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Vidéo : les remplaçants guident la Juventus pour déchiffrer Parme

Juventus FC vs Parme
Juventus FC
Parme
Serie A
Italie

La Juventus a validé son duel face à Parme sur le score net de 2-0 au stade Allianz, après avoir fait preuve de patience face au bloc compact de son hôte tout au long d'une première mi-temps vierge, avant de frapper son adversaire en seconde période par l'intermédiaire du remplaçant Nicolas Gonzalez, puis de Teun Koopmeiners pour sa première apparition après être entré en jeu à la place d'Andrea Cambiaso, blessé.

La formation de l'entraîneur Luciano Spalletti a poursuivi son bon départ en Serie A, en signant sa deuxième victoire consécutive, tandis que Parme est resté muet pour le deuxième match de suite.

  • Pression de la Juventus et avertissement de Parme

    La Juventus a abordé la rencontre avec une pression précoce, Manuel Locatelli et Douglas Luiz maîtrisant la possession au milieu du terrain, tandis que Francisco Conceição a semé le trouble en continu dans la défense de Parme sur le côté droit. Luiz a manqué une occasion d'une frappe qui a frôlé le poteau à la 27e minute, avant que Conceição ne touche le poteau extérieur d'une frappe puissante à la 33e minute.

    Mais Parme a envoyé deux avertissements précoces ; Cristian Ordóñez a manqué une occasion à la 13e minute, puis Almusrati Touré a délivré un centre dangereux vers Simone Lontani à la 15e minute, sans trouver personne pour le transformer en but.

    Jonathan David a bien failli donner l'avantage aux locaux à la 45e+2, après un travail de Locatelli et Randal Kolo Muani, mais la défense de Parme a repoussé sa frappe, la première période s'achevant sur un match nul et vierge.

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  • González ouvre la voie

    La Juventus a entamé la seconde période sur un rythme plus soutenu, et Kolo Muani a manqué deux occasions à la 56e minute, avant que Spalletti ne fasse entrer Nicolás González à la place de David à la 57e minute.

    Le remplaçant n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se signaler. Après une première frappe passée à côté du but à la 61e minute, il a réussi à ouvrir le score à la 62e minute, sur une tentative repoussée par le poteau qu'il a suivie d'une seconde frappe qui a fini au fond des filets.

    La Juventus a maintenu sa pression à la recherche d'un deuxième but, et Kolo Muani a gâché un face-à-face à la 70e minute après que le gardien de Parme Edoardo Corvi s'est illustré en s'interposant devant lui. En revanche, Parme n'a que peu inquiété le gardien de la Juventus Guglielmo Vicario, tandis que ses ballons n'ont touché la surface de réparation des locaux qu'à neuf reprises jusqu'à la 72e minute. 

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  • Koepmeiners boucle la mission

    Spalletti a été contraint de procéder à un changement à la 86e minute, avec la sortie sur blessure de Cambiaso et l'entrée de Koopmeiners, avant que le Néerlandais ne scelle le résultat deux minutes plus tard seulement. L'action a débuté par une passe de Kolo Muani vers Locatelli, qui a servi Koopmeiners sur le côté gauche de la surface de réparation. Ce dernier a alors décoché une frappe précise du pied gauche dans le petit filet, inscrivant le deuxième but à la 88e minute.

    Parme a tenté de réduire l'écart dans les dernières minutes, mais sans parvenir à se créer une véritable occasion, avant qu'Abdoulaye Konaté ne reçoive un carton jaune à la 90e+3 pour son intervention sur Kolo Muani, la rencontre s'achevant sur une victoire 2-0 de la Juventus.

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