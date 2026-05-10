VIDÉO : Marcus Rashford imite Lionel Messi en marquant un superbe coup franc pour Barcelone contre le Real Madrid

Le tir spectaculaire de Rashford a immédiatement évoqué une légende du club. Il s’agissait seulement du troisième but sur coup franc direct inscrit par le Barça contre le Real Madrid toutes compétitions confondues au XXIe siècle, le dernier ayant été marqué par Messi lors d’un match de Liga au Camp Nou en octobre 2012. En première période, Rashford a été au cœur des meilleures actions catalanes, avec deux tirs cadrés et une précision de passe de 76 %.



