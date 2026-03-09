Goal.com
Gremio v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport
VIDÉO : L'ancien attaquant de Fulham asperge d'eau son adversaire dans un moment de pure provocation, tandis que le gardien adverse pique une crise de rage

L'ancien attaquant de Fulham et Benfica, Carlos Vinicius, a réussi à transformer un derby brésilien déjà tendu en une véritable émeute avec rien de plus qu'une bouteille d'eau en plastique. Représentant Gremio lors du match retour de la finale du Campeonato Gaucho contre son grand rival Internacional, l'attaquant brésilien a prouvé qu'il n'avait rien perdu de son talent pour agacer ses adversaires.

  • Journée dramatique à Porto Alegre

    L'incident s'est produit dimanche, au début d'un match très disputé au stade Beira-Rio. Alors que l'équipe médicale entrait sur le terrain pour soigner un joueur, Vinicius a vu là une occasion de semer le trouble. Faisant semblant de boire, l'attaquant a en fait dirigé sa bouteille d'eau vers les remplaçants de l'Internacional, les aspergeant directement. Ce geste provocateur s'est immédiatement retourné contre lui, déclenchant une confrontation massive sur le terrain.

    La réaction a été instantanée, le gardien de but de l'Internacional, Rochet, et plusieurs défenseurs se sont précipités vers Vinicius dans un accès de rage. Ce qui aurait dû être un bref temps mort médical s'est transformé en une confrontation de cinq minutes impliquant presque tous les joueurs sur le terrain. Vinicius, qui a déjà joué en Premier League avec Fulham et Tottenham, ne semblait pas perturbé par le chaos, alors qu'il ébranlait une équipe de l'Internacional qui avait déjà fort à faire pour rattraper son retard après la lourde défaite concédée lors du match aller.

  • Regardez le clip

  • Le Gremio tient bon et remporte le trophée

    Malgré les feux d'artifice en début de match et la tentative de l'Internacional de revenir au score, la performance professionnelle du Gremio a permis d'éviter que les pitreries de Vinicius n'éclipsent le résultat. Le match s'est finalement terminé sur un score de 1-1, ce qui était largement suffisant pour permettre aux visiteurs de remporter le Campeonato Gaucho. Après avoir remporté le match aller 3-0, le score cumulé reflétait la domination du Gremio sous la direction tactique de Luis Castro.

    En obtenant le match nul 1-1 dimanche, le club a célébré la victoire de Gremio qui a remporté le trophée chez Internacional pour la première fois en deux décennies. Ce fut un moment de joie pour les supporters qui s'étaient rendus en territoire ennemi pour voir le stade de leurs rivaux se transformer en décor pour leurs propres célébrations.

  • Gremio v Sao Paulo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Une nuit historique au Beira-Rio

    Cette victoire marque le 44e titre régional de Grêmio, qui se rapproche ainsi du record détenu par l'Internacional avec 46 titres. La soirée a été marquée par des émotions contrastées, l'équipe locale étant frustrée par les occasions manquées et le carton rouge reçu en fin de match par Wagner Leonardo. Pour Grêmio, les célébrations étaient bien méritées, d'autant plus qu'ils ont réussi à surmonter l'atmosphère hostile qui régnait face à leurs rivaux acharnés.

