urbig, victime d'une commotion cérébrale, forfait, Manuel Neuer toujours en convalescence suite à un problème au mollet et Hiroki Ito absent en raison d'une déchirure musculaire, l'effectif est à court de joueurs. Kompany a confirmé qu'Urbig devrait reprendre l'entraînement « si tout va bien dans le courant de la semaine prochaine », ce qui signifie que le troisième gardien, Sven Ulreich, sera titularisé pour la première fois cette saison. Quant à Musiala, il « pourra peut-être faire son retour en début de semaine prochaine ». Concernant Davies, Kompany a déclaré : « La trêve internationale nous sera bénéfique pour Phonzy. »
Surmonter une période difficile avant la pause
Ulreich sera sous les feux de la rampe lors de l'un des matchs les plus importants de la saison, samedi, lorsque le Bayern se rendra à Leverkusen. À l'approche de la trêve internationale, la priorité de Kompany est de traverser cette période difficile sans nuire davantage au moral de l'équipe ni à son classement en championnat. Après le match contre Leverkusen, Ulreich pourrait rester dans les cages pour le match retour contre l'Atalanta si Urbig n'est pas jugé apte à jouer. L'équipe médicale profitera alors de la trêve internationale de deux semaines pour s'assurer que Neuer soit prêt pour le calendrier chargé du club en avril.
