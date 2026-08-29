La Juventus a abordé la rencontre avec une pression précoce, Manuel Locatelli et Douglas Luiz maîtrisant la possession au milieu du terrain, tandis que Francisco Conceição a semé le trouble en continu dans la défense de Parme sur le côté droit. Luiz a manqué une occasion d'une frappe qui a frôlé le poteau à la 27e minute, avant que Conceição ne touche le poteau extérieur d'une frappe puissante à la 33e minute.

Mais Parme a envoyé deux avertissements précoces ; Cristian Ordóñez a manqué une occasion à la 13e minute, puis Almusrati Touré a délivré un centre dangereux vers Simone Lontani à la 15e minute, sans trouver personne pour le transformer en but.

Jonathan David a bien failli donner l'avantage aux locaux à la 45e+2, après un travail de Locatelli et Randal Kolo Muani, mais la défense de Parme a repoussé sa frappe, la première période s'achevant sur un match nul et vierge.