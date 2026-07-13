Vidéo : Pas de répit, pas de demi-mesures… La première séance d’entraînement de Mourinho au Real Madrid

Sous le soleil de plomb de Madrid, la première séance d’entraînement de José Mourinho, épaulé par huit joueurs de l’équipe première, a marqué le coup d’envoi de son deuxième mandat à la tête du Real Madrid.

De retour à Madrid treize ans après son premier passage, le technicien portugais a imposé d’emblée sa devise : « Pas de répit, pas de demi-mesures ». Sous le soleil de plomb de 17 heures, la séance s’est révélée intense, comme le relate le journal AS ce lundi.

Selon le journal, « tous les joueurs disponibles ont participé à la séance ; ils ne sont pas nombreux, mais constituent un effectif important », précisant que « les autres les rejoindront dans les semaines à venir ».

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