Vidéo : Al Ahli panse ses plaies face à Al Hazm lors de la soirée historique de Toney

Al-Ahli a renoué avec la victoire après avoir décroché un succès important aux dépens d'Al-Hazm, lors du match qui a opposé les deux équipes dans le cadre de la septième journée du championnat saoudien Roshn. Le club a ainsi pu panser rapidement ses blessures et récolter trois points précieux, au cours d'une soirée qui a également été marquée par un chiffre historique pour l'attaquant anglais Ivan Toney.

La victoire d'Al-Ahli est intervenue au terme d'un match durant lequel l'équipe a imposé son caractère offensif et a su exploiter les occasions qui se sont présentées à elle devant le but d'Al-Hazm, pour faire pencher la rencontre en sa faveur et poursuivre sa course pour les places de tête au classement du championnat Roshn.

Le club a ainsi réussi à renouer avec le chemin des victoires après la défaite lors de la journée précédente face à Al-Qadsiah sur le score de 3-2.