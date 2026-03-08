VIDÉO : Tottenham raillé par les supporters de Lincoln City avant la relégation potentielle des Spurs de la Premier League

La dernière pique est venue des supporters de Lincoln City lors de leur victoire 2-0 contre Cardiff City, leur rival pour le titre, samedi dernier en League One. Ce résultat a propulsé les Imps en tête du troisième division, leur donnant dix points d'avance dans la course à la promotion automatique. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent les fidèles supporters de Lincoln, venus accompagner leur équipe, rester longtemps après le coup de sifflet final pour célébrer leur ascension au sommet de la League One. Dans une vidéo virale, on peut entendre les supporters chanter à tue-tête « Tottenham away, ole, ole », se moquant de la possibilité très réelle d'une rencontre entre les deux équipes lors du prochain championnat.
Lincoln prend la tête de la League One
Tudor lutte pour endiguer la vague Tottenham
La situation managériale à Tottenham n'a pas vraiment contribué à calmer les nerfs des fidèles supporters des Spurs. Igor Tudor a succédé à Thomas Frank le mois dernier avec un contrat à court terme jusqu'à la fin de la saison, mais son arrivée n'a pas réussi à déclencher le rebond espéré.
S'exprimant après la défaite de jeudi contre Palace, Tudor s'est montré défensif quant à l'orientation générale du club, mais a salué les efforts de ses joueurs. Il a déclaré : « Je ne veux pas parler du club. Je veux être positif. Je ne peux rien reprocher aux joueurs après ce match. Ils ont tout donné. Malheureusement, nous payons chaque détail. Nous payons chaque détail. Si l'on peut dire que le carton rouge est un détail, il y a toujours quelque chose à dire. Avec tous les problèmes que nous avons actuellement, l'absence des défenseurs aujourd'hui, l'absence des arrières latéraux, ce sont des problèmes que nous connaissons déjà. »
Le compte à rebours final vers la survie ou le désastreAvec seulement neuf matchs de Premier League restant à disputer, Tudor et son équipe n'ont plus aucune marge d'erreur. Le calendrier ne leur laisse aucun répit, puisque les Spurs reprendront la compétition nationale le week-end prochain avec un match à haut risque contre le champion en titre, Liverpool. Chaque point est désormais crucial s'ils veulent éviter le sort que les supporters de Lincoln City prédisaient avec tant de joie depuis les tribunes de Cardiff.