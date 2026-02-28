AFP
Traduit par
Viktor Gyokeres est un « cauchemar » ! Comment Arsenal libère tout le potentiel de son attaquant, qui pourrait leur coûter 3,5 millions de livres supplémentaires avant la fin de la saison
Gyokeres commence à trouver ses marques
Cependant, Gyokeres a connu des débuts difficiles à Arsenal, ne marquant que cinq buts lors de ses 21 premières apparitions en championnat, dont trois contre Leeds et Burnley, deux équipes promues. Beaucoup ont rapidement critiqué le joueur de 27 ans, et plusieurs fans de football ont qualifié l'attaquant de pire recrue de la saison.
Mais l'attaquant a commencé à montrer sa meilleure forme en marquant cinq buts lors de ses cinq dernières sorties en Premier League, dont un doublé lors de la victoire 4-1 du week-end dernier dans le derby du nord de Londres contre son rival Tottenham. Gyokeres a inscrit un doublé en seconde période lors de ce qui fut sans doute sa meilleure performance de la saison pour les Gunners.
Arteta estime désormais qu'Arsenal est sur la « bonne voie » pour libérer tout le potentiel de Gyokeres.
- AFP
Arsenal sur la « bonne voie » pour débloquer Gyokeres
S'exprimant vendredi, avant d'accueillir dimanche son rival londonien Chelsea, Arteta a laissé entendre que Gyokeres avait encore beaucoup à offrir après avoir inscrit deux buts dimanche. « Je pense qu'une chose en entraîne une autre », a déclaré Arteta. « Lorsque vous marquez le premier but ou que vos performances sont bonnes, vous passez plus de temps avec vos coéquipiers, vous comprenez mieux les matchs, l'adversaire, le championnat. Tout cela aide.
Nous connaissons ses qualités. C'est sans aucun doute un attaquant incroyable. Nous devons exploiter ses qualités, nous devons mieux le comprendre, il doit mieux comprendre l'équipe, le championnat, je pense que nous sommes sur la bonne voie. »
Et lorsqu'on lui a demandé si Gyokeres avait manqué de confiance, Arteta a répondu : « C'est une question à lui poser. Je sais évidemment ce qu'il attend de lui-même, ce qu'il attend de l'équipe, et je suis confiant car souvent, quand nos défenseurs s'entraînent contre nos joueurs, [on leur demande] : « Comment vous sentez-vous quand [vous l'affrontez] ? » Et [ils répondent] : « C'est un cauchemar ».
C'est un très bon moyen de comprendre la qualité d'un joueur ou ce que c'est que de le défendre. »
- Getty Images Sport
Les modules complémentaires commencent à s'accumuler
Arsenal a déboursé 54,8 millions de livres sterling (74 millions de dollars) pour recruter Gyokeres du Sporting l'été dernier, mais une série de clauses pourrait faire grimper ce montant à 63,5 millions de livres sterling (85 millions de dollars). À la fin de la saison, cependant, les Gunners pourraient déjà avoir versé 3,5 millions de livres sterling supplémentaires en bonus.
Le leader dela Premier League est sur le point de débourser 436 000 livres supplémentaires, une somme liée au nombre de buts et de passes décisives enregistrés par Gyokeres pour le club du nord de Londres. Le Sporting touche cette somme chaque fois que Gyokeres atteint un total combiné de 20 buts et passes décisives.
À l'heure actuelle, le joueur recruté cet été compte 15 buts et deux passes décisives à son actif après son doublé contre les Spurs, ce qui signifie que trois autres participations à des buts permettraient à Arsenal d'envoyer 436 000 livres sterling au Portugal. Le Sporting recevrait le même montant s'il atteignait 20 contributions supplémentaires, mais ce supplément est plafonné à 873 000 livres sterling.
Arsenal a déjà dû verser 1,1 million de livres sterling au Sporting après que Gyokeres ait disputé 20 matches de 45 minutes ou plus cette saison, le montant total de cette clause étant plafonné à 4,4 millions de livres sterling. L'attaquant doit disputer 80 matchs pour que ce montant soit atteint, et il lui en manque 10 pour déclencher un autre versement de 1,1 million de livres sterling, ce qui signifie que le Sporting pourrait toucher une nouvelle manne financière liée à ses apparitions avant la fin de la saison.
Le troisième bonus est lié à la qualification d'Arsenal pour la Ligue des champions, le Sporting devant recevoir 874 000 livres sterling chaque fois que les Gunners se qualifient pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ce bonus est également plafonné à 3,5 millions de livres sterling.
Les Gunners cherchent à maintenir leur bonne forme face à Chelsea
L'avance d'Arsenal en tête du classement de la Premier League pourrait être réduite à deux points avant son match contre Chelsea dimanche. Son rival Manchester City affrontera Leeds samedi soir, les Cityzens cherchant à rester dans le sillage des Gunners dans la course au titre.
Les Gunners accueillent les Blues lors du Super Sunday et sont confiants quant à l'issue du match contre leurs rivaux londoniens. En effet, Arsenal est invaincu lors de ses huit dernières rencontres avec Chelsea, avec cinq victoires à son actif, mais Arteta insiste sur le fait que les résultats récents « ne changent rien à la préparation » avant le match important de ce week-end.
« Ce que nous avons fait il y a deux semaines ou deux ans n'a aucune importance, car chaque match et chaque contexte sont différents. Les joueurs peuvent changer, l'ambiance au sein des équipes peut être différente ou les enjeux peuvent varier, mais nous sommes prêts », a déclaré l'Espagnol.
Publicité