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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Vidéo : une fin folle, Al-Khaleej foudroie Al-Ahli sur un triplé

Al Kholood vs Al Ahli
Al Kholood
Al Ahli
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Premier faux pas d'Al-Raqi en Roshan League !

L'équipe d'Al-Khaleej a réalisé une victoire surprise face à son hôte Al-Ahli sur le score de 3-1, samedi, dans le cadre de la quatrième journée du championnat saoudien de première division (Roshn Saudi League), lors d'un match qui a été marqué par l'annulation d'un penalty précoce après recours à l'assistance vidéo, puis par une fin de rencontre offensive et décisive des joueurs locaux.

Al-Ahli n'a pas réussi à capitaliser sur le but d'Ivan Toney à la 66e minute, lorsqu'il avait égalisé, avant qu'Al-Khaleej ne le foudroie par un but de Julian Domínguez à la 85e minute, puis par une balle de Mohammed Sawan dans le temps additionnel (90e+2).

  • VAR précoce et un but qui change tout

    La rencontre a débuté par une décision arbitrale marquante à la 4e minute, lorsque l'arbitre a eu recours à l'assistance vidéo pour examiner une réclamation d'Al Ahli concernant un penalty, avant que la décision ne se solde par un refus de l'accorder.

    Le match a été interrompu à la 7e minute en raison de la blessure de Trincão, avant qu'Al Ahli ne revienne menacer la cage d'Al Khaloud. Artem Bondarenko a tenté sa chance en dehors de la surface de réparation à la 11e minute, mais le ballon a été contré par la défense, puis le même joueur a gâché une autre occasion à la 23e minute après une passe de Toney, sa frappe passant au-dessus du but.

    Après la reprise du jeu qui a suivi une pause fraîcheur à la 24e minute, Al Khaloud a commencé à parvenir dans le camp d'Al Ahli. À la 32e minute, les locaux ont concrétisé leur pression par le but d'ouverture du score, lorsque Cuba Da Costa a transmis le ballon à Iker Cortajarena dans la surface de réparation, le milieu de terrain concluant du pied gauche dans la lucarne droite inférieure du but d'Al Ahli.

    Al Ahli a répliqué par des tentatives éparses, dont la plus notable a été une frappe de Trincão interceptée par la défense à la 36e minute, puis une tête d'Ivan Toney qui est passée à côté du but à la 45e+3, la première mi-temps se terminant sur un avantage d'Al Khaloud, 1-0.

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  • Tony relance Al Ahly, les changements font monter le rythme

    Al-Ahli a lancé Mohammed Abdel Rahman à la place de Ryan Hamed dès l'entame de la seconde période, et l'équipe a commencé à exercer un pressing plus important. Elle a ainsi obtenu un corner à la 50e minute, puis Trincão a manqué une tentative de l'extérieur de la surface à la 64e minute. Al-Ahli a procédé à deux changements supplémentaires à la même minute, avec l'entrée de Saleh Abou Al-Shamat à la place de Firas Al-Buraikan, et de Zakaria Hawsawi à la place de Saad Yaslam, avant de réussir à revenir au score deux minutes plus tard. 

    À la 66e minute, Edouard Spertsian a offert le but de l'égalisation d'une passe pour Ivan Toney, qui a frappé du pied droit depuis le côté droit de la surface de réparation au centre du but, inscrivant ainsi le premier but d'Al-Ahli. Al-Ahli a continué à chercher à prendre l'avantage, mais Saleh Abou Al-Shamat a manqué une tête à l'intérieur de la surface à la 68e minute après un centre de Trincão, puis Spertsian a enchaîné avec une frappe du pied gauche qui est passée à côté du but.

  • Une fin de folie : Al Khaleej crée la surprise

    Al-Khaleej ne s'est pas contenté de défendre le match nul et a procédé à un changement à la 73e minute avec l'entrée d'Abdulrahman Al-Dossari à la place de Kortajarena, avant que Mohammed Souan ne remplace Abdulaziz Al-Aliwa à la 78e minute.

    À la 83e minute, Al-Ahli a tenté de reprendre les rênes du match sur un corner exécuté par Spertsyan, mais la défense d'Al-Khaleej a repoussé une tête de Roger Ibañez, avant de contrer une tentative de Bondarenko dans la surface à la 84e minute. Alors qu'Al-Ahli semblait proche de poursuivre son pressing, le tournant décisif est survenu à la 85e minute. Ramzi Saoulan a transmis le ballon à Julián Domínguez, qui a marqué de près dans le but d'Al-Ahli, redonnant l'avantage à Al-Khaleej sur le score de 2-1.

    Al-Ahli a fait entrer Abdullah Radif à la place de Bondarenko à la 87e minute et a multiplié ses tentatives durant le temps additionnel : une tête de Radif est passée à côté du but à la 90e minute, avant que Hamed Al-Chinguetti ne repousse une autre de ses têtes à la 90e+1, tandis que Spertsyan a manqué le cadre d'une frappe de l'extérieur de la surface.

    Mais Al-Khaleej a scellé la rencontre à la 90e+2, lorsque Cuba da Costa a servi Mohammed Souan, qui a décoché une frappe du pied gauche depuis l'extérieur de la surface de réparation dans la lucarne inférieure droite, inscrivant le troisième but et fermant la porte à tout retour d'Al-Ahli, permettant à la formation de « Ar-Rass » d'empocher les trois points et de signer l'une des premières surprises face aux grands de la Roshn League.

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