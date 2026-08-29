La rencontre a débuté par une décision arbitrale marquante à la 4e minute, lorsque l'arbitre a eu recours à l'assistance vidéo pour examiner une réclamation d'Al Ahli concernant un penalty, avant que la décision ne se solde par un refus de l'accorder.

Le match a été interrompu à la 7e minute en raison de la blessure de Trincão, avant qu'Al Ahli ne revienne menacer la cage d'Al Khaloud. Artem Bondarenko a tenté sa chance en dehors de la surface de réparation à la 11e minute, mais le ballon a été contré par la défense, puis le même joueur a gâché une autre occasion à la 23e minute après une passe de Toney, sa frappe passant au-dessus du but.

Après la reprise du jeu qui a suivi une pause fraîcheur à la 24e minute, Al Khaloud a commencé à parvenir dans le camp d'Al Ahli. À la 32e minute, les locaux ont concrétisé leur pression par le but d'ouverture du score, lorsque Cuba Da Costa a transmis le ballon à Iker Cortajarena dans la surface de réparation, le milieu de terrain concluant du pied gauche dans la lucarne droite inférieure du but d'Al Ahli.

Al Ahli a répliqué par des tentatives éparses, dont la plus notable a été une frappe de Trincão interceptée par la défense à la 36e minute, puis une tête d'Ivan Toney qui est passée à côté du but à la 45e+3, la première mi-temps se terminant sur un avantage d'Al Khaloud, 1-0.