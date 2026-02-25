Victor Font révèle les discussions avec Lionel Messi et s'engage à « finaliser » son transfert de retour au club s'il est élu nouveau président du FC Barcelone

Font a déclaré à Mundo Deportivo : « Oui, nous avons discuté directement avec Messi et ses proches. Il s'agit de conversations privées, et nous avons toujours soutenu que personne ne devrait utiliser Messi à des fins électorales. Notre devoir est d'expliquer ce que nous avons préparé et, si nous gagnons, de finaliser l'accord qui sera le plus avantageux pour lui et pour le club.

Depuis 2022, nous travaillons sur un projet visant à ramener Messi au Barça après la Coupe du monde, motivés par son enthousiasme et celui de Xavi. La proposition repose sur trois piliers : institutionnel, pour qu'il accepte le poste de président d'honneur ; commercial, inspiré par des partenariats tels que Jordan-Nike ou Federer-On, qui pourraient générer des revenus importants et tirer parti de sa participation minoritaire dans l'Inter Miami pour renforcer sa présence sur le marché américain ; et sportif, afin qu'il puisse faire ses adieux au Barça et au Camp Nou de la manière qu'il choisira, que ce soit en jouant ou à travers un hommage. »

Font a également évoqué ses objectifs généraux pour le club et son désir d'améliorer sa situation financière désastreuse, ajoutant : « Notre candidature vise à professionnaliser et moderniser le club, à intégrer divers groupes et à protéger l'institution contre les risques, notamment financiers, afin de renforcer le projet sportif, de rembourser la dette et de développer un programme social ambitieux. »