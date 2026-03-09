L'incident s'est produit lorsque Bickel a voulu revoir une faute commise par Niko Koulis, joueur de Munster, sur Michael Cuisance, joueur de Hertha, sur l'écran situé au bord du terrain, mais l'écran est resté noir. Bickel a attendu environ une minute que l'écran se rallume, mais a finalement dû laisser la décision à l'arbitre vidéo Katrin Rafalski. Bickel a reçu l'instruction d'accorder un penalty à Hertha Berlin malgré son incapacité à voir l'écran. Fabian Reese a converti le penalty, donnant à Hertha une avance de 1-0 à la mi-temps. Ces scènes étranges ont certainement soulevé de sérieuses questions sur la sécurité dans les stades et les protestations croissantes contre l'arbitrage moderne en Allemagne.
Traduit par
VIDÉO : Un supporter masqué débranche le moniteur VAR pour empêcher l'arbitre de visionner une scène de penalty dans un incident étrange en Allemagne
Sabotage en Bundesliga 2
Regardez le clip
Munster publie un communiqué officiel
Après la défaite 2-1 à domicile, le Preussen Munster a rapidement réagi à cette faille de sécurité qui a plongé l'équipe arbitrale dans la confusion. Dans un communiqué officiel, le club hôte a confirmé le caractère délibéré de l'acte : « Un spectateur masqué issu de la section des supporters actifs est entré illégalement sur le terrain et a débranché l'équipement technique. Le Preussen Munster regrette cet incident et fera tout ce qui est en son pouvoir pour identifier et traduire en justice le ou les auteurs de cet acte.»
Le club a également laissé entendre que cette perturbation n'était pas un acte de folie aléatoire, mais une protestation calculée contre la mise en place du VAR dans le match. Le club a ajouté : « De plus, des mesures immédiates ont été prises pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir. Les premières conclusions indiquent qu'il s'agissait d'une action planifiée : une banderole à cet effet a été déployée dans la section des supporters locaux peu après le dysfonctionnement technique. »L'« action planifiée » mentionnée par le club est devenue évidente lorsque les médias locaux ont rapporté qu'une banderole avait été déployée dans la tribune des supporters locaux peu après que l'écran soit devenu noir. Le message sur la banderole aurait été : « Éteignez le VAR », rendant les intentions des supporters très claires pour tout le monde dans le stade. Cet incident marque une escalade significative dans la tension actuelle entre les supporters traditionnels qui assistent aux matchs en Allemagne et l'utilisation croissante de la technologie dans le football.
- Getty Images Sport
La DFB va enquêter sur l'incident
Le résultat du match a été complètement éclipsé par cette faille dans la sécurité. Alors que la Fédération allemande de football (DFB) s'apprête à enquêter sur cette affaire, le Preussen Munster risque des sanctions pour avoir manqué à son devoir de protection de la zone technique. Cet incident rappelle de manière frappante les relations instables qui existent entre certains groupes de supporters et les avancées modernes du beau jeu.