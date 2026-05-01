Vincent Kompany annonce deux bonnes nouvelles. Le point sur la situation de l’effectif du FC Bayern

« Phonzy devrait normalement reprendre l’entraînement avec le groupe aujourd’hui », a toutefois rassuré Kompany lors d’une conférence de presse vendredi. « Il a ressenti une petite gêne lors du match contre le PSG. Puis, à la mi-temps – je n’étais pas là, j’étais en tribune –, la décision a été prise, à juste titre, de ne pas prendre ce risque. » Suspendu, Kompany a suivi la rencontre depuis les tribunes, laissant l’entraîneur adjoint Aaron Danks le remplacer sur le banc.

Après la rencontre, le joueur a « passé tous les examens, dont les résultats se sont avérés négatifs », a précisé Kompany. La séance individuelle du jeudi n’était donc qu’une simple mesure de précaution, et Davies devrait être aligné samedi contre le 1. FC Heidenheim.