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Vidéo : Pas de répit, pas de demi-mesures… La première séance d’entraînement de Mourinho au Real Madrid

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J. Mourinho
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Le retour de Khazira et du trio blessé, ainsi qu’une équipe construite autour d’une seule star, impressionne.

Sous le soleil de plomb de Madrid, la première séance d’entraînement de José Mourinho, épaulé par huit joueurs de l’équipe première, a marqué le coup d’envoi de son deuxième mandat à la tête du Real Madrid.

De retour à Madrid treize ans après son premier passage, le technicien portugais a imposé d’emblée sa devise : « Pas de répit, pas de demi-mesures ». Sous le soleil de plomb de 17 heures, la séance s’est révélée intense, comme le relate le journal AS ce lundi.

Selon le journal, « tous les joueurs disponibles ont participé à la séance ; ils ne sont pas nombreux, mais constituent un effectif important », précisant que « les autres les rejoindront dans les semaines à venir ».

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  • Le groupe comprend 8 joueurs professionnels et 12 jeunes issus du centre de formation. Notons la présence de Khedira ainsi que celle du trio actuellement blessé.

    Mourinho a entamé son premier entraînement au Real Madrid avec seulement huit joueurs : le gardien Lunin, Arnold, Huisen, Asensio, Carreras, Camavinga, Mastantuno et Gonzalo.

    Pour que la séance se déroule comme prévu, le technicien portugais a fait appel à douze éléments de l’équipe réserve.

    Selon AS, le programme s’est déroulé comme d’habitude, avec quelques légers ajustements. Dans la matinée, les huit joueurs ont passé les examens médicaux de rigueur, puis l’ensemble du groupe s’est rendu au centre d’entraînement de Valdebebas pour les tests physiques, où chacun a pu montrer aux caméras du club et au staff médical sa bonne condition estivale.

    Le médiaa commenté une vidéo de la séance : « Les internautes ont salué la condition physique de Gonzalo (García). »

    Elle a ajouté : « Les trois joueurs blessés, Militão, Mendy et Rodrygo, qui ont encore des mois de rééducation devant eux, étaient également présents. Ils ont toutefois salué Mourinho et le reste du staff technique, dont Sami Khedira. Ils ont revu leurs coéquipiers. Ils étaient à Valdebebas. »

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  • Une séance pleine de détermination

    Selon le journal, « peu après, très précisément à 17 heures (heure de Madrid), la séance d’entraînement a été programmée. Il s’agissait de la première séance de la deuxième phase. La nouveauté ? Le respect scrupuleux des horaires. Comme s’ils avaient réglé leur montre, les joueurs ont investi le terrain n° 1, équipés de leurs crampons. »

    Elle a ajouté : « Mourinho a prononcé quelques mots et donné le coup d’envoi de la séance. L’entraînement a été physiquement exigeant malgré la chaleur. Un travail intense : exercices d’endurance avec de la course continue, puis exercices anaérobies comme les sprints, sans aucun relâchement. Mourinho a démarré son deuxième mandat sur les chapeaux de roue. »

    Malgré l’intensité physique, la séance a été riche en travail technique : conduite de balle, vitesse, centres et finitions. L’objectif était de permettre aux joueurs de retrouver rapidement leurs repères après sept semaines sans entraînement collectif.

    Les huit titulaires, de retour après sept semaines de congé, n’avaient plus touché un ballon depuis le 24 mai, hormis quelques séances facultatives éparses.

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  • L'ensemble du personnel : entre confiance et compétence

    Selon le journal, José Mourinho a personnellement présidé la réunion, en présence de l’ensemble de son staff technique, dont les fonctions ont été détaillées comme suit :

    João Tralha : entraîneur adjoint et bras droit.

    Sami Khedira : le lien entre l’entraîneur et le vestiaire, à l’image du rôle que Karanka tenait lors de son précédent mandat.

    Pedro Machado : l’adjoint en qui Mourinho a le plus confiance.

    António Dias : préparateur physique.

    Roberto Mirella : analyste de la performance.

    Nuno Santos : entraîneur des gardiens.

    Selon AS, l’ensemble de la préparation physique était alors supervisé par Antonio Bentos et López, toujours en poste au club, et qui appartenaient déjà à l’ancien staff.

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