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VIDÉO : Marcus Rashford imite Lionel Messi en marquant un superbe coup franc pour Barcelone contre le Real Madrid
Une première mi-temps largement dominée
Rashford a ouvert le score dès la 9e minute, en expédiant le ballon dans la lucarne gauche, hors de portée de Thibaut Courtois. Barcelone a dominé tout au long de la première mi-temps, sachant qu’une victoire ou un match nul lui assurerait le titre de champion de Liga pour la deuxième année consécutive. Ferran Torres a doublé l’avance des locaux à la 18e minute, couronnant ainsi un début de match de rêve.
Sur les traces d’une légende du club
Le tir spectaculaire de Rashford a immédiatement évoqué une légende du club. Il s’agissait seulement du troisième but sur coup franc direct inscrit par le Barça contre le Real Madrid toutes compétitions confondues au XXIe siècle, le dernier ayant été marqué par Messi lors d’un match de Liga au Camp Nou en octobre 2012. En première période, Rashford a été au cœur des meilleures actions catalanes, avec deux tirs cadrés et une précision de passe de 76 %.
De solides performances pour les Blaugrana
Rashford totalise désormais 14 buts et 14 passes décisives en 47 matches toutes compétitions confondues avec Barcelone cette saison, et s’est imposé comme un pilier de l’équipe de Hansi Flick. Le joueur de 28 ans a publiquement exprimé son souhait de rester au Camp Nou au-delà de l’été, mais il est toujours sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2028.
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Le Barça va-t-il lever l’option d’achat ?
Nommé entraîneur à Old Trafford, Michael Carrick pourrait revoir l’utilisation de Rashford la saison prochaine. Barcelone détient une option d’achat de 30 millions d’euros pour recruter l’attaquant définitivement, mais le club catalan, en proie à des difficultés financières, chercherait à négocier une baisse du montant.