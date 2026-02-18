VIDÉO : Victor Osimhen s'en prend à ses coéquipiers de Galatasaray malgré la victoire écrasante en barrage de Ligue des champions contre la Juventus

Au RAMS Park, l'ambiance était à la fête, Galatasaray ayant inscrit pour la première fois cinq buts dans un match de Ligue des champions, démantelant une équipe de la Juventus réduite à 10 joueurs. Cependant, les célébrations ont été gâchées par une explosion de colère bizarre de la part d'Osimhen. Alors que l'arbitre sifflait la fin du match, les caméras ont filmé le joueur de 27 ans repoussant agressivement un coéquipier qui tentait de l'embrasser, avant de gesticuler et de crier après ses collègues.

Selon les informations recueillies sur place, la « crise de colère » d'Osimhen serait due à sa frustration personnelle de ne pas avoir réussi à marquer dans un match où son équipe a inscrit cinq buts. Alors que le reste de l'équipe savourait les acclamations du public d'Istanbul, l'ancien joueur de Naples, qui avait fourni l'assist pour le cinquième but de Sacha Boey en fin de match, a fait le tour du terrain, apparemment insatisfait de son rôle de soutien dans cette victoire écrasante.