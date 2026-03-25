Alexandra Popp rayonnait de bonheur. Emmitouflée dans un manteau noir, la joueuse clé du VfL Wolfsburg, blessée, a pris dans ses bras sa coéquipière Svenja Huth et l'a serrée très fort contre elle. La joueuse de 34 ans avait dû suivre le match depuis les tribunes, mais l'espoir de pouvoir elle-même fouler à nouveau la pelouse en Ligue des champions est de retour après la victoire des Louves lors du match aller des quarts de finale contre l'OL Lyonnais.
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Victoire à l'aller contre Lyon : Wolfsburg s'apprête à offrir un adieu parfait à Popp
Et Popp n'est pas la seule à rêver d'un exploit face à la grande équipe française après la victoire 1-0 (1-0) de mardi soir ; elle s'apprête en effet à rejoindre le Borussia Dortmund cet été, après 14 ans passés à Wolfsburg. « Nous sommes en pleine forme en ce moment », a déclaré l'internationale Janina Minge : « Rien ne nous empêche de réitérer une telle performance. »
Dans la lutte pour une place en demi-finale, le VfL a pris l’avantage grâce à une belle démonstration de volonté. Mais à Wolfsburg, tout le monde sait que cette avance ne suffira pas face au club le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions. « Nous savons que c'était la première étape, nous l'avons franchie », a expliqué l'entraîneur Stephan Lerch sur Disney+. Son équipe « tentera de se montrer courageuse » lors du match retour à Lyon le 2 avril (21 h). « Mais nous savons que ce sera très intense là-bas. »
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Wolfsburg a eu de la chance sur le but de Beerensteyn
La performance réalisée à la Volkswagen Arena peut toutefois redonner du courage à l'équipe de Lerch. Grâce à une défense compacte, le VfL a résisté à la pression constante exercée par les Françaises emmenées par l'ancienne joueuse de Wolfsburg Jule Brand, se montrant lui-même régulièrement dangereux en contre-attaque. Le but dévié de Lineth Beerensteyn (14e) a toutefois été marqué avec une part de chance.
Le fait que Wolfsburg ait laissé passer l'une ou l'autre occasion de contre-attaque et, par là même, la possibilité d'une avance encore plus confortable, n'a pas vraiment contrarié Lerch. La joie l'emporte chez lui, a-t-il expliqué : « Ce n'est pas tous les jours qu'on bat l'Olympique lyonnais. Pour l'instant, profitons simplement de ce moment. »
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Popp est forfait pour cause de blessure
C'est également ce qu'a fait Popp après le coup de sifflet final, entourée de ses coéquipières. Peu avant le match contre Lyon, Wolfsburg avait annoncé que l'attaquante serait « indisponible pendant quelques semaines » : une blessure musculaire empêche actuellement l'ancienne capitaine de la DFB de mener à bien sa tournée d'adieu au VfL, et le match retour arrivera trop tôt pour elle.
Avec la perspective de poursuivre l’aventure en Ligue des champions, le soulagement était palpable chez Popp lorsqu’elle a pris dans ses bras sa compagne de longue date, Huth. « Omis with love » (en français : « Omis avec amour ») a écrit Popp sur Instagram à propos de cette scène. Huth, âgée de 35 ans, avait récemment prolongé son contrat à Wolfsburg d’un an. Popp, quant à elle, rejoindra le club de son cœur, le BVB, qui se bat actuellement en Regionalliga West pour la montée en 2. Bundesliga. Elle a déjà disputé 112 matchs de Ligue des champions – reste à voir si un autre viendra s’y ajouter.
Alexandra Popp : ses statistiques au VfL Wolfsburg
Jeux
389
Buts
194
Passes décisives
99
Cartons jaunes
42
Cartons jaunes-rouges
1
Cartons rouges
1