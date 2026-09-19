La seconde période a démarré sur les chapeaux de roue des deux côtés, et Al-Ahli a tenté d'atteindre le but des Sundowns en se déplaçant dans les espaces et en créant des occasions depuis la profondeur, mais il n'a pas réussi à concrétiser l'une de ses plus belles tentatives à la 56e minute.

L'occasion est née après une passe en profondeur de Valentine Atangana, mais les joueurs d'Al-Ahli n'ont pas su la gérer de façon optimale, gâchant ainsi une nouvelle opportunité qui aurait pu offrir l'avantage à la formation saoudienne dans la rencontre.

De leur côté, les Sundowns n'ont cessé de menacer le but d'Al-Ahli et ont failli reprendre l'avantage à la 65e minute, lorsqu'un ballon est parvenu à un joueur de l'équipe à l'intérieur de la surface de réparation ; celui-ci s'est élevé pour placer une tête qui est passée loin du cadre, dans un moment de danger évident pour la défense d'Al-Ahli.

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Au fil du temps, la rencontre est devenue plus ouverte, et les espaces ont commencé à se creuser davantage entre les lignes des deux équipes, ce qui a fait de chaque attaque une possibilité de changer le score, d'autant plus qu'Al-Ahli n'a pas réussi à exploiter les occasions qui se sont présentées à lui tout au long de la partie.