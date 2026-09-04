L’incident a rapidement suscité une vive indignation en ligne, l’ancien arbitre turc Deniz Ates Bitnel partageant la vidéo sur son compte Instagram personnel, accompagnée d’une critique virulente : « Nous disons : “Que peut-il encore arriver ?” ; nos arbitres continuent d’aller de mal en pis... ! »

La polémique arbitrale n’a toutefois pas déstabilisé Bursaspor sur le terrain, puisqu’un doublé de l’ancien attaquant de Manchester City Kelechi Iheanacho l’a propulsé vers une victoire éclatante 4-0. Cette prestation autoritaire devant 40 105 supporters a également porté l’impressionnante série d’invincibilité du club à domicile à 11 mois et six jours.