VIDÉO : Snoop Dogg reçoit un accueil enthousiaste de la part des supporters de Swansea et une haie d'honneur. Le copropriétaire du club se rend également dans les vestiaires après le match nul contre Preston

Sur le terrain, le scénario a failli tourner au vinaigre lorsque Daniel Jebbison a donné l'avantage aux visiteurs à la 26e minute, réduisant au silence la foule record qui s'était rassemblée pour voir son célèbre propriétaire. Snoop, qui a regardé la majeure partie du match depuis les tribunes avant de se rendre dans le salon du club pour les dernières minutes, a manqué l'égalisation en direct, mais a été filmé en train de célébrer le but de Liam Cullen à la 95e minute. « Bravo mon pote », a-t-on pu entendre Snoop dire alors qu'il applaudissait l'exploit de dernière minute de l'attaquant sur les écrans de télévision du stade.

La visite du rappeur ne s'est pas limitée à la loge des dirigeants. Snoop s'est immergé dans la culture locale pendant son séjour de 24 heures, qui comprenait un concert privé à Llansamlet et une visite au terrain d'entraînement du club. Il avait précédemment exprimé sa fierté d'avoir investi dans ce club, déclarant qu'il était « fier » de soutenir l'équipe galloise car elle est « une équipe outsider qui riposte, tout comme moi ». Son implication ajoute une touche supplémentaire de célébrité à un conseil d'administration qui compte déjà la présentatrice de télévision Martha Stewart et l'icône croate Luka Modric.