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hakim-ziyech(C)Getty Images

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Vidéo : Ziyech arrive au Brésil, un accueil chaleureux en arabe pour la star du Maroc

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Botafogo RJ vs Red Bull Bragantino
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H. Ziyech
Brésil
Maroc

Une nouvelle étape pour le lion de l'Atlas

La star marocaine Hakim Ziyech est arrivée à Rio de Janeiro mercredi soir, à l'aube de la finalisation de son transfert officiel vers le club brésilien de Botafogo, dans le cadre d'un transfert libre après la résiliation de son contrat avec le Wydad Casablanca.

L'avion de Ziyech s'est posé à l'aéroport international de Galeão, où l'attendait le directeur sportif de Botafogo, Léo Coelho.

Ziyech est sorti en portant l'écharpe du club et en brandissant le drapeau de Botafogo. Il a pris des photos souvenirs dans le hall principal de l'aéroport, avant de sortir à la rencontre des supporters de sa nouvelle équipe.



  • Un accueil chaleureux en arabe : les premiers mots de Ziyech

    Dans une scène émouvante, près de 100 supporters de Botafogo se sont rassemblés à l'extérieur des murs de l'aéroport, scandant « salamalico » en portugais, pour signifier « la paix soit sur vous ».

    Les supporters ont également entonné une chanson au nom du joueur, dans laquelle ils chantaient « Ziyech est apparu », dans un accueil chaleureux dédié à l'international marocain, selon le site Globo et ESPN Brésil.



    Ziyech a déclaré lors de sa première prise de parole avec la chaîne officielle de Botafogo : « Tout s'est bien passé. Le voyage était un peu long, mais il était confortable. Je suis très enthousiaste. C'est ma première visite au Brésil, mais elle a toujours fait partie de mes souhaits. Et maintenant, c'est devenu une réalité. »

    Il a ajouté : « Le Brésil est le numéro 1 dans le monde du football. C'est un mode de vie ici, quelque chose qui touche mon cœur et que j'ai hâte de vivre. »



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  • La visite médicale

    Ziyech doit passer sa visite médicale au centre d'entraînement de Lonier, propriété de Botafogo, ce mercredi, avant de signer officiellement le contrat qui court jusqu'en décembre 2028.

    Âgé de 33 ans, Ziyech a connu une riche carrière sur le Vieux Continent avec les clubs de l'Ajax (2016-2020), de Chelsea (2020-2023) et de Galatasaray (2023-2025), avant de revenir au Wydad Casablanca puis de rejoindre le Brésil.

    Ziyech a disputé deux éditions de la Coupe du monde (2018 et 2022) et fut l'une des figures les plus marquantes du parcours historique du Maroc lors du Mondial au Qatar, lorsque l'équipe a atteint le dernier carré.

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