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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traduit par

Vidéo : Al Ahli panse ses plaies face à Al Hazm lors de la soirée historique de Toney

Al Ahli vs Al Hazem
Al Ahli
Al Hazem
Saudi Pro League
I. Toney
Arabie saoudite
Angleterre

La star anglaise mène le Raqi vers la victoire

Al-Ahli a renoué avec la victoire après avoir décroché un succès important aux dépens d'Al-Hazm, lors du match qui a opposé les deux équipes dans le cadre de la septième journée du championnat saoudien Roshn. Le club a ainsi pu panser rapidement ses blessures et récolter trois points précieux, au cours d'une soirée qui a également été marquée par un chiffre historique pour l'attaquant anglais Ivan Toney.

La victoire d'Al-Ahli est intervenue au terme d'un match durant lequel l'équipe a imposé son caractère offensif et a su exploiter les occasions qui se sont présentées à elle devant le but d'Al-Hazm, pour faire pencher la rencontre en sa faveur et poursuivre sa course pour les places de tête au classement du championnat Roshn.

Le club a ainsi réussi à renouer avec le chemin des victoires après la défaite lors de la journée précédente face à Al-Qadsiah sur le score de 3-2.

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  • Trincão ouvre le score, et Toni fait la différence

    Al-Hazm a ouvert le score dans la rencontre par l'intermédiaire d'Al-Nakhli, rendant la tâche extrêmement difficile pour les hôtes en début de match.

    Al-Ahli n'a toutefois pas eu besoin de beaucoup de temps pour inscrire le but égalisateur, après que le Portugais Francisco Trincão a réussi à donner l'avantage à Al-Raqi à la 21e minute, profitant d'une passe que lui a offerte Ivan Toney, qu'il a transformée en un premier but ayant enflammé l'ambiance du match.

    Après ce but, Al-Ahli a poursuivi ses mouvements offensifs, s'appuyant sur son activité dans le dernier tiers, tandis qu'Al-Hazm tentait de réorganiser ses rangs et de trouver une réaction pour le ramener dans la rencontre, mais les hôtes sont restés les plus dangereux et les plus efficaces devant les cages.

    Toney était très présent dans le tableau offensif, que ce soit par ses déplacements dans la surface de réparation ou par sa contribution à la création d'occasions, avant que vienne son tour d'inscrire des buts et de conduire Al-Ahli vers une victoire confortable.

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  • Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Toni frappe avec un doublé et rejoint Al-Somah

    À la 32e minute, Ivan Toney a obtenu un penalty après une faute commise dans la surface de réparation. Il s'est chargé lui-même de le tirer et a réussi à loger le ballon dans les filets d'Al-Hazm, inscrivant ainsi le deuxième but d'Al-Ahli dans la rencontre.

    L'attaquant anglais n'a pas attendu longtemps avant d'ajouter son deuxième but personnel, le troisième d'Al-Ahli, survenu dans la dernière minute de la première période, après que le gardien d'Al-Hazm eut repoussé une frappe de Saleh Abu Al-Shamat. Le ballon est parvenu à Toney devant le but vide, et il l'a placé sans difficulté au fond des filets.

    Avec ce doublé, Toney a porté son total à 10 buts au cours des 7 premières journées de la Roshn Saudi League, égalant le record détenu par le Syrien Omar Al-Somah avec Al-Ahli lors de la saison 2016-2017, meilleur bilan offensif d'un joueur après les 7 premières journées depuis la saison 2009-2010.

  • Al-Hazm tente de revenir, mais Al-Ahli conserve l'avantage

    Après avoir encaissé trois buts, Al-Hazm a tenté de changer le visage de la rencontre et de chercher à réduire l'écart, mais Al-Ahli a bien géré les tentatives de son adversaire et a préservé son avance, tout en continuant à chercher de nouvelles occasions pour alourdir le score.

    Al-Hazm n'a pas été en mesure de concrétiser ses tentatives par des buts qui l'auraient ramené dans la partie, tandis qu'Al-Ahli s'est montré plus serein dans la gestion du déroulement du match, profitant de son avance confortable pour se rapprocher progressivement d'empocher les trois points.

    Au fil des minutes, le rythme de la rencontre a relativement baissé, notamment en raison de la volonté d'Al-Ahli de conserver son avance et de ne pas offrir à Al-Hazm l'occasion de revenir, si bien que la supériorité est restée en faveur d'Al-Raqi jusqu'au coup de sifflet final.

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  • Al Ahly retrouve son équilibre : Tony entre dans l'histoire

    Cette victoire a porté le total d'Al-Ahli à 12 points, ce qui lui permet d'occuper la cinquième place au classement de la Roshn Saudi League, une étape qui donne à l'équipe un élan important dans son parcours cette saison, tandis qu'Al-Hazem est resté bloqué à 8 points à la dixième place.

    Quant à Ivan Toney, il est sorti de la rencontre comme l'une des principales vedettes de la journée, après avoir inscrit un doublé qui a porté son total à 10 buts, ce qui le place en tête des buteurs de la Roshn League avec 6 buts d'avance sur son plus proche poursuivant, tout en égalant dans le même temps le record historique d'Omar Al-Somah.

    Ainsi, la victoire d'Al-Ahli face à Al-Hazem n'était pas qu'un simple gain de trois nouveaux points, elle a également porté un message important sur le retour de l'équipe sur le chemin des victoires, tandis que Toney a continué d'écrire un nouveau chapitre de l'histoire du club, se retrouvant désormais à une marche de détenir seul un record resté pendant des années associé au nom de l'un des plus grands buteurs d'Al-Ahli.

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