Vidéo : Le but spectaculaire de Neymar sur corner direct

Neymar a encore régalé avec Santos. Une prestation magistrale, un geste technique rare et une réaction à la hauteur de son talent. Les images.

Une performance XXL de Neymar avec Santos. Depuis son retour dans son club formateur en janvier, Neymar semble avoir retrouvé une forme éblouissante. Ce dimanche, lors de la victoire de son équipe contre l’Inter Limeira (0-3) en championnat paulista, l’attaquant brésilien a réalisé un match de haut vol. Déjà buteur il y a quelques jours, il s’est cette fois illustré avec deux passes décisives et un but sensationnel directement inscrit sur corner. Une performance qui a enflammé les supporters et qui rappelle que Neymar est toujours un artiste du ballon rond.