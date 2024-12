GOAL se penche sur les joueurs qui se sont le mieux imposés dans leurs nouveaux clubs au cours de cette première moitié de saison.

Alors que l’année 2024 touche à sa fin et que la saison de football atteint son point médian, le moment est venu de faire un bilan. Les scénarios captivants, les courses effrénées pour le titre et les batailles acharnées pour le maintien prennent forme à travers l’Europe, avec des acteurs, anciens comme nouveaux, jouant un rôle majeur dans les réussites et les échecs de leurs clubs respectifs.

Mais parmi ces nouvelles recrues estivales, qui sont celles ayant eu l’impact le plus marquant et souvent inattendu dans leur nouvel environnement ?

GOAL dévoile les 15 meilleurs transferts de la saison européenne 2024-2025. Entre belles surprises, joueurs revigorés dans leur nouveau cadre et, fait notable, une représentation limitée de la Premier League, ce classement réserve bien des surprises. Plongeons dans le vif du sujet...