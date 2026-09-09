Vidéo : Ziyech arrive au Brésil, un accueil chaleureux en arabe pour la star du Maroc

La star marocaine Hakim Ziyech est arrivée à Rio de Janeiro mercredi soir, à l'aube de la finalisation de son transfert officiel vers le club brésilien de Botafogo, dans le cadre d'un transfert libre après la résiliation de son contrat avec le Wydad Casablanca.

L'avion de Ziyech s'est posé à l'aéroport international de Galeão, où l'attendait le directeur sportif de Botafogo, Léo Coelho.

Ziyech est sorti en portant l'écharpe du club et en brandissant le drapeau de Botafogo. Il a pris des photos souvenirs dans le hall principal de l'aéroport, avant de sortir à la rencontre des supporters de sa nouvelle équipe.







