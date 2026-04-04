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Vidéo : Majorque fait un cadeau à Barcelone en battant le Real Madrid

Majorque vs Real Madrid
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Atletico Madrid vs FC Barcelone
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Espagne

Le Real Madrid tombe dans le piège de Majorque

Le Real Madrid s'est incliné 1-2 face à son hôte, le Real Majorque, samedi soir, lors de la 30e journée de la Liga.

Le Real Majorque a ouvert le score grâce à un but de Manuel Morlanes à la 41e minute, mais Éder Militão a égalisé pour le Real Madrid à la 89e minute.

Mais Fede Moriki a inscrit le but de la victoire pour les locaux à la 90e+1 minute.

Le Real Majorque compte désormais 31 points et occupe la 17e place, tandis que le Real Madrid reste à 69 points, deuxième de la Liga.

  • Une performance décevante du Real face à une équipe de Majorque combative

    Le journal « Sport » a passé en revue les moments forts du match, soulignant la combativité du Real Majorque, qui se bat pour éviter la relégation.

    En revanche, le Real Madrid a livré une prestation terne, manquant cruellement de jeu collectif.

    La première occasion franche du Real Madrid s'est présentée à la 21e minute, lorsque Kylian Mbappé a échoué face au gardien de Majorque.

    La deuxième occasion s'est présentée à Kylian Mbappé trois minutes plus tard, mais le ballon a heurté la barre transversale, tandis qu'Arda Güler a tenté une frappe en volée à la 32e minute.

    À la 41e minute, Mafio a profité d'un espace sur le côté droit pour adresser un centre parfait à Morlanis, qui a marqué du pied droit face au gardien Lunin.

    L'entraîneur Álvaro Arbeloa n'a eu d'autre choix que de faire entrer Vinícius Júnior pour redresser la barre. Il a également remplacé Arda Güler par Tiago Petarš.

    Militão a égalisé pour le Real Madrid à la 89e minute grâce à une tête puissante, mais Fedaat Moriki a inscrit le but de la victoire pour les locaux à la 90e+1.

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  • RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Barcelone a l'occasion de creuser l'écart

    Barcelone a désormais une occasion en or de creuser l'écart face à son rival de toujours, le Real Madrid.

    Ce samedi soir, le FC Barcelone affrontera l'Atlético de Madrid dans le cadre de la 30e journée de la Liga.

    Barcelone est en tête du classement avec 73 points, soit 4 points d'avance sur son plus proche poursuivant, le Real Madrid.

    Barcelone peut porter son avance sur le Real Madrid à 7 points s'il s'impose face à l'Atlético de Madrid.