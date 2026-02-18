AFP
Traduit par
VIDÉO : Victor Osimhen s'en prend à ses coéquipiers de Galatasaray malgré la victoire écrasante en barrage de Ligue des champions contre la Juventus
Une note amère lors d'une nuit historique
Au RAMS Park, l'ambiance était à la fête, Galatasaray ayant inscrit pour la première fois cinq buts dans un match de Ligue des champions, démantelant une équipe de la Juventus réduite à 10 joueurs. Cependant, les célébrations ont été gâchées par une explosion de colère bizarre de la part d'Osimhen. Alors que l'arbitre sifflait la fin du match, les caméras ont filmé le joueur de 27 ans repoussant agressivement un coéquipier qui tentait de l'embrasser, avant de gesticuler et de crier après ses collègues.
Selon les informations recueillies sur place, la « crise de colère » d'Osimhen serait due à sa frustration personnelle de ne pas avoir réussi à marquer dans un match où son équipe a inscrit cinq buts. Alors que le reste de l'équipe savourait les acclamations du public d'Istanbul, l'ancien joueur de Naples, qui avait fourni l'assist pour le cinquième but de Sacha Boey en fin de match, a fait le tour du terrain, apparemment insatisfait de son rôle de soutien dans cette victoire écrasante.
Regardez le clip
Galatasaray fait un malheur à Istanbul
Avant le drame d'après-match, la rencontre elle-même a été haletante. Gabriel Sara a ouvert le score dès le début du match avec un tir puissant, mais la Juventus a immédiatement réagi grâce à Teun Koopmeiners, qui a inscrit un doublé pour donner aux Italiens une avance de 2-1 à la mi-temps. Le momentum a basculé de manière décisive en seconde période lorsque Noa Lang, actuellement prêté par Naples, a égalisé avant que Davinson Sanchez ne donne l'avantage aux hôtes d'une tête.
Le match s'est dégradé pour les visiteurs lorsque le remplaçant Juan Cabal a été expulsé pour une deuxième faute passible d'un carton, seulement 20 minutes après son entrée en jeu. Galatasaray a exploité sans pitié son avantage numérique, Lang inscrivant son deuxième but et le remplaçant Boey ajoutant une touche finale - grâce au travail d'Osimhen - pour sceller une victoire 5-2. Ce résultat condamne l'équipe de Luciano Spalletti à une élimination précoce de la compétition européenne, à moins qu'elle ne réalise un miracle à Turin.
- Getty Images Sport
Quelle est la prochaine étape pour Osimhen ?
Cette explosion est le dernier épisode en date d'une saison mouvementée pour Osimhen, qui avait déjà fait part de son « amour » pour Galatasaray et ses supporters après avoir refusé un transfert à la Juventus pour rejoindre Istanbul. Si son esprit de compétition est indéniable, l'entraîneur Okan Buruk veillera à ce que la soif de réussite individuelle de son attaquant vedette ne fasse pas de l'ombre aux performances collectives de l'équipe.
Galatasaray se rendra mercredi prochain à l'Allianz Stadium avec trois buts d'avance, dans l'espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale. Osimhen aura à cœur de se rattraper après son match nul lors du match aller, et compte tenu de l'effondrement défensif de la Juventus, il pourrait bien marquer le but qu'il estimait clairement mériter mardi soir.
Publicité