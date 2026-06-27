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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vidéo : bagarre de sorciers… Intervention d’urgence pour sauver Harry Kane

Panama vs Angleterre
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H. Kane
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É.-U.
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Le sélectionneur s’efforce d’assurer le capitanat des « Trois Lions » pour le match face au Panama.

L’affaire prend une nouvelle tournure : après l’attaque d’un sorcier ghanéen contre le capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, de nouveaux praticiens sont intervenus pour le « délivrer » de la malédiction africaine qui, selon eux, l’a empêché de marquer face à l’équipe dirigée par Carlos Queiroz.

Le match s’est soldé par un 0-0, et un marabout ghanéen célèbre dans son pays a aussitôt affirmé que les occasions manquées par la star du Bayern Munich n’étaient que le résultat d’un sortilège ayant paralysé le capitaine des « Trois Lions ». Ces pratiques mystiques, souvent associées aux sélections africaines, ont provoqué l’ironie de nombreux observateurs à travers le monde.


  • Je vais libérer Ken !

    Le célèbre sorcier ghanéen Nana Kwaku Bonsam a lancé un avertissement à l’équipe d’Angleterre avant la rencontre, déclarant au journal Daily Star : « Je m’occupe d’Harry Kane. J’ai déjà prouvé mes capacités, et je sais ce que je dois faire pour l’arrêter. Je suis célèbre pour mes prédictions. Je ne lui souhaite pas de blessure grave. Il suffit qu’il cesse d’influencer le match de mon pays. »

    Après la rencontre, Bonsam a revendiqué son action à la télévision : « Je suis le plus puissant sorcier spirituel du monde. Je vais maintenant libérer Harry Kane afin qu’il puisse marquer lors du prochain match de l’Angleterre », convaincu que le fait qu’il n’ait pas marqué contre le Ghana était dû à son sortilège !

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  • Mythes inversés !

    Après l’incident ayant provoqué une vive polémique à travers le monde, des sorciers péruviens ont organisé une cérémonie publique, diffusée en direct, pour lever ce qu’ils estimaient être la « malédiction » pesant sur Harry.

    L’émission de télévision péruvienne « Desvelados por el Mundial » a diffusé des images d’un groupe de personnes vêtues de costumes traditionnels, accomplissant des rites appelés « brujería » (sorcellerie) sur une effigie en carton grandeur nature de Harry Kane, arborant le maillot de l’Angleterre.

    Ils ont aspergé la figurine de substances inconnues, utilisé des fleurs et entonné des chants tout en la touchant, afin de lever la « malchance ou la malédiction » qui s’acharne sur l’attaquant anglais.

    Cette initiative précède le match de l’Angleterre contre le Panama lors de la dernière journée de la phase de groupes, où les Three Lions (4 points) visent la victoire pour terminer en tête d’une poule où ils sont à égalité avec le Ghana après deux journées, devant la Croatie (3 points) et le Panama, toujours à zéro point.

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