La Juventus a validé son duel face à Parme sur le score net de 2-0 au stade Allianz, après avoir fait preuve de patience face au bloc compact de son hôte tout au long d'une première mi-temps vierge, avant de frapper son adversaire en seconde période par l'intermédiaire du remplaçant Nicolas Gonzalez, puis de Teun Koopmeiners pour sa première apparition après être entré en jeu à la place d'Andrea Cambiaso, blessé.
La formation de l'entraîneur Luciano Spalletti a poursuivi son bon départ en Serie A, en signant sa deuxième victoire consécutive, tandis que Parme est resté muet pour le deuxième match de suite.