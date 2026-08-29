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Al Ahli v Al Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vidéo : un final de folie, Al-Khaleej foudroie Al-Ahli sur un triplé

Al Kholood vs Al Ahli
Al Kholood
Al Ahli
Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le premier faux pas du Raqi en Roshan League !

L'équipe d'Al-Khaleej a réalisé une victoire surprise face à son hôte Al-Ahli sur le score de 3-1, samedi, dans le cadre de la quatrième journée du championnat saoudien Roshn de première division, lors d'un match marqué par l'annulation d'un penalty précoce après recours à l'assistance vidéo, puis par une fin de rencontre offensive et décisive des joueurs locaux.

Al-Ahli n'a pas su capitaliser sur le but d'Ivan Toney à la 66e minute, lorsqu'il avait égalisé à un partout, avant qu'Al-Khaleej ne le foudroie avec un but de Julián Domínguez à la 85e minute, puis par une frappe de Mohamed Souan dans le temps additionnel (90e+2).

  • VAR précoce et un but qui change tout

    La rencontre a débuté avec une décision arbitrale marquante de la part de l'arbitre Chukri Al-Hanfouch à la quatrième minute, lorsque celui-ci a eu recours à l'assistance vidéo pour examiner une réclamation d'Al-Ahly pour un penalty, avant que la décision ne se solde par un refus de l'accorder.

    La rencontre s'est interrompue à la septième minute en raison d'une blessure de Trincão, avant qu'Al-Ahly ne revienne menacer les buts d'Al-Kholood. Artem Bondarenko a tenté une frappe de l'extérieur de la surface de réparation à la 11e minute, mais celle-ci a été contrée par la défense, puis le même joueur a gâché une autre occasion à la 23e minute après une passe de Toni, sa frappe passant au-dessus des buts.

    À la reprise du jeu après une pause fraîcheur à la 24e minute, Al-Kholood a commencé à atteindre les zones d'Al-Ahly. À la 32e minute, les joueurs locaux ont traduit leur pression en un but d'avance, lorsque Cuba Da Costa a transmis le ballon à Iker Kortajarena dans la surface de réparation, permettant au milieu de terrain de frapper du pied gauche dans le coin inférieur droit des buts d'Al-Ahly.

    Al-Ahly a répliqué par des tentatives dispersées, dont la plus notable a été une frappe de Trincão interceptée par la défense à la 36e minute, puis une tête d'Ivan Toney qui est passée à côté des buts à la 45e+3, la première période s'achevant sur l'avantage d'Al-Kholood 1-0.

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  • Toni relance Al Ahly : les changements accélèrent le rythme

    Al-Ahli a fait entrer Mohamed Abdel Rahman à la place de Rayan Hamed au début de la seconde période, et l'équipe a commencé à exercer un pressing plus intense, obtenant un corner à la 50e minute, avant que Trincão ne gâche une tentative de l'extérieur de la surface à la 64e minute. Al-Ahli a procédé à deux changements supplémentaires à la même minute, avec les entrées de Saleh Abou Al-Shamat à la place de Firas Al-Buraikan et de Zakaria Hawsawi à la place de Saad Yaslam, avant de parvenir à revenir au score deux minutes plus tard. 

    À la 66e minute, Eduard Spertsyan a offert le but égalisateur d'une passe à Ivan Toney, qui a frappé du pied droit depuis le côté droit de la surface de réparation vers le centre du but, inscrivant ainsi le premier but d'Al-Ahli.

    Al-Ahli a continué à chercher à prendre l'avantage, mais Saleh Abou Al-Shamat a manqué une tête à l'intérieur de la surface à la 68e minute après un centre de Trincão, puis Spertsyan a enchaîné avec une frappe du pied gauche qui est passée à côté du but.

  • Fin de match folle : Al-Khaleej crée la surprise

    Al-Kholood ne s'est pas contenté de défendre le nul et a effectué un changement à la 73e minute avec l'entrée d'Abdulrahman Al-Dossari à la place de Kortajarena, avant que Mohamed Souan ne fasse son apparition à la 78e minute en remplacement d'Abdulaziz Al-Aliwa.

    À la 83e minute, Al-Ahli a tenté de reprendre les rênes du match par un corner exécuté par Spertsyan, mais la défense d'Al-Kholood a repoussé la tête de Roger Ibañez, puis a contré la tentative de Bondarenko dans la surface à la 84e minute. Alors qu'Al-Ahli semblait proche de poursuivre sa pression, le tournant décisif est survenu à la 85e minute. Rmazi Soulan a transmis le ballon à Julián Domínguez, qui a marqué de courte distance dans le but d'Al-Ahli, redonnant l'avantage à Al-Kholood 2-1.

    Al-Ahli a fait entrer Abdullah Radif à la place de Bondarenko à la 87e minute et a intensifié ses tentatives durant le temps additionnel ; la tête de Radif est passée à côté du but à la 90e minute, avant que Hamed Al-Chinguetti ne détourne une autre de ses têtes à la 90e+1, tandis que Spertsyan a manqué le cadre d'une frappe de l'extérieur de la surface.

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    Mais Al-Kholood a scellé la rencontre à la 90e+2, lorsque Koba Koca a préparé le ballon pour Mohamed Souan, qui a décoché une frappe du pied gauche de l'extérieur de la surface de réparation dans la lucarne inférieure droite, inscrivant le troisième but et fermant la porte à tout retour d'Al-Ahli, permettant à l'équipe d'« Al-Rass » de repartir avec les trois points en signant la première des surprises face aux grands de la Saudi Pro League.

    Grâce à cette précieuse victoire, Al-Kholood est monté à la troisième place du classement de la Saudi Pro League avec 8 points, tandis qu'Al-Ahli a reculé à la sixième place avec 6 points.

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