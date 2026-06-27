L’affaire prend une nouvelle tournure : après l’attaque d’un sorcier ghanéen contre le capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, de nouveaux praticiens sont intervenus pour le « délivrer » de la malédiction africaine qui, selon eux, l’a empêché de marquer face à l’équipe dirigée par Carlos Queiroz.
Le match s’est soldé par un 0-0, et un marabout ghanéen célèbre dans son pays a aussitôt affirmé que les occasions manquées par la star du Bayern Munich n’étaient que le résultat d’un sortilège ayant paralysé le capitaine des « Trois Lions ». Ces pratiques mystiques, souvent associées aux sélections africaines, ont provoqué l’ironie de nombreux observateurs à travers le monde.