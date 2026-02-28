Viktor Gyokeres est un « cauchemar » ! Comment Arsenal libère tout le potentiel de son attaquant, qui pourrait leur coûter 3,5 millions de livres supplémentaires avant la fin de la saison

Arsenal a déboursé 54,8 millions de livres sterling (74 millions de dollars) pour recruter Gyokeres du Sporting l'été dernier, mais une série de clauses pourrait faire grimper ce montant à 63,5 millions de livres sterling (85 millions de dollars). À la fin de la saison, cependant, les Gunners pourraient déjà avoir versé 3,5 millions de livres sterling supplémentaires en bonus.

Le leader dela Premier League est sur le point de débourser 436 000 livres supplémentaires, une somme liée au nombre de buts et de passes décisives enregistrés par Gyokeres pour le club du nord de Londres. Le Sporting touche cette somme chaque fois que Gyokeres atteint un total combiné de 20 buts et passes décisives.

À l'heure actuelle, le joueur recruté cet été compte 15 buts et deux passes décisives à son actif après son doublé contre les Spurs, ce qui signifie que trois autres participations à des buts permettraient à Arsenal d'envoyer 436 000 livres sterling au Portugal. Le Sporting recevrait le même montant s'il atteignait 20 contributions supplémentaires, mais ce supplément est plafonné à 873 000 livres sterling.

Arsenal a déjà dû verser 1,1 million de livres sterling au Sporting après que Gyokeres ait disputé 20 matches de 45 minutes ou plus cette saison, le montant total de cette clause étant plafonné à 4,4 millions de livres sterling. L'attaquant doit disputer 80 matchs pour que ce montant soit atteint, et il lui en manque 10 pour déclencher un autre versement de 1,1 million de livres sterling, ce qui signifie que le Sporting pourrait toucher une nouvelle manne financière liée à ses apparitions avant la fin de la saison.

Le troisième bonus est lié à la qualification d'Arsenal pour la Ligue des champions, le Sporting devant recevoir 874 000 livres sterling chaque fois que les Gunners se qualifient pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Ce bonus est également plafonné à 3,5 millions de livres sterling.