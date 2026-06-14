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FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

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Vidéo : un match nul qui a le goût d’une défaite pour le Maroc face au Brésil

Brésil vs Maroc
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É.-U.

Le match entre le Maroc et le Brésil s'est soldé par un nul 1-1 ce dimanche matin, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Dominateurs une bonne partie de la rencontre, les Marocains se sont créés plusieurs occasions franches sans parvenir à les concrétiser.

D’entrée, les Lions de l’Atlas imposent un pressing haut et étouffant, concrétisé par l’ouverture du score d’Ismail Saibari, servi idéalement par Ibrahim Díaz (21^e).

Les Lions de l’Atlas ont ensuite failli doubler la mise sur une frappe de Diaz, mais Alisson Becker a repoussé le danger avec autorité.

Bien organisée, la Seleção a rapidement réagi et égalisé par un superbe tir de Vinícius Júnior, à la 32e minute, depuis l’intérieur de la surface.

Au retour des vestiaires, les deux formations ont privilégié la prudence défensive pour préserver leurs chances.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Les changements opérés par Wahbi n’ont pas produit l’effet escompté.

    Mohamed Wahbi, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, a lancé Chamseddine Talbi et Samir El Mrabet à la 65e minute, en remplacement de Diaz et d’Ezzedine Ounahi.

    Le gardien marocain Yassine Bounou a repoussé plusieurs occasions dangereuses des Brésiliens et est resté au sol après un tacle involontaire de Raphinha.

    À la 89^e, Wahbi a alors retiré Ismail Saibari pour lancer Sofiane Rahimi, dans l’espoir de décrocher la victoire.

    Le Maroc a failli l’emporter dans la foulée, mais la frappe de Naïl El Aïnaoui a été repoussée par Alisson Becker, et la rencontre s’est conclue sur le score de 1-1.

    Marocains et Brésiliens figurent dans le groupe 3, en compagnie d’Haïti et de l’Écosse.

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