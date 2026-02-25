Getty Images Sport
Traduit par
Victor Font révèle les discussions avec Lionel Messi et s'engage à « finaliser » son transfert de retour au club s'il est élu nouveau président du FC Barcelone
Saison électorale à Barcelone
La campagne électorale bat son plein à Barcelone, les candidats menant une campagne acharnée avant le grand scrutin du mois prochain. Font est considéré comme le principal rival de Joan Laporta dans la course à la présidence du FC Barcelone et a régulièrement fait part de son désir de faire revenir le maestro argentin Messi au club pour une « dernière danse ». Font affirme aujourd'hui avoir discuté avec Messi d'un retour à Barcelone et a révélé qu'ils travaillaient depuis quatre ans sur un projet visant à convaincre la légende du club de revenir.
- AFP
La police révèle les discussions avec Messi
Font a déclaré à Mundo Deportivo : « Oui, nous avons discuté directement avec Messi et ses proches. Il s'agit de conversations privées, et nous avons toujours soutenu que personne ne devrait utiliser Messi à des fins électorales. Notre devoir est d'expliquer ce que nous avons préparé et, si nous gagnons, de finaliser l'accord qui sera le plus avantageux pour lui et pour le club.
Depuis 2022, nous travaillons sur un projet visant à ramener Messi au Barça après la Coupe du monde, motivés par son enthousiasme et celui de Xavi. La proposition repose sur trois piliers : institutionnel, pour qu'il accepte le poste de président d'honneur ; commercial, inspiré par des partenariats tels que Jordan-Nike ou Federer-On, qui pourraient générer des revenus importants et tirer parti de sa participation minoritaire dans l'Inter Miami pour renforcer sa présence sur le marché américain ; et sportif, afin qu'il puisse faire ses adieux au Barça et au Camp Nou de la manière qu'il choisira, que ce soit en jouant ou à travers un hommage. »
Font a également évoqué ses objectifs généraux pour le club et son désir d'améliorer sa situation financière désastreuse, ajoutant : « Notre candidature vise à professionnaliser et moderniser le club, à intégrer divers groupes et à protéger l'institution contre les risques, notamment financiers, afin de renforcer le projet sportif, de rembourser la dette et de développer un programme social ambitieux. »
Pourquoi Messi a-t-il quitté Barcelone ?
Laporta reste le favori pour remporter les élections, mais il a ouvertement admis que sa relation avec Messi était compromise après le départ surprise de l'attaquant du club en 2021. Messi a ensuite refusé de saluer Laporta lors du gala du Ballon d'Or 2023 et le sexagénaire a maintenant levé le voile sur son départ surprise dans son nouveau livre « This Is How We Saved Barça » (Voici comment nous avons sauvé le Barça).
« Lors des négociations pour le renouvellement, il avait une équipe très exigeante, et bien que son père se montrait plus compréhensif, son entourage donnait l'impression qu'il ne l'était pas. Nous avons trouvé une solution folle : un contrat à long terme avec une première période en tant que joueur du Barça et une seconde en prêt dans une équipe de MLS, ce qui semblait contourner les règles de la Liga. Mais la Liga nous a dit d'oublier cela, que nous devions signer un accord pour vendre un pourcentage des droits télévisés pendant cinquante ans par l'intermédiaire d'un fonds appelé CVC », a-t-il écrit, selon Marca.
Laporta ajoute qu'il y avait une chance de faire revenir Messi avant qu'il ne signe pour l'Inter Miami : « Jorge Messi est venu chez moi, j'ai préparé le contrat, je lui ai envoyé le projet et il n'a pas répondu. Une semaine passe, puis deux... un mois plus tard, il revient enfin chez moi et me dit qu'ils ont décidé d'aller à l'Inter Miami, où il ne sera pas soumis à autant de pression. »
Messi reste à Miami et a récemment signé un contrat avec le club qui court jusqu'à la fin de la saison 2028 de la MLS.
- AFP
Laporta favori pour remporter les élections
Les élections présidentielles du FC Barcelone sont prévues le 15 mars, le même jour où l'équipe de Hansi Flick affrontera Séville en Liga. Selon Mundo Deportivo, Laporta est clairement favori devant Font, Marc Ciria et Xavi Vilajoana.
Publicité