La façon dont Bounou a repoussé le ballon n'était pas le fruit du hasard, puisque le gardien marocain avait déjà réalisé une action similaire lors de la dernière Coupe du monde, quand il avait brillamment stoppé un tir au but depuis une position debout lors du duel face aux Pays-Bas en huitièmes de finale.

Cette manière est devenue l'une des images marquantes de la carrière de Bounou, après que ses arrêts ont contribué à aider la sélection marocaine à poursuivre son parcours dans le tournoi, avant que le gardien marocain ne la reproduise cette fois-ci sous le maillot d'Al-Hilal.

Bounou continue ainsi de confirmer sa forte présence avec Al-Hilal, que ce soit à travers des arrêts décisifs ou des actions exceptionnelles qui offrent à l'équipe davantage de sécurité dans les matchs, restant l'un des gardiens de but les plus en vue sur les pelouses saoudiennes.