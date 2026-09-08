Al-Ittihad a entamé la rencontre de manière offensive, et George Ilenikhena a bien failli ouvrir le score à la dixième minute, mais sa frappe a été repoussée par Orlando Mosquera.

Al-Feiha a répondu par une tentative d'Alpha Simedo à la 11e minute, avant que Mohammed Al-Absi ne brille face à une frappe de Hussein Belghrache à la 35e minute.

À la 43e minute, George Ilenikhena a mis Al-Ittihad en tête d'une tête à courte distance, après avoir suivi un ballon repoussé par la barre transversale.

Mais Al-Feiha a égalisé juste avant la fin de la première mi-temps, après que Jayson Rémiséro a marqué à la quatrième minute du temps additionnel, profitant d'un centre d'Ahmed Bamsaoud.