VIDÉO : Tottenham raillé par les supporters de Lincoln City avant la relégation potentielle des Spurs de la Premier League

La situation managériale à Tottenham n'a pas vraiment contribué à calmer les nerfs des fidèles supporters des Spurs. Igor Tudor a succédé à Thomas Frank le mois dernier avec un contrat à court terme jusqu'à la fin de la saison, mais son arrivée n'a pas réussi à déclencher le rebond espéré.

S'exprimant après la défaite de jeudi contre Palace, Tudor s'est montré défensif quant à l'orientation générale du club, mais a salué les efforts de ses joueurs. Il a déclaré : « Je ne veux pas parler du club. Je veux être positif. Je ne peux rien reprocher aux joueurs après ce match. Ils ont tout donné. Malheureusement, nous payons chaque détail. Nous payons chaque détail. Si l'on peut dire que le carton rouge est un détail, il y a toujours quelque chose à dire. Avec tous les problèmes que nous avons actuellement, l'absence des défenseurs aujourd'hui, l'absence des arrières latéraux, ce sont des problèmes que nous connaissons déjà. »