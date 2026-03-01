VIDÉO : Antony affronte les supporters furieux du Real Betis après la défaite dans le derby contre Séville

Le match n'avait commencé que depuis 15 minutes lorsque la percée s'est produite. Après un ballon dévié qui a failli entrer dans la surface de réparation, Antony a réagi avec une précision instinctive. Se repositionnant parfaitement, il s'est élancé dans les airs pour effectuer un superbe coup de pied retourné qui a envoyé le ballon dans les filets, ne laissant aucune chance au gardien de but de Séville. Ce moment de génie individuel a témoigné du retour en force du Brésilien depuis son transfert définitif de Manchester United vers l'Espagne.

Le Real Betis semblait avoir assuré les trois points grâce à une première mi-temps dominée. À la 40e minute, le Betis menait confortablement 2-0 et l'ambiance était électrique, les supporters anticipant une victoire historique sur leurs rivaux locaux. Cependant, le match en deux temps s'est avéré être une cruelle réalité pour l'équipe locale, l'intensité ayant changé. La discipline tactique affichée en début de match a commencé à vaciller, ouvrant la voie à l'un des revirements les plus spectaculaires de l'histoire récente du derby.