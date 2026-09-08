Al-Ittihad a procédé à un changement dès le début de la seconde période, avec l'entrée de Marwan Al-Sahafi à la place de Steven Bergwijn, avant que l'équipe ne poursuive son pressing à la recherche du but de l'avantage.
Al-Ittihad a failli reprendre l'avantage à la 62e minute, mais la frappe de Dion Lopy a heurté la barre transversale, tandis que Marwan Al-Sahafi a gâché une autre occasion juste après.
À la 65e minute, l'arbitre a accordé un penalty à Al-Ittihad après une main sur Jason dans la surface de réparation, à la suite d'une révision de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Youssef En-Nesyri a transformé le penalty avec succès à la 68e minute, offrant l'avantage aux siens sur le score de 2-1.
Al-Fayha a tenté de revenir dans les dernières minutes : Fashion Sakala a effectué une frappe repoussée par Mohammed Al-Absi à la 77e minute, tandis que Hugo Mora a gâché une autre occasion d'une frappe au-dessus du but à la 85e minute.
Les deux équipes ont procédé à plusieurs changements dans les dernières minutes, mais le score n'a pas changé, Al-Ittihad conservant son avantage jusqu'au coup de sifflet final.
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