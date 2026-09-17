Le Marocain Yassine Bounou, gardien de but d'Al Hilal, a continué d'attirer les regards sur les pelouses saoudiennes, après avoir réalisé un geste exceptionnel lors de la confrontation face à Al Taawoun, confirmant une nouvelle fois qu'il possède des qualités particulières pour gérer les ballons les plus difficiles.
L'éclat de Bounou est intervenu lors de la large victoire d'Al Hilal contre Al Taawoun sur le score de 6-0, dans le match qui les a opposés dans le cadre de la septième journée de la Roshn Saudi League, après qu'il a détourné une frappe puissante d'une manière qui a suscité l'admiration des observateurs.