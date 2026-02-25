Getty Images Sport
Traduit par
VIDÉO : Snoop Dogg reçoit un accueil enthousiaste de la part des supporters de Swansea et une haie d'honneur. Le copropriétaire du club se rend également dans les vestiaires après le match nul contre Preston
Snoop Dogg fait vibrer le sud du Pays de Galles
Snoop, tout juste revenu de son rôle de « Coach Snoop » aux Jeux olympiques d'hiver avec l'équipe américaine, a reçu un accueil habituellement réservé aux légendes du club. Vêtu de la tête aux pieds d'une tenue blanche aux couleurs de Swansea et muni d'un haut-parleur, l'homme de 54 ans a fait un tour d'honneur sur le terrain avant le match. Les fans ont répondu en agitant des serviettes blanches qui avaient été laissées sur chaque siège, créant une mer blanche tandis que le rappeur s'imprégnait de l'atmosphère. Le club avait même exhorté les supporters à prendre place 20 minutes plus tôt afin de se joindre à l'icône pour un « tourbillon de serviettes d'avant-match » inspiré des traditions sportives américaines.
- Getty Images Sport
Le frisson de Snoop à la 95e minute
Sur le terrain, le scénario a failli tourner au vinaigre lorsque Daniel Jebbison a donné l'avantage aux visiteurs à la 26e minute, réduisant au silence la foule record qui s'était rassemblée pour voir son célèbre propriétaire. Snoop, qui a regardé la majeure partie du match depuis les tribunes avant de se rendre dans le salon du club pour les dernières minutes, a manqué l'égalisation en direct, mais a été filmé en train de célébrer le but de Liam Cullen à la 95e minute. « Bravo mon pote », a-t-on pu entendre Snoop dire alors qu'il applaudissait l'exploit de dernière minute de l'attaquant sur les écrans de télévision du stade.
La visite du rappeur ne s'est pas limitée à la loge des dirigeants. Snoop s'est immergé dans la culture locale pendant son séjour de 24 heures, qui comprenait un concert privé à Llansamlet et une visite au terrain d'entraînement du club. Il avait précédemment exprimé sa fierté d'avoir investi dans ce club, déclarant qu'il était « fier » de soutenir l'équipe galloise car elle est « une équipe outsider qui riposte, tout comme moi ». Son implication ajoute une touche supplémentaire de célébrité à un conseil d'administration qui compte déjà la présentatrice de télévision Martha Stewart et l'icône croate Luka Modric.
L'observation impertinente de Heckingbottom dans le tunnel
Alors que l'ambiance était extrêmement positive, Paul Heckingbottom, l'entraîneur de Preston North End, n'a pas tardé à faire une analyse lucide des circonstances particulières de la soirée. Après le match, le patron des Lilywhites a plaisanté en disant que la présence de la célébrité n'avait pas perturbé ses joueurs, même s'il avait remarqué un changement particulier dans l'atmosphère. Heckingbottom a déclaré avec humour : « La seule chose que j'ai remarquée, c'est l'odeur de cannabis dans le tunnel avant le match ! » Cette boutade légère a souligné le caractère surréaliste de la présence dans le bâtiment de l'un des plus célèbres défenseurs du cannabis au monde.
Malgré les commentaires humoristiques de l'entraîneur adverse, l'attention est restée focalisée sur l'impact que Snoop Dogg a déjà eu sur le club depuis son arrivée l'été dernier. L'icône du rap a attiré l'attention du monde entier sur Swansea, et sa première expérience d'un match en direct a témoigné de la croissance de la marque que connaît actuellement le club. Après le coup de sifflet final, il a été rapporté que le propriétaire s'était également rendu dans les vestiaires pour féliciter les joueurs de leur performance résiliente après le match nul tardif.
- Getty Images Sport
Une nouvelle ère pour les célébrités propriétaires
Le modèle d'investissement minoritaire très médiatisé de Swansea reflète le succès rencontré par d'autres clubs comme Wrexham, et la présence de « Dogg » a clairement trouvé un écho auprès de la Jack Army. Le record d'affluence enregistré lors d'un match au stade depuis son ouverture en 2005 suggère que « l'effet Snoop » est plus qu'un simple gadget marketing ; il suscite activement l'intérêt et l'engagement. Ses interactions avec des fans éblouis et son enthousiasme sincère pour le retour tardif de l'équipe ont consolidé son statut de figure populaire parmi les fidèles locaux.
Alors que le club cherche à remonter en Premier League, le fait d'avoir une mégastar mondiale comme participant actif dans son parcours constitue un atout puissant. Qu'il s'agisse de faire tournoyer des serviettes ou de visiter les vestiaires, le rappeur s'investit pleinement dans son rôle de directeur du club. Le match nul contre Preston n'a peut-être rapporté qu'un point, mais cette soirée a été vécue comme une victoire pour l'image internationale du club. Pour Swansea City, l'aventure ne se limite plus au football : elle concerne désormais la « fête » que Snoop Dogg a officiellement apportée au Pays de Galles.
Publicité