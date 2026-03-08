VIDÉO : Ryan Reynolds rencontre Behdad Eghbali, copropriétaire de Chelsea, alors que Wrexham reçoit le message « Make it up to the Prem » (Remontez en Premier League)

L'équipe de Liam Rosenior s'est retrouvée dans une véritable bataille contre son adversaire de division inférieure. Wrexham a pris deux fois l'avantage grâce à Sam Smith et Callum Doyle, obligeant les visiteurs à s'appuyer sur leur supériorité individuelle pour éviter une défaite monumentale. Il a fallu un but tardif de Josh Acheampong pour forcer le match à se prolonger de 30 minutes, au cours desquelles Alejandro Garnacho et Joao Pedro ont finalement scellé le sort d'une équipe locale épuisée, réduite à dix après le carton rouge de George Dobson.

Malgré le résultat, Reynolds était rayonnant de fierté devant la performance de son équipe. Revenant sur l'ascension fulgurante du club depuis son rachat très médiatisé, la star hollywoodienne a partagé ses émotions sur les réseaux sociaux. Reynolds a posté sur X : « Il y a trois ans cette semaine, nous avons fait match nul contre Maidenhead United. Aujourd'hui, nous avons poussé Chelsea en prolongation. Je suis incroyablement fier de la performance de Wrexham aujourd'hui. »

L'entraîneur principal de Chelsea, Rosenior, n'a pas tardé à reconnaître la difficulté de la tâche à laquelle son équipe, remaniée, était confrontée dans le nord du Pays de Galles. Le manager a admis que son équipe devait passer à la vitesse supérieure pour surmonter l'atmosphère intense et le courage tactique des hôtes. Il a fait l'éloge de l'équipe de Championship, soulignant que la magie de la compétition était bien présente au Racecourse Ground pendant les 120 minutes de combat.

Rosenior a déclaré : « C'est pour toutes ces raisons que la FA Cup est ce qu'elle est. Je pense qu'ils ont été magnifiques. Magnifiques par leur énergie, leur courage dans le pressing et leur façon de jouer. Nous avons donc dû nous montrer à un très haut niveau. Nous avons été poussés dans nos retranchements par une très bonne équipe. Il faut aussi faire preuve de caractère. »