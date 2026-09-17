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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Vidéo : Bounou vole la vedette en Arabie saoudite à la manière du Mondial

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
Y. Bounou
Arabie saoudite
Maroc

Le gardien marocain crée l'événement

Le Marocain Yassine Bounou, gardien de but d'Al Hilal, a continué d'attirer les regards sur les pelouses saoudiennes, après avoir réalisé un geste exceptionnel lors de la confrontation face à Al Taawoun, confirmant une nouvelle fois qu'il possède des qualités particulières pour gérer les ballons les plus difficiles.

L'éclat de Bounou est intervenu lors de la large victoire d'Al Hilal contre Al Taawoun sur le score de 6-0, dans le match qui les a opposés dans le cadre de la septième journée de la Roshn Saudi League, après qu'il a détourné une frappe puissante d'une manière qui a suscité l'admiration des observateurs.

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  • Un arrêt exceptionnel de Bounou

    Bono a réussi à repousser une frappe puissante d'un des joueurs d'Al-Taawoun venue de l'extérieur de la surface de réparation, après l'avoir gérée en position debout, malgré sa grande vitesse et sa trajectoire vers les filets, privant ainsi l'équipe locale de marquer un but dans les cages d'Al-Hilal.

    Et cette action n'est pas passée inaperçue, puisque Bono a reçu le prix du meilleur arrêt de la journée décerné par la Ligue Roshn des professionnels, en reconnaissance de sa réaction remarquable et de sa manière de gérer la frappe.

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  • Une scène qui ravive les souvenirs de la Coupe du monde

    La façon dont Bounou a repoussé le ballon n'était pas le fruit du hasard, puisque le gardien marocain avait déjà réalisé une action similaire lors de la dernière Coupe du monde, quand il avait brillamment stoppé un tir au but depuis une position debout lors du duel face aux Pays-Bas en huitièmes de finale.

    Cette manière est devenue l'une des images marquantes de la carrière de Bounou, après que ses arrêts ont contribué à aider la sélection marocaine à poursuivre son parcours dans le tournoi, avant que le gardien marocain ne la reproduise cette fois-ci sous le maillot d'Al-Hilal.

    Bounou continue ainsi de confirmer sa forte présence avec Al-Hilal, que ce soit à travers des arrêts décisifs ou des actions exceptionnelles qui offrent à l'équipe davantage de sécurité dans les matchs, restant l'un des gardiens de but les plus en vue sur les pelouses saoudiennes.

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