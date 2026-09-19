Le club d'Al-Ahli Saoudien s'est incliné face à son hôte sud-africain des Sundowns sur le score de 2-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce samedi soir, dans le cadre de la Coupe d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, qualificative pour le tour suivant de la Coupe intercontinentale.
Al-Ahli a abordé la rencontre avec l'ambition de s'imposer face au champion d'Afrique, mais s'est retrouvé dans un match ouvert dès les premières minutes, les deux équipes échangeant attaques et occasions, avec une nette vitesse dans les transitions de la défense vers l'attaque, avant que les Sundowns ne scellent la confrontation d'un second but dans les dernières minutes.