Vincent Kompany attend le feu vert d'Harry Kane pour réintégrer l'attaquant blessé dans le onze de départ du Bayern Munich

Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Kompany a clairement indiqué que la décision finale concernant la participation de Kane revenait au joueur lui-même. « Si Harry donne le feu vert, alors il jouera », a déclaré l'entraîneur du Bayern.

L'ancien défenseur de Manchester City a également évoqué les problèmes de condition physique de l'équipe, Alphonso Davies, Jamal Musiala et Jonas Urbig s'étant tous blessés lors du match précédent. Il a commenté : « Ça aurait pu être pire. Ce ne sont pas des blessures de longue durée ; c'est juste frustrant pour les gars car ils adoreraient être là. On a beau être aussi professionnel qu’on veut, il faut aussi respecter le fait que le corps ne réagit pas toujours comme on le souhaite. »