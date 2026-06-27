Vidéo : bagarre de sorciers… Intervention d’urgence pour sauver Harry Kane

Après l’incident ayant provoqué une vive polémique à travers le monde, des sorciers péruviens ont organisé une cérémonie publique, diffusée en direct, pour lever ce qu’ils estimaient être la « malédiction » pesant sur Harry.

L’émission de télévision péruvienne « Desvelados por el Mundial » a diffusé des images d’un groupe de personnes vêtues de costumes traditionnels, accomplissant des rites appelés « brujería » (sorcellerie) sur une effigie en carton grandeur nature de Harry Kane, arborant le maillot de l’Angleterre.

Ils ont aspergé la figurine de substances inconnues, utilisé des fleurs et entonné des chants tout en la touchant, afin de lever la « malchance ou la malédiction » qui s’acharne sur l’attaquant anglais.

Cette initiative précède le match de l’Angleterre contre le Panama lors de la dernière journée de la phase de groupes, où les Three Lions (4 points) visent la victoire pour terminer en tête d’une poule où ils sont à égalité avec le Ghana après deux journées, devant la Croatie (3 points) et le Panama, toujours à zéro point.

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