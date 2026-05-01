Davies, aligné d’entrée de jeu de manière inattendue lors du match aller de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain (défaite 4-5), avait déjà été remplacé à la mi-temps. Jeudi, il s’est contenté d’une séance d’entraînement individuelle, ce qui nourrit les inquiétudes sur son état de santé.
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Vincent Kompany annonce deux bonnes nouvelles. Le point sur la situation de l’effectif du FC Bayern
« Phonzy devrait normalement reprendre l’entraînement avec le groupe aujourd’hui », a toutefois rassuré Kompany lors d’une conférence de presse vendredi. « Il a ressenti une petite gêne lors du match contre le PSG. Puis, à la mi-temps – je n’étais pas là, j’étais en tribune –, la décision a été prise, à juste titre, de ne pas prendre ce risque. » Suspendu, Kompany a suivi la rencontre depuis les tribunes, laissant l’entraîneur adjoint Aaron Danks le remplacer sur le banc.
Après la rencontre, le joueur a « passé tous les examens, dont les résultats se sont avérés négatifs », a précisé Kompany. La séance individuelle du jeudi n’était donc qu’une simple mesure de précaution, et Davies devrait être aligné samedi contre le 1. FC Heidenheim.
Tom Bischof est sur le point de faire son retour, tandis que Jonas Urbig sera aligné d’entrée contre Heidenheim.
Tom Bischof pourrait faire son retour. Ce joueur polyvalent de 20 ans a manqué les cinq dernières rencontres officielles en raison d’une déchirure musculaire. « J’espère que Tom Bischof sera déjà de la partie demain », a déclaré Kompany. Lennart Karl, lui aussi victime d’une déchirure, sera forfait contre Heidenheim, mais « il y a encore une chance » pour le match retour face au PSG.
Le gardien remplaçant Jonas Urbig gardera les buts contre Heidenheim, a confirmé Kompany. Quant à Manuel Neuer, il serait sur le point de prolonger son contrat. « La saison n’est plus très longue et c’est pourquoi des discussions sont en cours », a déclaré le directeur sportif Christoph Freund. « Les discussions sont bonnes, mais il n’y a encore rien d’autre à annoncer. »