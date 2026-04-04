Vidéo : Majorque fait un cadeau à Barcelone en battant le Real Madrid

Le journal « Sport » a passé en revue les moments forts du match, soulignant la combativité du Real Majorque, qui se bat pour éviter la relégation.
En revanche, le Real Madrid a livré une prestation terne, manquant cruellement de jeu collectif.
La première occasion franche du Real Madrid s'est présentée à la 21e minute, lorsque Kylian Mbappé a échoué face au gardien de Majorque.
La deuxième occasion s'est présentée à Kylian Mbappé trois minutes plus tard, mais le ballon a heurté la barre transversale, tandis qu'Arda Güler a tenté une frappe en volée à la 32e minute.
À la 41e minute, Mafio a profité d'un espace sur le côté droit pour adresser un centre parfait à Morlanis, qui a marqué du pied droit face au gardien Lunin.
L'entraîneur Álvaro Arbeloa n'a eu d'autre choix que de faire entrer Vinícius Júnior pour redresser la barre. Il a également remplacé Arda Güler par Tiago Petarš.
Militão a égalisé pour le Real Madrid à la 89e minute grâce à une tête puissante, mais Fedaat Moriki a inscrit le but de la victoire pour les locaux à la 90e+1.
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