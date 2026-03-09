VIDÉO : Un supporter masqué débranche le moniteur VAR pour empêcher l'arbitre de visionner une scène de penalty dans un incident étrange en Allemagne

Après la défaite 2-1 à domicile, le Preussen Munster a rapidement réagi à cette faille de sécurité qui a plongé l'équipe arbitrale dans la confusion. Dans un communiqué officiel, le club hôte a confirmé le caractère délibéré de l'acte : « Un spectateur masqué issu de la section des supporters actifs est entré illégalement sur le terrain et a débranché l'équipement technique. Le Preussen Munster regrette cet incident et fera tout ce qui est en son pouvoir pour identifier et traduire en justice le ou les auteurs de cet acte.»

Le club a également laissé entendre que cette perturbation n'était pas un acte de folie aléatoire, mais une protestation calculée contre la mise en place du VAR dans le match. Le club a ajouté : « De plus, des mesures immédiates ont été prises pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. Les premières conclusions indiquent qu'il s'agissait d'une action planifiée : une banderole à cet effet a été déployée dans la section des supporters locaux peu après le dysfonctionnement technique. »

L'« action planifiée » mentionnée par le club est devenue évidente lorsque les médias locaux ont rapporté qu'une banderole avait été déployée dans la tribune des supporters locaux peu après que l'écran soit devenu noir. Le message sur la banderole aurait été : « Éteignez le VAR », rendant les intentions des supporters très claires pour tout le monde dans le stade. Cet incident marque une escalade significative dans la tension actuelle entre les supporters traditionnels qui assistent aux matchs en Allemagne et l'utilisation croissante de la technologie dans le football.