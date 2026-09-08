Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Vidéo : En-Nesyri fait la différence, Al-Ittihad brise la résistance d'Al-Fayha

Al Ittihad vs Al-Fayha
Al Ittihad
Al-Fayha
Saudi Pro League
G. Ilenikhena
Y. En-Nesyri
Arabie saoudite
Nigeria
Maroc

Le Doyen poursuit avec l'élan du clasico face à Al-Nassr

Al-Ittihad s'est imposé face à son hôte Al-Feiha sur le score de 2-1, dans le cadre de la sixième journée du championnat saoudien de première division, ce mardi soir, poursuivant ainsi sa série de victoires après avoir dominé son rival Al-Nassr sur le même score lors de la précédente journée.

Al-Ittihad porte ainsi son total à 14 points et occupe la troisième place, à une seule longueur du leader Al-Hilal et de son dauphin Al-Qadisiyah, tandis qu'Al-Feiha reste bloqué à 5 points à la onzième place.

  • Début offensif

    Al-Ittihad a entamé la rencontre de manière offensive, et George Ilenikhena a bien failli ouvrir le score à la dixième minute, mais sa frappe a été repoussée par Orlando Mosquera.

    Al-Feiha a répondu par une tentative d'Alpha Simedo à la 11e minute, avant que Mohammed Al-Absi ne brille face à une frappe de Hussein Belghrache à la 35e minute.

    À la 43e minute, George Ilenikhena a mis Al-Ittihad en tête d'une tête à courte distance, après avoir suivi un ballon repoussé par la barre transversale.

    Mais Al-Feiha a égalisé juste avant la fin de la première mi-temps, après que Jayson Rémiséro a marqué à la quatrième minute du temps additionnel, profitant d'un centre d'Ahmed Bamsaoud.

    Billets des matchs de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet maintenant !

    • Publicité

  • El Nesyri la scelle pour Al-Ittihad

    Al-Ittihad a procédé à un changement dès le début de la seconde période, avec l'entrée de Marwan Al-Sahafi à la place de Steven Bergwijn, avant que l'équipe ne poursuive son pressing à la recherche du but de l'avantage.

    Al-Ittihad a failli reprendre l'avantage à la 62e minute, mais la frappe de Dion Lopy a heurté la barre transversale, tandis que Marwan Al-Sahafi a gâché une autre occasion juste après.

    À la 65e minute, l'arbitre a accordé un penalty à Al-Ittihad après une main sur Jason dans la surface de réparation, à la suite d'une révision de l'assistance vidéo à l'arbitrage. Youssef En-Nesyri a transformé le penalty avec succès à la 68e minute, offrant l'avantage aux siens sur le score de 2-1.

    Al-Fayha a tenté de revenir dans les dernières minutes : Fashion Sakala a effectué une frappe repoussée par Mohammed Al-Absi à la 77e minute, tandis que Hugo Mora a gâché une autre occasion d'une frappe au-dessus du but à la 85e minute.

    Les deux équipes ont procédé à plusieurs changements dans les dernières minutes, mais le score n'a pas changé, Al-Ittihad conservant son avantage jusqu'au coup de sifflet final.

    À lire aussi : il l'a mis en garde contre un seul adversaire. L'ancienne star du Barça : c'est l'année de l'équipe de Flick

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Saudi Pro League
Al-Faisaly crest
Al-Faisaly
AFS
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Saudi Pro League
Al Shabab crest
Al Shabab
ALS
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF