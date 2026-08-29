La rencontre a débuté avec une décision arbitrale marquante de la part de l'arbitre Chukri Al-Hanfouch à la quatrième minute, lorsque celui-ci a eu recours à l'assistance vidéo pour examiner une réclamation d'Al-Ahly pour un penalty, avant que la décision ne se solde par un refus de l'accorder.

La rencontre s'est interrompue à la septième minute en raison d'une blessure de Trincão, avant qu'Al-Ahly ne revienne menacer les buts d'Al-Kholood. Artem Bondarenko a tenté une frappe de l'extérieur de la surface de réparation à la 11e minute, mais celle-ci a été contrée par la défense, puis le même joueur a gâché une autre occasion à la 23e minute après une passe de Toni, sa frappe passant au-dessus des buts.

À la reprise du jeu après une pause fraîcheur à la 24e minute, Al-Kholood a commencé à atteindre les zones d'Al-Ahly. À la 32e minute, les joueurs locaux ont traduit leur pression en un but d'avance, lorsque Cuba Da Costa a transmis le ballon à Iker Kortajarena dans la surface de réparation, permettant au milieu de terrain de frapper du pied gauche dans le coin inférieur droit des buts d'Al-Ahly.

Al-Ahly a répliqué par des tentatives dispersées, dont la plus notable a été une frappe de Trincão interceptée par la défense à la 36e minute, puis une tête d'Ivan Toney qui est passée à côté des buts à la 45e+3, la première période s'achevant sur l'avantage d'Al-Kholood 1-0.