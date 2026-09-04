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VIDÉO : Oubli des règles ?! Un arbitre turc siffle un hors-jeu sur une touche
Une décision bizarre sème la confusion
Le comique incident s’est produit jeudi soir lors d’un match de deuxième division turque au stade Matli. L’arbitre Demirbas a sifflé un hors-jeu directement sur une touche d’Istanbulspor, provoquant de vives protestations des deux camps puisque les règles de l’IFAB indiquent clairement qu’une telle infraction ne peut pas se produire. Après que des joueurs des deux équipes se sont approchés de l’officiel pour lui rappeler cette règle de base, Demirbas a réalisé son erreur et a repris le jeu par une balle à terre.
Regardez la vidéo
Un ex-arbitre fustige une énorme bourde
L’incident a rapidement suscité une vive indignation en ligne, l’ancien arbitre turc Deniz Ates Bitnel partageant la vidéo sur son compte Instagram personnel, accompagnée d’une critique virulente : « Nous disons : “Que peut-il encore arriver ?” ; nos arbitres continuent d’aller de mal en pis... ! »
La polémique arbitrale n’a toutefois pas déstabilisé Bursaspor sur le terrain, puisqu’un doublé de l’ancien attaquant de Manchester City Kelechi Iheanacho l’a propulsé vers une victoire éclatante 4-0. Cette prestation autoritaire devant 40 105 supporters a également porté l’impressionnante série d’invincibilité du club à domicile à 11 mois et six jours.
- Seskim Photo
La course à la promotion s’intensifie
Avec quatre victoires lors de ses cinq premiers matches, Bursaspor reste solidement dans le sillage du leader du championnat Batman Petrolspor dans la course à la montée automatique. Ce résultat offre un nouveau énorme regain de confiance à l’équipe en pleine réussite de Mustafa Er, qui cherche à maintenir son rythme effréné en ce début de saison. De son côté, Istanbulspor doit rapidement trouver des solutions pour enrayer sa mauvaise passe après s’être retrouvé englué dans la zone de relégation avec seulement deux points.
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