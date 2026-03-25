Victoire à l'aller contre Lyon : Wolfsburg s'apprête à offrir un adieu parfait à Popp

Et Popp n'est pas la seule à rêver d'un exploit face à la grande équipe française après la victoire 1-0 (1-0) de mardi soir ; elle s'apprête en effet à rejoindre le Borussia Dortmund cet été, après 14 ans passés à Wolfsburg. « Nous sommes en pleine forme en ce moment », a déclaré l'internationale Janina Minge : « Rien ne nous empêche de réitérer une telle performance. »

Dans la lutte pour une place en demi-finale, le VfL a pris l’avantage grâce à une belle démonstration de volonté. Mais à Wolfsburg, tout le monde sait que cette avance ne suffira pas face au club le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions. « Nous savons que c'était la première étape, nous l'avons franchie », a expliqué l'entraîneur Stephan Lerch sur Disney+. Son équipe « tentera de se montrer courageuse » lors du match retour à Lyon le 2 avril (21 h). « Mais nous savons que ce sera très intense là-bas. »