Vidéo : Majorque fait un cadeau à Barcelone en battant le Real Madrid

Le Real Madrid s'est incliné 1-2 face à son hôte, le Real Majorque, samedi soir, lors de la 30e journée de la Liga.

Le Real Majorque a ouvert le score grâce à un but de Manuel Morlanes à la 41e minute, mais Éder Militão a égalisé pour le Real Madrid à la 89e minute.

Mais Fede Moriki a inscrit le but de la victoire pour les locaux à la 90e+1 minute.

Le Real Majorque compte désormais 31 points et occupe la 17e place, tandis que le Real Madrid reste à 69 points, deuxième de la Liga.