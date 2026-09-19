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من مباراة الأهلي وصن داونزX/AlAhli_FC
GOAL
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Vidéo : les Sundowns foudroient Al-Ahli Saudi et sont sacrés champions d'une moitié du monde

Sundowns FC vs Al Ahli
Sundowns FC
Al Ahli
FIFA Intercontinental Cup
Afrique du Sud
Arabie saoudite

Un sommet à la hauteur des promesses

Le club d'Al-Ahli Saoudien s'est incliné face à son hôte sud-africain des Sundowns sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce samedi soir, dans le cadre de la Coupe d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, qualificative pour le tour suivant de la Coupe intercontinentale.

Al-Ahli a abordé la rencontre avec l'ambition de s'imposer face au champion d'Afrique, mais s'est retrouvé dans un match ouvert dès les premières minutes, les deux équipes échangeant attaques et occasions, avec une nette vitesse dans les transitions de la défense vers l'attaque, avant que les Sundowns ne scellent la confrontation d'un second but dans les dernières minutes.

  • Début ouvert : les Sundowns frappent en premier

    La rencontre a débuté sur un rythme offensif de part et d'autre, et les Sundowns ont failli ouvrir le score très tôt en décochant une frappe à la troisième minute, mais celle-ci est arrivée directement dans les bras d'Édouard Mendy, qui l'a maîtrisée sans grande difficulté.

    Al-Ahli a répliqué rapidement et a été proche de marquer à la 11e minute, lorsque Ziyad Al-Johani a reçu une passe d'Ivan Toney dans la surface de réparation, avant de tirer une balle puissante qui a heurté le poteau gauche, privant ainsi la formation saoudienne de l'occasion de prendre l'avantage.

    Six minutes plus tard seulement, les Sundowns sont parvenus à trouver le chemin des filets d'Al-Ahli, Nuno Santos ayant inscrit le premier but à la 17e minute d'une tête, en profitant d'un ballon parvenu dans la surface de réparation au milieu d'un manque de couverture de la défense de la formation saoudienne.



    Mais Al-Ahli n'a pas tardé à réagir et a réussi à égaliser à la 19e minute, après que Firas Al-Buraikan a décoché une frappe en direction du but, avant que le gardien des Sundowns ne la détourne par erreur dans ses propres filets, permettant à la formation saoudienne de revenir rapidement dans la rencontre.


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  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al Ahly gaspille, et Trincão continue de manquer les occasions

    Le rythme de la rencontre n'a pas faibli après l'égalisation, les deux équipes continuant de chercher le deuxième but. Al Ahly a été proche de renverser le score à la 23e minute, lorsque Francisco Trincão s'est retrouvé seul face au but après une passe d'Ivan Toney, mais il a expédié le ballon à côté du poteau gauche.

    Sundowns a répliqué par une tentative dangereuse à la 33e minute, après avoir multiplié les centres derrière les défenseurs d'Al Ahly. L'un d'eux est parvenu à un joueur de la formation sud-africaine qui s'est élevé et a placé une tête puissante, mais Édouard Mendy s'est illustré en la repoussant, sauvant sa cage du deuxième but.

    Avant la fin de la première période, Trincão a de nouveau surgi dans la zone de danger après avoir obtenu une nouvelle occasion sur un centre, mais il n'a pas réussi à la convertir, sa tête passant à quelques centimètres du but de Sundowns.

    La première mi-temps s'est ainsi achevée sur un score de parité de 1-1, dans une confrontation marquée par des occasions de part et d'autre. Al Ahly aurait toutefois pu rejoindre les vestiaires avec l'avantage s'il avait su exploiter l'une des occasions qui se sont présentées à lui, notamment le face-à-face de Trincão et la frappe d'Al Juhani qui a heurté le poteau.

  • Occasions des deux côtés : Al Ahly en quête du dénouement

    La seconde période a démarré sur les chapeaux de roue des deux côtés, et Al-Ahli a tenté d'atteindre le but des Sundowns en se déplaçant dans les espaces et en créant des occasions depuis la profondeur, mais il n'a pas réussi à concrétiser l'une de ses plus belles tentatives à la 56e minute.

    L'occasion est née après une passe en profondeur de Valentine Atangana, mais les joueurs d'Al-Ahli n'ont pas su la gérer de façon optimale, gâchant ainsi une nouvelle opportunité qui aurait pu offrir l'avantage à la formation saoudienne dans la rencontre.

    De leur côté, les Sundowns n'ont cessé de menacer le but d'Al-Ahli et ont failli reprendre l'avantage à la 65e minute, lorsqu'un ballon est parvenu à un joueur de l'équipe à l'intérieur de la surface de réparation ; celui-ci s'est élevé pour placer une tête qui est passée loin du cadre, dans un moment de danger évident pour la défense d'Al-Ahli.

    À lire aussi : Vidéo : soutien et attaque, Al-Faraj s'enflamme avant le duel entre Al-Ahli et les Sundowns

    Au fil du temps, la rencontre est devenue plus ouverte, et les espaces ont commencé à se creuser davantage entre les lignes des deux équipes, ce qui a fait de chaque attaque une possibilité de changer le score, d'autant plus qu'Al-Ahli n'a pas réussi à exploiter les occasions qui se sont présentées à lui tout au long de la partie.

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  • Santos revient, Sundowns arrache la victoire

    À la 79e minute, Al Ahli a subi un nouveau choc après que Sundowns est parvenu à inscrire le deuxième but, à la suite d'un centre envoyé par Modiba depuis le côté droit, permettant à Nuno Santos de surgir de nouveau dans la surface de réparation et de la propulser au fond des filets d'une tête.

    Ce but a constitué un coup dur pour les ambitions d'Al Ahli, d'autant plus que le club saoudien cherchait à marquer un deuxième but qui lui aurait donné l'avantage, mais il s'est retrouvé de nouveau mené face au champion d'Afrique, à quelques minutes de la fin du match.

    Al Ahli a tenté de revenir dans les dernières minutes et de trouver le but égalisateur, mais la défense de Sundowns a préservé son avance et a réussi à gérer les tentatives tardives du club saoudien jusqu'au coup de sifflet final.

    Sur ce résultat, Al Ahli s'est incliné face à Sundowns sur le score de 2-1, le club sud-africain scellant la rencontre grâce au doublé de Nuno Santos, tandis que le but d'Al Ahli n'a pas suffi à éviter la défaite, dans un match où le club saoudien a gâché plus d'une occasion capable de changer le cours de la partie.

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