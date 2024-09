Vincent Kompany a redonné des couleurs au Bayern Munich, Harry Kane peut croire à la conquête d'un premier trophée

Bayern Munich vs Bayer Leverkusen

La désignation du Belge comme successeur de Thomas Tuchel a suscité beaucoup de remous, mais aujourd'hui on commence à le comparer à Pep Guardiola.

La recherche du successeur de Thomas Tuchel a été une telle farce que le Bayern Munich a même fini par demander à l'entraîneur sortant de revenir sur sa décision. C'était après avoir été snobé par Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick et Oliver Glasner.

Le 29 mai, les Bavarois ont nommé Vincent Kompany comme nouvel entraîneur. Le Belge venait alors d'échouer lamentablement à maintenir Burnley en Premier League. Les Clarets ont même encaissé 78 buts - et n'en ayant marqué que 41 - pour un maigre total de 24 points la saison dernière.

Plusieurs observateurs et anciens joueurs ont été stupéfaits par cette nomination, mais pas Pep Guardiola. « J'ai la plus grande admiration pour son travail, sa personnalité et son expertise », a déclaré l'entraîneur de Manchester City à propos de son ancien capitaine, qui a également entraîné le club de sa ville natale, Anderlecht, avant de s'installer à Turf Moor. « Peu importe qu'il ait été relégué avec Burnley », a même ajouté le Catalan.

Le Bayern était de cet avis. Et il semble aujourd'hui que le club bavarois ait eu raison d'ignorer les détracteurs, puisque Kompany a réalisé un début de saison exceptionnel l'Allianz Arena.