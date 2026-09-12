Al-Khaleej a entamé le match avec force et a réussi à porter un coup surprise à Al-Nassr avant la fin de la première mi-temps, après qu'Omar Mascarell a inscrit le premier but à la première minute du temps additionnel.

Le but d'Al-Khaleej est venu d'une tête de Mascarell, offrant aux locaux un avantage précieux avant de rejoindre les vestiaires, et plaçant Al-Nassr devant une tâche difficile en seconde période pour revenir dans le match.

Al-Nassr a tenté de rétablir l'égalité dès le début de la seconde période et a intensifié sa pression offensive à la recherche du but égalisateur, mais la défense d'Al-Khaleej et son gardien ont tenu bon pour préserver leur avance, déjouant plus d'une tentative d'Al-Nassr dans la surface de réparation.