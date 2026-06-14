Vidéo : un match nul qui a le goût d’une défaite pour le Maroc face au Brésil

Le match entre le Maroc et le Brésil s'est soldé par un nul 1-1 ce dimanche matin, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Dominateurs une bonne partie de la rencontre, les Marocains se sont créés plusieurs occasions franches sans parvenir à les concrétiser.

D’entrée, les Lions de l’Atlas imposent un pressing haut et étouffant, concrétisé par l’ouverture du score d’Ismail Saibari, servi idéalement par Ibrahim Díaz (21^e).

Les Lions de l’Atlas ont ensuite failli doubler la mise sur une frappe de Diaz, mais Alisson Becker a repoussé le danger avec autorité.

Bien organisée, la Seleção a rapidement réagi et égalisé par un superbe tir de Vinícius Júnior, à la 32e minute, depuis l’intérieur de la surface.

Au retour des vestiaires, les deux formations ont privilégié la prudence défensive pour préserver leurs chances.