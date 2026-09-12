Al-Nassr est tombé dans le piège du match nul face à Al-Khaleej sur le score de 1-1, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce samedi soir, dans le cadre de la septième journée du championnat de la Roshn Saudi League, un affrontement marqué par une grande résistance des joueurs locaux face aux tentatives répétées d'Al-Nassr.
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Vidéo : Al-Khaleej foudroie Al-Nassr lors d'une soirée historique
Mascarell surprend Al-Nassr avant la fin de la première mi-temps
Al-Khaleej a entamé le match avec force et a réussi à porter un coup surprise à Al-Nassr avant la fin de la première mi-temps, après qu'Omar Mascarell a inscrit le premier but à la première minute du temps additionnel.
Le but d'Al-Khaleej est venu d'une tête de Mascarell, offrant aux locaux un avantage précieux avant de rejoindre les vestiaires, et plaçant Al-Nassr devant une tâche difficile en seconde période pour revenir dans le match.
Al-Nassr a tenté de rétablir l'égalité dès le début de la seconde période et a intensifié sa pression offensive à la recherche du but égalisateur, mais la défense d'Al-Khaleej et son gardien ont tenu bon pour préserver leur avance, déjouant plus d'une tentative d'Al-Nassr dans la surface de réparation.
Al-Hamdan sauve Al-Nassr d'une frappe surpuissante
Al-Nassr a poursuivi ses tentatives offensives au fil des minutes de la seconde période, et le danger s'est manifesté à travers les frappes de Cristiano Ronaldo, João Félix et d'autres joueurs d'« Al-Alami », mais la résistance défensive d'Al-Khaleej et la brillante prestation du gardien de but ont empêché le ballon d'atteindre les filets.
Al-Nassr a dû attendre la 72e minute pour parvenir à égaliser, après que le remplaçant Abdullah Al-Hamdan a réussi à décocher une frappe canon qui a fait trembler les filets d'Al-Khaleej, ramenant la rencontre à son point de départ et offrant à son équipe l'occasion de chercher le but de la victoire.
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Après le but d'Al-Hamdan, Al-Nassr s'est lancé de toutes ses forces vers l'avant, et les tentatives et les frappes de Ronaldo, Félix et du reste des joueurs se sont enchaînées, mais Al-Khaleej a préservé sa solidité jusqu'au bout, privant « Al-Alami » de rafler les trois points.
Un nul au goût d'histoire, et Al-Nassr troisième
Malgré ce faux pas conclu sur un match nul, Al-Nassr est sorti de la rencontre avec un exploit historique, après avoir préservé sa série de matches avec au moins un but marqué en Roshn League et atteint son 94e match consécutif au cours duquel il parvient à trouver le chemin des filets, pulvérisant ainsi le record historique du club argentin de River Plate, auteur d'une série de 93 matches consécutifs.
Al-Nassr a porté son total à 16 points, occupant la troisième place au classement de la Roshn League professionnelle, derrière Al-Ittihad, deuxième à une seule longueur, tandis qu'Al-Hilal domine le classement avec 18 points.
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En face, Al-Khaleej a réussi à repartir avec un point précieux face à Al-Nassr, après avoir résisté à la pression exercée par les Nassris durant la seconde période, préservant son match nul jusqu'au coup de sifflet final, privant ainsi « Al-Alami » de poursuivre sa série de victoires et le contraignant à se contenter d'un seul point lors de la septième journée.
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