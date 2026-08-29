Al-Kholood ne s'est pas contenté de défendre le nul et a effectué un changement à la 73e minute avec l'entrée d'Abdulrahman Al-Dossari à la place de Kortajarena, avant que Mohamed Souan ne fasse son apparition à la 78e minute en remplacement d'Abdulaziz Al-Aliwa.
À la 83e minute, Al-Ahli a tenté de reprendre les rênes du match par un corner exécuté par Spertsyan, mais la défense d'Al-Kholood a repoussé la tête de Roger Ibañez, puis a contré la tentative de Bondarenko dans la surface à la 84e minute. Alors qu'Al-Ahli semblait proche de poursuivre sa pression, le tournant décisif est survenu à la 85e minute. Rmazi Soulan a transmis le ballon à Julián Domínguez, qui a marqué de courte distance dans le but d'Al-Ahli, redonnant l'avantage à Al-Kholood 2-1.
Al-Ahli a fait entrer Abdullah Radif à la place de Bondarenko à la 87e minute et a intensifié ses tentatives durant le temps additionnel ; la tête de Radif est passée à côté du but à la 90e minute, avant que Hamed Al-Chinguetti ne détourne une autre de ses têtes à la 90e+1, tandis que Spertsyan a manqué le cadre d'une frappe de l'extérieur de la surface.
Mais Al-Kholood a scellé la rencontre à la 90e+2, lorsque Koba Koca a préparé le ballon pour Mohamed Souan, qui a décoché une frappe du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation dans la lucarne inférieure droite, inscrivant le troisième but et fermant la porte à tout retour d'Al-Ahli, permettant à l'équipe d'« Al-Rass » de repartir avec les trois points en signant la première des surprises face aux grands de la Saudi Pro League.
Grâce à cette précieuse victoire, Al-Kholood est monté à la troisième place du classement de la Saudi Pro League avec 8 points, tandis qu'Al-Ahli a reculé à la sixième place avec 6 points.