VIDÉO : Antony affronte les supporters furieux du Real Betis après la défaite dans le derby contre Séville
Antony passe du statut de héros à celui de zéro
Le match n'avait commencé que depuis 15 minutes lorsque la percée s'est produite. Après un ballon dévié qui a failli entrer dans la surface de réparation, Antony a réagi avec une précision instinctive. Se repositionnant parfaitement, il s'est élancé dans les airs pour effectuer un superbe coup de pied retourné qui a envoyé le ballon dans les filets, ne laissant aucune chance au gardien de but de Séville. Ce moment de génie individuel a témoigné du retour en force du Brésilien depuis son transfert définitif de Manchester United vers l'Espagne.
Le Real Betis semblait avoir assuré les trois points grâce à une première mi-temps dominée. À la 40e minute, le Betis menait confortablement 2-0 et l'ambiance était électrique, les supporters anticipant une victoire historique sur leurs rivaux locaux. Cependant, le match en deux temps s'est avéré être une cruelle réalité pour l'équipe locale, l'intensité ayant changé. La discipline tactique affichée en début de match a commencé à vaciller, ouvrant la voie à l'un des revirements les plus spectaculaires de l'histoire récente du derby.
Regardez Antony affronter les supporters du Betis
Effondrement spectaculaire en deuxième mi-temps
La seconde mi-temps a été complètement différente, l'élan passant radicalement du côté des visiteurs. Séville a mené une remontée féroce et implacable, profitant des erreurs défensives et des défaillances tactiques de l'équipe locale qui lui ont permis de revenir dans le match. L'anxiété grandissante sur le terrain était palpable à mesure que l'avance s'évaporait, atteignant son paroxysme lorsque les visiteurs ont marqué un but égalisateur spectaculaire à la 85e minute, laissant les supporters du Betis sous le choc.
Au coup de sifflet final du match nul 2-2, les acclamations de la première mi-temps se sont transformées en un chœur de huées et d'insultes à l'encontre des joueurs. Au lieu de se diriger directement vers les vestiaires, Antony s'est approché de la tribune inférieure, clairement affecté par les critiques acerbes de la foule. Les caméras ont filmé l'ailier engagé dans une violente dispute verbale avec plusieurs supporters qui chahutaient l'équipe, visiblement agité par les insultes qui lui étaient lancées dans un élan de colère sans retenue.
Les coéquipiers interviennent pour mettre fin à l'altercation.
Antony n'était pas seul au centre de cette tension, car les images ont montré que la situation s'était dangereusement aggravée lorsque l'ailier brésilien a sauté par-dessus un panneau publicitaire pour se rapprocher des tribunes, fixant les supporters d'un regard provocateur. Malgré les tentatives de son coéquipier colombien Cucho Hernández pour intervenir et l'éloigner de la foule en colère, la situation a dégénéré. Hernández lui-même a perdu son sang-froid et s'est retrouvé impliqué dans l'altercation, filmé en train de pointer du doigt avec colère et de crier en direction des supporters.
Ce double affrontement a nécessité une intervention urgente et décisive pour éviter une confrontation physique plus importante. Le personnel de sécurité du stade, les membres du staff du Real Betis et d'autres joueurs comme Chimy Ávila se sont précipités pour boucler la zone et séparer les joueurs des supporters. Cette scène chaotique met en évidence la crise de nerfs qui a frappé l'équipe après avoir laissé filer la victoire dans le derby, soulevant de sérieuses questions sur la discipline au sein du groupe sous la pression immense des supporters.
Antony profite d'une belle saison
Avec cette dernière contribution, Antony totalise désormais 20 buts et 14 passes décisives en 57 apparitions pour le Betis, et se replace dans la course pour une place dans l'équipe de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde 2026. L'ailier, qui connaît un regain de forme, sera de retour sur le terrain lorsque le Real Betis affrontera Getafe le 8 mars. Le club andalou occupe actuellement la cinquième place du classement de la Liga, à sept points du quatrième, Villarreal.
