VIDÉO : L'ancien attaquant de Fulham asperge d'eau son adversaire dans un moment de pure provocation, tandis que le gardien adverse pique une crise de rage

L'incident s'est produit dimanche, au début d'un match très disputé au stade Beira-Rio. Alors que l'équipe médicale entrait sur le terrain pour soigner un joueur, Vinicius a vu là une occasion de semer le trouble. Faisant semblant de boire, l'attaquant a en fait dirigé sa bouteille d'eau vers les remplaçants de l'Internacional, les aspergeant directement. Ce geste provocateur s'est immédiatement retourné contre lui, déclenchant une confrontation massive sur le terrain.

La réaction a été instantanée, le gardien de but de l'Internacional, Rochet, et plusieurs défenseurs se sont précipités vers Vinicius dans un accès de rage. Ce qui aurait dû être un bref temps mort médical s'est transformé en une confrontation de cinq minutes impliquant presque tous les joueurs sur le terrain. Vinicius, qui a déjà joué en Premier League avec Fulham et Tottenham, ne semblait pas perturbé par le chaos, alors qu'il ébranlait une équipe de l'Internacional qui avait déjà fort à faire pour rattraper son retard après la lourde défaite concédée lors du match aller.